Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nota no han sido sus resoluciones o una forma distinta de pensar la justicia, sino el presupuesto, el nepotismo, que sigue instalado como costumbre milenaria en el Poder Judicial, y el gasto en asesores".

Diego Petersen Farah

26/09/2025 - 12:02 am

Lo que está claro es que la culpa es toda de Quetzalcóatl. ¿O acaso alguien piensa que Zaldívar o Monreal se harán cargo de sus pifias en la Reforma Judicial?
"Más allá de las pifias, a un mes del arranque de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nota no han sido sus resoluciones o una forma distinta de pensar la justicia, sino el presupuesto, el nepotismo". Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Los antropólogos y los historiadores lo advirtieron: invocar a Quetzalcóatl para que les diera sabiduría a los ministros de la Corte no era una buena idea. Gastamos copal y ramitas de sauce inútilmente. Después de casi un mes de que en sencilla pero emotiva ceremonia los ministros fueran consagrados a la Serpiente Emplumada, el milagro no parece haber ocurrido: no les dio sabiduría, no les dio conocimiento y, por el contrario, los hizo presumidos y gastalones.

Ante el incumplimiento de la promesa de Quetzalcóatl, los ministros del pueblo electos por el pueblo (fue sólo 10 por ciento del pueblo, pero sólo los conservadores y los que nos critican se fijan en esas nimiedades) tuvieron que recurrir a contratar algunos asesores. El Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, no contrató a dos o tres, o seis, como los corruptos de antes, sino 103. Inspirado por la Serpiente Emplumada, el Ministro consideró que se le había pasado la mano y hará su primer gran recorte de personal antes de haber cumplido el mes en el encargo. Lo que los conservadores no entienden es que se trata de un programa de generación de empleo, y, por cierto, empleo bien pagado, no como los que crean los codos empresarios que siempre pichicatean. El Ministro del pueblo paga sueldos de 97 mil pesos libres al mes, faltaba más.

¿Cuál es la diferencia entre una controversia constitucional y un amparo? De acuerdo con la Ministra del pueblo, la verdadera Ministra del pueblo, Lenia Batres, ninguna. Gracias a sus dos maestrías y dos doctorados obtenidos todos en un plazo de cinco años (y como diría el gallego, qué querían velocidad o precisión), la Ministra equiparó los dos conceptos, total, se parecen mucho: en ambos hay un quejoso y en los dos es el Gobierno federal el que les va a dar palo. Para los puristas del derecho que tanto se quejaron en redes hay que decirles que la culpa no es de la Ministra ni de sus 79 asesores, sino de Quetzalcóatl que no la ha inspirado suficiente.

Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nota no han sido sus resoluciones o una forma distinta de pensar la justicia, sino el presupuesto, el nepotismo, que sigue instalado como costumbre milenaria en el Poder Judicial, y el gasto en asesores. Es cierto que es demasiado pronto para hacer una evaluación, y que hay que darle tiempo al presidente y a los nuevos ministros de mostrar algo distinto (de las tres ministras que repitieron difícilmente podemos esperar algo nuevo), sin embargo, el arranque fue francamente decepcionante.

En cualquier caso, lo que está claro es que la culpa es toda de Quetzalcóatl. ¿O acaso alguien piensa que Arturo Zaldívar o Ricardo Monreal se harán cargo de sus pifias en la Reforma Judicial?

Diego Petersen Farah

Diego Petersen Farah

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Diego Petersen Farah

La culpa es de Quetzalcóatl

"Más allá de las pifias, a las cuales ya nos tenían acostumbrados, a un mes del arranque...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

(Des)amparo al pueblo

"Resulta revelador que este Gobierno se llene la boca con la palabra 'pueblo'. Pero ¿de qué pueblo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
1

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

2

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
3

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

4

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

Salina Pliego
5

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

6

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
7

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
8

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

9

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
10

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

Simel García Peña.
11

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
12

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
13

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

14

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario

15

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La SCJN desecha dos amparos otorgados por Ley Minera de AMLO; no tenían concesión

"Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC; institución denunciará.
2

VIDEOS ¬ "Lady Patadas" y "Lady Metro" agreden a policías de la SSC en la CdMx

3

James Comey, exdirector del FBI, es acusado por obstrucción y falso testimonio

Simel García Peña.
4

Jueza de NY ordena capturar a exregidor de Xalapa por caso Naasón y La Luz del Mundo

5

VIDEO ¬ Riña desata caos en FES Acatlán; detienen a los tres alumnos involucrados

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
6

#PuntosYComas ¬ PAN y MC, en el límite mínimo de afiliados para mantener registro

7

Morena prevé recortar los gastos del Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral en 2026

Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a todos los productos farmacéuticos
8

Trump ataca de nuevo: farmacéuticos, 100%; camiones pesados, 25%; muebles, 30%

Salina Pliego
9

Salinas Pliego propone a CSP “mesa de diálogo responsable entre su equipo y el mío”

Fernando Chico Pardo, nuevo socio mayoritario de Banamex, afirmó que invirtió por la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum.
10

La confianza en el Gobierno de Sheinbaum me animó a comprar Banamex, dice Chico Pardo

Familia llora muerte de mexicano bajo custodia del ICE.
11

Familia de Ismael Ayala llora su muerte, ocurrida bajo custodia del ICE en California

12

ENTREVISTA ¬ ¿Qué son los incels? Sociólogo analiza su furia y celibato involuntario