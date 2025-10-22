Mario Campa

Milei se juega su resto

"Argentina navega una tormenta perfecta. La inflación no cede a un dígito después de dos años, y en cambio repunta en términos mensuales. La inversión extranjera directa no llega, y en cambio la manufactura cierra plantas".

Mario Campa

22/10/2025 - 12:05 am

En un ataque de sinceridad, Trump declaró que "Argentina está peleando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada". Con esa candidez atribuible a la unión del desprecio con el enfado por los cuestionamientos a la compra de carne argentina que afectaría el voto republicano del campo, la Casa Blanca apretó el cinturón atado al cuello de Milei. A una semana de elecciones, la clásica “no me ayudes, compadre” alimenta el desánimo libertario. Y es que como lo sufrieron los mexicanos por obra y omisión de Salinas y Zedillo, la economía argentina está “prendida de alfileres”.

Argentina navega una tormenta perfecta. La inflación no cede a un dígito después de dos años, y en cambio repunta en términos mensuales. La inversión extranjera directa no llega, y en cambio la manufactura cierra plantas. Indicadores como el tipo de cambio, el riesgo país, las tasas de interés de corto plazo se deterioran día con día. El PIB del segundo trimestre cayó 0.1 por ciento en clave trimestral y todo apunta a que podría sumar un segundo periodo aún más contractivo en el tercer trimestre. En suma, los fundamentales gritan auxilio.

Que Argentina sea un país sin soberanía monetaria es un agravante catastrófico. Aunque la deuda del sector privado es moderada, el sector público enfrenta una cascada de vencimientos. Súmese la caída de reservas internacionales acentuada por exportadores del campo que almacenan producción cuando consideran que la moneda nacional está sobrevaluada. A resumidas cuentas, cuando el ruido político crece, el peso argentino crea un bucle de desconfianza que incita caos. Por si fuera poco, el involucramiento de Washington envía señales equivocadas con imprudencias como las de Trump.

Para bailar al tango se necesitan dos. En una acción sin precedentes, el Tesoro estadounidense ató su capital político al peso argentino mediante la venta de dólares por hasta 20 mil millones y un préstamo equivalente de Wall Street. A cambio, Trump exigió cortar lazos con China y garantizar el salvataje con activos inescrutables. Una vez más, Washington socava la soberanía monetaria de un país en camisa de fuerza. Sin recato, la Casa Blanca condicionó la continuidad del programa de auxilio a una victoria electoral de La Libertad Avanza. Antes que rescatar a la nación, Trump arrojó un salvavidas a un Milei agotado para nadar.

Para Paul Krugman, “Mileinomics está ahora en serios problemas. Por eso, Bessent ofrece ayuda a gran escala, no para defender los intereses estadounidenses, sino para intentar rescatar la reputación de la ideología preferida de Trump y su culto a la lealtad”. El economista atribuye los problemas a los recortes presupuestarios de Milei, que además de causar un sufrimiento generalizado, fue incapaz de ganar apoyos fuera de su base electoral. “No es sorprendente que perdiera estrepitosamente las elecciones legislativas en Buenos Aires y haya sufrido varias derrotas en la legislatura nacional. El temor a un colapso político de su proyecto desencadenó la actual crisis del peso”, dice Krugman.

El capital foráneo desconfía del régimen cambiario. Por ejemplo, Morgan Stanley advirtió en una nota publicada el 9 de octubre: “Somos escépticos de que la banda [cambiaria] tal como está lleve a un equilibrio de cuenta corriente… otra opción es dejar flotar libremente el peso”. Suena fácil, pero coartar la libertad del peso argentino implicaría un probable rebrote inflacionario, mayor endeudamiento público en moneda nacional y, por supuesto, una erosión de confianza. Al no devaluar antes de la elección, Milei dobló la apuesta y alimentó la especulación.

Una cosa es segura: La Libertad Avanza sumará más asientos legislativos, incluso sin una votación sobresaliente. En Argentina, los mandatos de diputados duran cuatro años, mientras que los de senadores duran seis. Es decir, el cuerpo legislativo se renueva por mitades y tercios cada dos años. En las elecciones intermedias del domingo, Argentina elegirá 24 de 72 senadores y 127 de 257 diputados federales. Dado que La Libertad Avanza tenía pocos diputados y senadores hace cuatro y seis años, las conquistas de Milei, por pocas que sean, canibalizarían votos de su aliado en el poder (el PRO), el declinante partido de Mauricio Macri.

Con una votación favorable, el oficialismo podría reformar el régimen cambiario. Pero si Milei no logra un tercio en alguna de las cámaras, perdería la capacidad de levantar vetos y se convertiría en un pato rengo (lame duck): un mandatario en declive en el último tramo de mandato. En contra jugaría la toxicidad del Presidente, insensible al clamor popular e incapaz de negociar con opositores.

Si la economía estalla, Argentina perdería una oportunidad generacional. No por la debacle de un modelo económico extremista, sino porque el país cuenta con enormes recursos naturales en un ciclo favorable. La soya, el litio, el petróleo, el gas, el maíz, el trigo y la carne gozan de apetito mundial en un contexto de transición energética, inflación alimenticia y conflictos geopolíticos. Pero esa aparente bendición puede devenir maldición en manos codiciosas —cada día brota un nuevo escándalo de corrupción— y dependientes. Para Axel Kicillof, aspirante del peronismo a la candidatura presidencial del 2027: "Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado".

Con todo, la imagen presidencial prematuramente desgastada delata las flaquezas de la terapia de choque y la motosierra. Hacia fuera, Milei está convertido en el hazmerreír, apodado un “Wolverine de bajo presupuesto” por CNN y comparado con Austin Powers en el popular Saturday Night Live. Hacia adentro, con actos como la compra de dólares, los argentinos apuestan a que el rescate del Tesoro está condenado al fracaso. En caso de que el resultado electoral sea inconvincente, sólo un milagro podría salvar la parodia de milagro económico de Milei. Este domingo, el cuate ultra de Ricardo Salinas Pliego se juega su resto.

Mario Campa

Mario Campa

Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
1

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
3

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
4

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
5

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

6

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
7

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Trump promete acciones militares en tierra.
8

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
9

La fortuna de Adán Augusto es un pantano escabroso: aparecen y desaparecen bienes...

El complejo industrial automotriz Compas, conformado por Nissan y Mercedes Benz, cerrará definitivamente su planta en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026.
10

COMPAS anuncia el cierre definitivo de su planta automotriz en Aguascalientes en 2026

SSPC hace detención de presunto criminal.
11

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
12

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Donald Trump pronuncia un discurso durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
13

Trump te caga y la CNN dice que nieva

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Estación del tren en Querétaro
15

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump sostendrá una reunión el próximo 30 de octubre en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.
2

La Casa Blanca confirma reunión de Trump con Xi Jinping el próximo 30 de octubre

El FBI destapa red de apuestas ilegal en NY... y el resurgir de la mafia italiana
3

El FBI revela red ilegal de apuestas en NY, y el resurgir de la mítica mafia italiana

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
4

#PuntosyComas ¬ La percepción de inseguridad crece en la Ciudad de México

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
5

Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz
6

La ASF detecta irregularidades por 1,115 mdp en el Gobierno de Cuitláhuac en Veracruz

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
7

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
8

Trump cancela negociación con Canadá por imprudencia de Doug Ford, odiador de México

9

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
10

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Sheinbaum vista Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones.
11

Sheinbaum visita Poza Rica y anuncia muro en río Cazones para evitar inundaciones

SSPC hace detención de presunto criminal.
12

Cuba extradita a Zhi Dong Zhang a México; Harfuch anuncia que ya fue enviado a EU