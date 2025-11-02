Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

“Todavía el año pasado seguíamos hablando de la ola política que había pintado el continente de un color rojo".

Jorge Zepeda Patterson

02/11/2025 - 12:05 am

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
“Los gobiernos populares han conseguido mejorar la distribución, pero de un pastel que no crece". Foto: X @Claudiashein

Todavía el año pasado seguíamos hablando de la ola política que había pintado el continente de un color rojo. En México, Guatemala, Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia se instalaron gobiernos de izquierda por la vía electoral en un proceso que abarcó casi 15 años. Pero de un tiempo acá el fenómeno ha perdido fuelle y en muchos lugares se ha revertido. En los últimos cuatro países (Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia) los ciudadanos han sufragado en favor de candidatos conservadores poniendo fin, al menos por el momento, a las experiencias de gobiernos de corte popular. En Colombia y en Chile aún persisten, en manos de Petro y de Boric, respectivamente, pero terminan su período con niveles de aprobación preocupantes para su causa. En Brasil mismo, Lula da Silva fue capaz de recuperar el poder hace dos años, a partir de los cuales comenzó a declinar su popularidad; el pasado verano parecía destinado a una caída libre, pero paradójicamente Trump vino a su rescate de manera involuntaria. Muchos brasileños han cerrado filas con su gobierno a partir de las abusivas amenazas dirigidas en contra del país, pero parecería ser un tanque de oxígeno momentáneo.

¿Qué factores explican este giro pendular? Se entiende que la irrupción de gobiernos populares de izquierda fue el resultado de una insatisfacción creciente de las masas empobrecidas, dejadas atrás por una globalización que favoreció a los grupos prósperos.  López Obrador, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirshner, Petro, Boric y equivalentes fueron capaces de convertir en votos la insatisfacción de tantos. Una vez en el poder, cada cual con sus propias características, recurrió a una batería de acciones para conseguir una mejor distribución del ingreso y una derrama del gasto público en favor de los pobres.

Unos tuvieron más éxito que otros, aunque habría que decir que en términos políticos solo López Obrador consiguió terminar con mayor popularidad y fuerza que como comenzó. El resto padeció o aún padece un proceso de desgaste que explica el surgimiento de alternancias cada vez más antagónicas a su proyecto.

Lo que habría que explicar es por qué razón en muchos de estos países las mayorías que estaban recibiendo de gobiernos populares una atención que antes no tenían, terminaron votando por candidatos conservadores.

La explicación podría ser la mezcla resultante de varios factores. Uno, “los rendimientos decrecientes” de las políticas públicas populares. Es decir, las primeras acciones tienen un efecto inmediato y lucidor: el reparto de subsidios o pensiones, el aumento de salarios mínimos, el fin de prácticas abusivas. El impulso inicial genera una mejoría en la condición de los pobres. Estadísticamente saca de la miseria a millones de personas. Pero luego suceden dos cosas. Primero, que llegado un punto el gobierno topa con límites presupuestales para ampliar esas ayudas de manera significativa. Conseguir financiamiento con cargo al endeudamiento, a la fabricación de billetes o al aumento de impuestos, es un paliativo que permite avanzar un poco más, pero provoca efectos económicos desfavorables. Inflación, salida de capitales, depreciación y estancamiento han sido un flagelo recurrente en varios de estos países. Muchos ciudadanos, incluso entre los sectores más pobres, perciben que la derrama se ha estancado y en cambio sus condiciones de vida se deterioran por la inflación y el estancamiento.

Y segundo, para la mayor parte de los gobiernos de izquierda sigue siendo un problema no resuelto el divorcio de las dos variables esenciales:  distribución y crecimiento. Es decir, un mejor reparto de la riqueza con frecuencia se convierte en un clima desfavorable para la inversión y la generación de empleos para sacar a la gente de la pobreza de forma sostenida. En la mayoría de los casos los gobiernos populares han conseguido mejorar la distribución, pero de un pastel que no crece. Los gobiernos entran en un círculo vicioso desgastante, incapaces de sostener el reparto o consiguiéndolo con costo políticos y financieros cada vez más altos.

Esto se convierte en combustible para la aparición de candidatos jilgueros y oportunistas capaces de cosechar el miedo, la incertidumbre y las expectativas frustradas. A propósito de Trump, el articulista David Brooks apuntó en The New York Times una serie de razones para explicar el éxito de este discurso populista “inverso”, en contra de gobiernos que buscaban el beneficio de las mayorías. Le robaron a la izquierda la rabia y la energía transformadora, afirma Brooks. Son antiglobalizantes, critican a las élites políticas tradicionales, se consideran víctimas del sistema, vienen a contradecir, a cuestionar lo políticamente correcto. Las hordas trumpistas o bolsonaristas que irrumpieron en el Capitolio o en el Palacio de Justicia en Brasilia, bien podrían firmar el lema “al diablo con las instituciones”. Todo lo anterior mezclado con el clima estridente y visceral que producen las redes sociales, en parte de manera espontánea y en parte a través de sofisticados procesos financiados por la cartera de sectores conservadores.

O quizá la explicación está en otro lado. Esta semana Martín Caparrós escribió al respecto: Todos nos equivocamos cuando supusimos que Milei iba a perder estas elecciones. “Las ganó por goleada”. El país del que creemos formar parte es un invento. Son millones de personas que viven en lugares distintos, urgencias distintas, casas distintas, vidas distintas. Uno cree, dice Caparrós, que los argentinos no van a soporta a un tipo que los caga de hambre, que siempre parece un chiste malo, que se humilla ante Trump. Solo para descubrir que la gente decidió optar por todo ello. La democracia al menos sirve para eso, añade, “para mostrarte que estabas perfectamente equivocado, que ciertas cosas que te parecían intolerables son muy toleradas por buena parte de tus compatriotas, que eso que te importaba tanto no les importaba mucho”.

Escoja usted su explicación.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

Jorge Zepeda Patterson

Es periodista y escritor.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo
3

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
4

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
5

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
6

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Estudiante se pelean en secundaria.
7

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Un Juez vinculó a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón.
8

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino de Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque contra su casa en La Ruana, Michoacán.
9

Alejandro Torres, sobrino de Hipólito Mora, y su esposa, son asesinados en Michoacán

10

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

La Marina detuvo a ocho personas que presuntamente están relacionadas con robo de hidrocarburos y decomisaron 250 mil litros de huachicol en Veracruz.
11

Aparentaban “manejo de residuos”, pero vendían huachicol: caen 8 con 250 mil litros

La historia de las Tiendas del Bienestar
12

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.
13

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Ciclovía Tlalpan
14

La ciclovía de Tlalpan

Elon Musk y su Grokipedia
15

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) lamentó el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y ofreció fortalecer su Estrategia Nacional de Seguridad.
1

La Presidenta lamenta el asesinato de Carlos Manzo y ofrece fortalecer su estrategia

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
2

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

Un Juez vinculó a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón.
3

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

No me sigas, película mexicana
4

No Me Sigas, una película mexicana de horror sobrenatural en la era digital

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS
5

DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Los Dodgers siempre fueron favoritos para ganar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Pero para hacerlo, tuvieron que mostrar grandeza y mucho corazón.
6

Los Dodgers vencen a los Blue Jays en dramática final y se llevan la Serie Mundial

EU confirma ataque en el Caribe.
7

EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe y asesina a tres; acumula más de 63 muertos

Las principales calles de la CdMx se llenaron con cientos de coloridas calaveras con motivo del Gran Desfile del Día de Muertos 2025.
8

FOTOGALERÍA ¬ La CdMx se llena de color y tradición en el Desfile de Día de Muertos

Carlos Manzo
9

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, es asesinado en Festival de Velas; hay 2 detenidos

El portavoz del Gobierno de Madrid exigió la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras disculparse ante México.
10

Albares reconoce agravios de La Conquista y la derecha enfurece; piden su renuncia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.
11

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Un incendio registrado en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 22 personas muertas.
12

Un incendio consume Waldo's y mata a 23 personas en Hermosillo; CSP pide enviar apoyo