Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en contra de la población palestina en la Franja de Gaza".

21/09/2025

“Israel ha violado el derecho internacional una y otra vez, protegido por el veto de Estados Unidos en la ONU”. Foto: Naciones Unidas

A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en contra de la población palestina en la Franja de Gaza, además de ser una nación que controla y ocupa no solo la franja, sino también Cisjordania, mediante un sistema de apartheid. Luego de los atroces ataques de Hamas en contra de población civil y militares de Israel el 7 de octubre, el gobierno de ese país ordenó una respuesta totalmente desproporcionada en la que, según la Corte Internacional de Justicia, se han cometido graves crímenes de guerra. 

La destrucción de Gaza es devastadora. Israel justifica los ataques alegando que todavía no derrota a Hamas, pero lo cierto es que el gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu manipula el supuesto riesgo de Hamas con la intención deliberada de cometer genocidio, arrasar la franja de Gaza con propósitos de ocupación permanente e incluso convertirlo en un gran negocio inmobiliario, según admitió el ministro israelí de Finanzas. 

En efecto, el ministro israelí de Finanzas, abiertamente supremacista, Bezalel Smotrich, declaró la semana pasada: “Tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes. La demolición es el primer paso de la renovación de la ciudad, algo que ya hemos hecho. Ahora solo necesitamos construir”, dijo y aseveró que ya negocian con Estados Unidos cómo se repartirán la Franja de Gaza a la que vislumbran como un próspero negocio ya que “hemos invertido mucho dinero en esta guerra”. Imaginen lo que estas cínicas e indignantes palabras resonarán en la población gazatí obligada a desplazarse, a morirse de hambre y perder todas sus pertenencias por la continuada destrucción de sus propiedades y prácticamente de todos los medios de reproducción de la vida con los que contaban. 

A casi dos años de la respuesta brutal de Israel, el saldo es impresionante. El genocidio en Gaza ha dejado, hasta la semana pasada, 64,656 personas asesinadas, 163,503 heridos, más de 9,000 desaparecidos. Según datos de la autoridad sanitaria de Gaza y otras agencias de la ONU, las fuerzas armadas de Israel ha matado a más de 20,000 niños y 12,500 mujeres, incluidas 8,990 madres, más de 1,000 bebés han sido asesinados, incluidos 450 nacidos durante la guerra. Solamente en los supuestos puntos de “ayuda humanitaria” se ha asesinado a 2,456 personas y dejado más de 17,861 heridos y 45 desaparecidos. La hambruna se ha convertido en una arma de guerra en Gaza: 404 personas, incluidos 141 niños, han muerto por falta de alimentos. 

Las cifras de la muerte son impresionantes: se ha asesinado a 1,670 trabajadores de la salud, 139 de la defensa civil, 248 periodistas, 173 empleados municipales, 780 miembros de la policía y más de 300 trabajadores de distintas agencias de la ONU. Según el recuento del Centro de Información Palestino, Israel ha cometido más de 15,000 masacres, contra 14 000 familias. La guerra de exterminio ha destruido más de 88 por ciento de los edificios en la Franja, con costo estimado de más de 62 mil millones de dólares. La invasión de Israel destruyó 163 escuelas, universidades e instituciones educativas totalmente y 369 parcialmente, 833 mezquitas por completo y 167 mezquitas parcialmente y 19 cementerios. 

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado declaró el pasado 16 de septiembre que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay. 

A este respecto, el comisario australiano Chris Sidoti de esta comisión dijo que “las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza. Residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas, la industria pesquera (…) Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de la destrucción. Y la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles”, añadió.

Son actos que deberían ser no solo repudiados, sino castigados por el derecho internacional y por las normas de la Organización de Naciones Unidas. Pero Israel ha violado el derecho internacional una y otra vez, desde hace décadas, y más claramente desde que tomó la decisión destruir Gaza y desterrar a la población palestina de esos territorios. Susan M. Akram, profesora de derechos de la Universidad de Boston, escribió que “Estados Unidos ha utilizado su derecho de veto en más de 30 ocasiones para proteger a Israel frente a anteriores acciones de la ONU encaminadas a detener sus agresiones, incluidos los ataques previos a Gaza”.

No es de ahora con el genocidio en Gaza que Israel se pasa por el arco del triunfo el derecho internacional.  Saul Takahashi. Jefe Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el territorio palestino ocupado de 2009 a 2014, escribió en un ensayo que “Las violaciones de los derechos humanos no son, por supuesto, exclusivas de Israel, pero se sostiene que la naturaleza sistémica de las violaciones israelíes, vistas en el contexto de las violaciones de larga data antes mencionadas, hacen que los abusos sean particularmente atroces”.

Una y otra vez que el sistema de Naciones Unidas condena las acciones de Israel, este las ignora. Apenas el pasado 18 de septiembre la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que exige a Israel "poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado" y que lo haga a más tardar en 12 meses. El texto obtuvo 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. En la resolución se estableció que la  comunidad internacional “deplora enérgicamente el continuo y total desprecio e incumplimiento por parte del Gobierno de Israel de las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y subraya que tales incumplimientos amenazan gravemente la paz y la seguridad regionales e internacionales”. 

Pero como ha ocurrido en el pasado, seguramente el gobierno de Israel seguirá incumpliendo con el derecho internacional, mientras siga teniendo la complicidad criminal de Estados Unidos que lo respalda militar y económicamente. La imposibilidad del sistema de naciones de la ONU para detener las violaciones y atrocidades que Israel comete en Gaza nos hace ver que el derecho internacional es una mera simulación y que el orden mundial se rige por la lay del más fuerte y los intereses de las potencias no por el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

