Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente auténticamente la necesidad de acompañar de cerca a los damnificados. De cualquier forma, su actuación en estos días es a la vez un acierto político y una lección moral".

Gustavo de Hoyos Walther

14/10/2025 - 12:03 am

De inundaciones y liderazgos
La Presidenta Claudia Sheinbaum durante uno de los recorridos que llevó a cabo en las zonas afectadas por las lluvias en el país. Foto: Presidencia

Hay de liderazgos a liderazgos. En Gran Bretaña, las emisiones radiofónicas de Winston Churchill tenían eco entre los soldados porque el Primer Ministro inglés había también participado directamente en los campos de batalla. Por otro lado, María Antonieta de Austria ha pasado a la historia por su comentario "si no tienen pan, que coman pasteles" - refiriéndose a los menesterosos que se morían en las calles europeas - como una persona indiferente al sentir del pueblo. Sea apócrifa o no, la historia nos dice mucho sobre la importancia de que un líder sea visto por sus gobernados como alguien que si no comparte su destino sí lo entiende.

A George W. Bush no le ayudó haber dado la impresión de no estar cerca del dolor de la gente en un Nueva Orleans avasallado por el huracán Katrina en 2005. Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dió muestras de claro liderazgo y cercanía con la gente, los días posteriores a los ataques terroristas a las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001.

En México, Miguel de la Madrid no se sintió como alguien que iba a encabezar la reconstrucción de la Ciudad de México, luego del sismo de 1985, y así se lo hicieron sentir los capitalinos durante la ceremonia de inauguración del mundial de 1986 con una rechifla impresionante en el Estadio Azteca.

A pesar de su popularidad, aparente o real, López Obrador perdió varias oportunidades para estar presente en persona durante catástrofes que afectaron a sectores populares. Incluso hay un video donde, desde un avión, López Obrador decide inundar una zona habitada por indígenas pobres cerca de Villahermosa, con tal de evitar daño a las zonas de clase media. Y cómo olvidar su intento infructuoso para llegar a Acapulco después de que el huracán "Otis" dañara terriblemente el puerto.

En contraste, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido hacerse presente en lugares afectados por las recientes inundaciones. No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente auténticamente la necesidad de acompañar de cerca a los damnificados. De cualquier forma, su actuación en estos días es a la vez un acierto político y una lección moral.

Dado que la aprobación presidencial tiene algo de misterioso, no sabemos si todo esto le ganará puntos a la Presidenta en las encuestas, lo que es seguro es que muchos aprecian su actitud ante las recientes catástrofes.

Al tiempo que se dice esto, no hay que olvidar, sin embargo, que los daños causados por las inundaciones no son de ninguna manera hechos inevitables. En todo esto tiene que ver la decisión de desaparecer al Fonden bajo el pretexto de la opacidad. No parece que el nuevo sistema de gestión de riesgos que se ha puesto en su lugar esté dando resultados. La lección que habrá que aprender es que, aunque las acciones personales de un líder o una líder pueden ser importantes, nada reemplaza a las buenas instituciones.

Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
2

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
3

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
4

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

5

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Sergio Gutiérrez y su esposa
6

Nepotismo honorario

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Pleno del TFJA
8

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
9

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
10

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años y alumna del CCH Naucalpan, habría sido plagiada por estos dos hombres al salir de un café-Internet el 2 de octubre.
11

Dos hombres son detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, en el Edomex

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
13

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
14

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
15

VERSUS ¬ Petróleo, poder y ambición desmedida: Qué mensaje manda el Nobel para Corina

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
1

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
2

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
3

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas.
4

#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
5

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
6

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
7

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

8

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
9

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
10

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
11

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
12

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?