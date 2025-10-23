El deslizamiento del PAN

El relanzamiento del PAN el 18 de octubre pasado me dejó pensando en cómo era posible que se convocara a eso en medio de las inundaciones que sufrieron Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y un estado de los cuatro que gobiernan, Querétaro. No lo digo sólo en el sentido de la insensibilidad de no retrasar el acto de mercadotecnia partidista para otra semana, sino por el contenido del video que presentaron. Resulta que el video era de una tormenta. Le llovía encima a unas personas que corrían de la catástrofe. El desastre de la animación de Inteligencia Artificial banalizaba lo que les había sucedido a millones de personas en la vida real y el PAN lo promovía como anuncio comercial. En el video, unos seres de lodo se le iban encima a los personajes de blanco. Considerando que poblaciones enteras de la Sierra Norte de Puebla y de la Huasteca fueron sepultadas por avalanchas de lodo, la referencia estuvo fuera de lugar, fue por lo menos inapropiado, muestra de insensibilidad hacia los afectados por las lluvias y el desbordamiento de ríos. Pero existe otra posibilidad: que hayan jugado con la idea de que las inundaciones eran responsabilidad del partido político al que enfrentan o culpa de Claudia Sheinbaum. No lo descarto habida cuenta de que son los mismos que hicieron la campaña del narco-gobierno contra Andrés Manuel y de la narco-candidata con Claudia, nomás por que sí, sin pruebas ni argumentos, y ---hay que decirlo--- con el resultado opuesto al que esperaba Max Cortázar: con Xóchitl Gálvez tuvieron el peor resultado electoral en su historia. Al final del video, después de que se incendia la Columna de la Independencia, se abre el cielo y baja un Dios calvito, que es su fundador en 1939. Gómez Morín, un conservador hispanista que admiraba a las falanges de Francisco Franco en España y que se oponía tanto al reparto agrario de Lázaro Cárdenas como a la nacionalización del petróleo. Ese Dios, que era sólo la cabeza flotante del querubín Gómez Morín, y que bajaba en el video tras el diluvio, les dice a los que se sentaron a aplaudir en el Frontón México de la Ciudad de México: “No se rindan”, como una especie de deidad proto-fascista del siglo XXI, un Big Brother del descrédito en que ha caído su creación, una cabeza parlante del pasado nazi del PAN.

El acto de mercadotecnia partidista empezó con unos muchachos en el escenario que respondían a los juveniles apodos de Mich y Mike. Uso juveniles porque es así como los panistas se refieren a ellos. No los llaman “jóvenes” o “muchachos”, sino “juveniles”. Tampoco estoy invisibilizando sus nombres. El propio PAN los llama por sus apodos. Ella era Mich y el otro era Mike. El caso es que uno de ellos mintió al asegurar que el PAN de 1939 fue el primer partido político que tuvo mujeres en sus filas. Con su dicho, Mich o Mike desapareció con un entusiasta y juvenil tajo toda la historia del Partido Socialista del Sureste de Felipe Carrillo Puerto y las primeras tres diputadas en la historia de México: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Sip. A Mich o a Mike también le valió madre el Partido Comunista Mexicano de 1919 y sus cinco dirigentes mujeres, Elena Torres Cuéllar, Refugio García Martínez, Estela Carrasco, Evelyn Trent y Thorberg Brundín. Ellas ---hay que decírselo al “juvenil” del PAN--- organizaron, además, el Consejo Feminista Mexicano, fundado veinte años antes que el partido de los oligarcas. Pero Mich y Mike estaban tan entusiasmados como otro, llamado Fer, que aseguró que el PAN era “el único partido en la historia de México que nació de la sociedad y no de la ocurrencia de un caudillo”. La inexperiencia de Fer no debería justificar su analfabetismo político. Fer borró la historia de los partidos políticos mexicanos desde el siglo XIX, el Liberal de Benito Juárez, y los cientos de organizaciones políticas que surgieron antes de la Revolución, como el Anti-reeleccionista de Madero, y después de ella, como el Constitucionalista, el Laborista, el Agrarista, y el Comunista, por no hablar de los regionales como el de Carrillo Puerto o el de Mújica en Michoacán. Pero Fer no estaba para ponerse a leer de tanto entusiasmo que lo embargaba esa mañana. Era tal su fervor impetuoso que, al tratar de hablar mal del sistema de salud de la 4T, se quejó de que “hay niños sin cáncer”. Pero eso se debe a su inexperiencia, no a su ineptitud.

Pero Fer y los dirigentes del PAN que le siguieron: Ricardo Anaya, Santiago Taboada Cortina, del Cartel Inmobiliario, y hasta llegar a quien había convocado este acto, el presidente Jorge Romero, también del Cartel Inmobiliario, todos, todos repitieron una mentira que no aguanta una revisada de encuestas. Todos dijeron que los poquitos gobiernos del PAN que quedan, que son cuatro, son los mejor evaluados del país. Y no es cierto que Guanajuato, con 13 por ciento de los asesinatos en el país, ni Chihuahua, ni Querétaro ni Aguascalientes sean parte de los cinco estados cuyos gobiernos son los mejor aprobados en el país. Para los panistas, los datos de uno de los suyos, de Mitofsky, son: en primer lugar está Clara Brugada, en la CDMX; Ricardo Gallardo en San Luis Potosí; Mara Lezama en Quintana Roo; Julio Menchaca en Hidalgo y Alejandro Armenta en Puebla. Es una mentira que repiten pero hasta Mitofsky sabe que sus gobernadoras no están entre los mejor evaluados del país.

“Donde gobierna el PAN hay seguridad y honestidad”, dice, otra vez Fer. Ya hablamos de los cuatro mil homicidios al año en Guanajuato pero hablemos de honestidad. El dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero permitió la construcción de más de 100 edificios de lujo ilegales, en su periodo como autoridad en la Delegación Benito Juárez, entre 2012 y 2015. Fundó el Cartel Inmobiliario. Hay 55 investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía de la CDMX. Nicias René Aridjis, el de Obras de la delegación desde 2006, está en la cárcel sentenciado por este delito. Hay empresarios inmobiliarios investigados que, a cambio de regalarle departamentos a las autoridades del PAN, conseguían los permisos para más pisos de los que eran legales y seguros. Christian von Roerich, sucesor de Romero en Benito Juárez de la capital, tiene un proceso en marcha por dirigir una organización criminal. En ese Cártel o red criminal hay notarios públicos, inmobiliarias, y autoridades del PAN. Ese es su dirigente nacional, “juveniles” panistas. Hablemos de Vicente Fox y sus hijos y el caso Oceanografía en Pemex. Hablemos de Ricardo Anaya y su lavado de dinero usando factureras y cómo una funcionaria del SAT, María Angélica Martínez acabó en la cárcel por tratar de borrar el nombre de Ricardo Anaya de las transas de una de sus empresas fantasmas, Juni Serra vendida a otra fantasma, Manhattan Plan Development. Hablemos de Santiago Creel quien, como escribimos en la columna de la semana pasada, aprovechó su puesto en Gobernación de Vicente Fox para desviar recursos del Fonden a las campañas de su partido, aunque fueran en estados que no tenían ríos caudalosos ni mares ni fallas geológicas. Hablemos de Xóchitl Gálvez y los mil 400 millones de pesos en contratos del gobierno cuando era funcionaria pública, algunos de ellos dados por el Instituto de la Transparencia, del descuento de cinco millones que le dieron por una casa relacionada con contratos que aprobó como autoridad en Miguel Hidalgo de la capital, o de la Plaza Comercial Paseo de las Palmas 340 a la que Gálvez le autorizó dos niveles más presuntamente a cambio de un contrato para su empresa, Omei, por 57 millones. Hablemos de Maru Campos, la actual Gobernadora de Chihuahua. En 2021 fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. Se le acusó de haber recibido más de nueve millones de pesos de la llamada "nómina secreta" del exgobernador César Duarte, de haberle condonado 34 millones de deudas de impuestos a una empresa propiedad del mismo exgobernador Duarte, o de otorgarle 17 millones a la empresa Talk MX, propiedad del cuñado de Marko Cortés, exdirgente de Acción nacional, Agustín Torres Ibarrola. Hablemos de otra Gobernadora, Tere Jiménez de Aguascalientes y el sobreprecio de 600 millones en luminarias cuando fue alcaldesa en 2017 o de los 20 mil millones que invirtió como Gobernadora en un parque solar que no produjo energía. Hablemos, de otro exgobernador, el de Guanajuato, Diego Sinhue y su casa de un millón de dólares en el fraccionamiento The Woolands, en Houston, atribuida por la denuncia penal que existe a la entrega durante su Gobierno de casi tres mil millones de pesos a la empresa Seguritech. Hablemos del actual Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, que le otorgó a la misma empresa que la de Diego Sinhue de Guanajuato, la Seguritech, contratos por cuatro mil millones y también tiene dos casas de dos millones de dólares en Texas. Hablemos de todo eso y más cuando dicen que “donde gobierna Acción nacional hay seguridad y honestidad”.

Pero volvamos al acto del Frontón México, en el que una “juvenil” de Puebla creyó que estaba frente al Ángel de la Independencia y no al Monumento a la Revolución, y dedicó todas sus metáforas a la edificación equivocada. Le dan saludos a los que llaman “consejeros del INE” que ya no están ahí. Son Alejandra Latapí, Alfredo Figueroa, Marco Antonio Baños, Rodrigo Morales, Juan Francisco Torres Landa. Al rato aparecerá como estelar Lorenzo Córdoba que, sin miedo a quitarse la ropa interior, dice: “Es necesario tener un análisis objetivo de lo que nos pasó”. “Nos pasó”, dice el que era el árbitro neutral de las contiendas electorales durante 12 años. También asistieron, a nombre de las actrices y actores de México ---así dijeron--- Eric del Castillo y familia. Nelson Martínez, vocero de María Corina en Venezuela, la conductora Katia d'Artigues, las Madres Buscadoras, la deportista Paola Espinosa, el junior tóxico Claudio X. González, Edmundo Jacobo, el que estuvo en el Instituto Electoral 15 años, y el comesytevas, Jorge Castañeda, conocido también por aconsejarle a Xóchitl Gálvez difamar a su contrincante por televisión abierta.

También anduvo por ahí el que declaró el 9 de julio de 2021 en el XIV Foro Atlántico en Madrid: “Nunca pensé que yo iba a extrañar la 'dictadura perfecta'. Sí, el súbdito de la Corona Española, Enrique Krauze, también saludó al PAN, tras aconsejarlos con otra idea condenada al fracaso: que lo que está mal con el PAN es que se aliara durante treinta años con el PRI para formar el PRIAN. Según él, Xóchitl Gálvez perdió porque era también la candidata del PRI, no por hablar en contra de los programas sociales y llamar a sus beneficiarios “indignos”, no por ir a entregar la soberanía nacional al Wilson Center en Washington, no por decir que eran “pendejos” los que no tenían casa propia a los sesenta años, no por decir que los trabajadores del sur del país no podían trabajar una jornada de ocho horas, no por nunca aclarar sus actos de presunta corrupción, no por simular que creía en algo dependiendo de su auditorio. Pero, don Enrique, Gran Cruz de la Orden de Alfonso El Sabio e Isabel La Católica, no está viendo a Enrique de la Madrid, hijo de expresidente del PRI y él mismo exsecretario de Turismo con Peña Nieto. Pero don Enrique, premiado por las Órdenes Españolas y súbdito del rey Borbón, no está usted viendo en el auditorio a Beatriz Pagés Rebollar, sí la que puso en la portada de su revista a la entonces candidata Claudia Sheinbaum con una svástica nazi como cinta en el cabello, toda una priista de convicción, Diputada por el PRI en 2006 después de haber coordinado la campaña presidencial de Roberto Madrazo en 2005.

Pero supongamos por dos mili-segundos que el problema con el PAN es su asociación estrecha con el PRI. “Cuando fuimos solos tuvimos los mejores resultados”, se dirán ellos mismos, los panistas, y estarán, otra vez, equivocados. La tendencia a perder millones de votos en cada elección presidencial después de Vicente Fox es constante, a pesar de que la población en edad de votar aumenta cada seis años: de 16 millones de Fox a 14 de Calderón con todo y el fraude electoral, a 10 de Josefina Vázquez Mota, a 9.9 de Ricardo Anaya, y a 9 de Xóchitl Gálvez. Salvo en esta última que estuvo con el PRI, el PAN ha perdido solito. Así que, gracias por la hipótesis que no aguanta un sólo dato. Le pusieron “relanzamiento”, cuando en realidad es otro más de sus deslizamientos.

Dos cosas de este acto de mercadotecnia política entusiasmaron a los mediócratas: la apertura de la afiliación al partido mediante una aplicación digital ---el PAN está a escasos 20 mil afiliados de perder su registro por falta de militancia--- y la promesa de que serán escogidos como candidatos del PAN quienes pasen una prueba de liderazgo. Como se han negado a analizar su propia derrota, “lo que nos ha pasado”, como dice Lorenzo Córdova, tampoco han explicado qué les pasó en la supuesta elección interna entre el PRIAN donde competirían para saber quién era el mejor, luminarias como Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Santiago Creel ---llamando “desgraciado” al Presidente López Obrador---, o Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, y Juan Preciado. Recordemos aquel cómo la opción que hoy presentan como novedosa, la plataforma digital, fue trucada, se fue durante días, nadie la supervisó, a pesar de que estaban vigilantes los exconsejeros del Instituto Electoral. Cómo Mancera, de la Madrid, y Aureoles se quejaron del timo para que sus candidatos no lograran las 150 mil firmas que los avalaran. Acordémonos cómo el 20 de agosto de 2023, estos consejeros aseguraron que había dos millones de firmantes en la plataforma digital y que esos iban a participar en una votación para decidir entre Paredes del PRI y Gálvez del PAN. Y como se burlaron de esos dos millones de personas que creyeron en la democracia digital del PRIAN y que nunca fueron convocados a votar porque Alito montó una declaración ante periodistas falsos el 30 de agosto para declinar todo a favor de la panista. Acordémonos cómo Alito dijo que había una encuesta que daba la ventaja a Gálvez pero que jamás la enseñó y cómo la propia Xóchitl se la pasó toda su campaña presidencial diciendo que la respaldaban dos millones de personas, usando a toda esa pobre gente que creyó en la democracia digital del PRIAN. Yo si me acuerdo. Y con ese recuerdo me permito carcajearme del nuevo PAN.