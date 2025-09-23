Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un proceso de reconciliación entre las dos sociedades: la israelí y la palestina".

Gustavo de Hoyos Walther

23/09/2025 - 12:03 am

Una rama de olivo
Personas reuniéndose en una manifestación para apoyar a Palestina. Foto: Xinhua

En estos días hemos visto a varios países occidentales reconocer a Palestina como un Estado. Entre ellos se encuentran Francia, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Portugal. Hay que decir que, de los 193 Estados miembros de la ONU, casi el 80 por ciento de ellos ya reconocen la existencia del Estado de Palestina.

La última oleada de reconocimientos ocurre como parte de una estrategia para presionar al regimen que encabeza Benjamín Netanyahu, de que cambie su actual estrategia de ataques a los territorios palestinos, fundamentalmente en la franja de Gaza. En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, apenas tomó postura, lo cual es de apoyarse y recocerse, aunque debe decirse también, que la extemporanidad del posicionamiento, relega a México en papel marginal en su presencia como actor internacional. Que bueno que al final, decidió atender voces relevantes como la del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que expresaron la importancia de que nuestro País no fuese un simple espectador de la crisis humanitaria que ocurre en Medio Oriente.

Para entender lo que sucede se necesita visualizar el contexto amplio en que ocurre el conflicto. La ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu se entiende por dos razones que tienen que ver con la manera en que el gobierno y la sociedad israelí decidieron reaccionar a los ataques terroristas por parte de Hamás ocurrido el 7 de octubre del 2023.

Hay que comprender que este ataque fue particularmente cruel y tuvo como objetivo causar el mayor daño posible a una parte de la sociedad civil israelí. Varios analistas piensan que los ataques del 7 de octubre surtieron el mismo efecto en Israel, que los que tuvieron en los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando Al Qaeda atacó las torres gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C.

Poco después de esos eventos, hubo un apoyo casi total por parte de la sociedad israelí para que su Gobierno realizará acciones de ejemplares de represalia.

Pero las razones de la sociedad israelí no son necesariamente las del Gobierno encabezado por Netanyahu. Recordemos que antes de los ataques por parte de Hamas, su Gobierno enfrentaba fuertes críticas debido a sus intentos por forzar a la Suprema Corte de Justicia israelí de plegarse a sus designios. Por otro lado, no debe olvidarse que el propio Netanyahu ha sido acusado de haber ayudado a Hamás en el pasado. La represalia militar, parecía entonces una buena oportunidad para resolver los problemas inmediatos de Netanyahu en su ámbito político doméstico.

Sin duda alguna, el régimen político israelí aprovechó que tenía un mandato por parte de su sociedad para intervenir militarmente en la franja de Gaza, con el fin explícito de liberar a los rehenes capturados por Hamás. Pero con el implícito de eliminar a este grupo terrorista y de escalar el conflicto hacia una guerra con Irán, régimen al que considera el origen de sus problemas.

Mientras que sus críticos piensan que ha exagerado en su respuesta a los ataques terroristas en octubre del 2023, muchos lo culpan de estar perpetuando un genocidio e incluso un exterminio en los territorios palestinos de la franja de Gaza.

El Gobierno de Israel se defiende argumentando que su intervención militar corresponde a la noción de guerra justa, y no ha infringido las normas internacionales en la materia. Pero la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido que Netanyahu y otros miembros de su Gobierno, son culpables de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, aunque no los responsabiliza del delito de genocidio. Hay que agregar que la CPI también considera criminales a varios miembros del grupo Hamás.

Cualquiera que sea el caso, es claro que el Gobierno de Netanyahu está perdiendo la batalla mediática, ya que la opinión pública internacional, tanto en círculos gubernamentales, como académicos y de activistas, se ha vuelto en su contra.

Hay que decir que hay un problema real en lo que se refiere a la información que nos llega de lo que ocurre en los territorios palestinos. Casi la totalidad de las imágenes e información que se genera proviene directamente de una fuente: Hamás. No obstante, hay buenas razones para pensar que las acciones del Gobierno de Israel han causado innumerables muertes y lesionados entre la sociedad civil, entre ellos muchos niños inocentes.

Aunque es cierto que el radicalismo islámico, que opera en toda la región del Medio Oriente, ha sido y es un elemento fundamental de desestabilización en la zona, lo cierto es que ya parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un proceso de reconciliación entre las dos sociedades: la israelí y la palestina.

Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

