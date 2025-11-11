Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para elevar el voto en favor de sus candidatos a puestos de representación popular".

Gustavo de Hoyos Walther

11/11/2025 - 12:03 am

Manipulando la revocación
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

El autor estadounidense Daniel Lazare escribió un libro sobre el sistema político estadounidense con un título bastante elocuente: La República congelada (The Frozen Republic).

En él argumenta que la Constitución de ese país impide que se realicen cambios frecuentes que permitan, entre otras cosas, mayor participación política de los ciudadanos en las decisiones.

Su libro, publicado en los noventas, señalaba un problema de las democracias liberales que sólo ha sido evidente hasta hace poco. A saber: la falta de mecanismos para que los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, más allá de las elecciones de sus representantes.

En México, uno de los errores que se cometieron durante el período de la transición, fue precisamente no haber alentado maneras novedosas para que los ciudadanos se expresarán sobre diversos aspectos que les incumben.

Este yerro manifiesto fue quizás una de las causas de la llegada de la autodenominada 4T al poder.

Dándose cuenta de esta carencia, López Obrador habló demagógicamente sobre impulsar procesos de participación política, como consultas, plebiscitos y otros mecanismos populares. Uno de los ejemplos más claros de esto es el que se refiere a la revocación de mandato. A primera instancia parece una buena idea que los ciudadanos puedan sacar a un mal gobernante del poder cuando este está realizando un trabajo en detrimento del bienestar de la sociedad. Después de todo eso es lo que se hace en los regímenes parlamentarios y en gobiernos como el de Estados Unidos, a través del proceso de impeachment. ¿Pero qué sucede cuando este proceso es manipulado a favor del gobierno en el poder?

En 2022, el Presidente López Obrador se sometió a dicho proceso. Fue curioso que haya sido el propio régimen el que lo haya convocado y no la oposición, como es el caso en las grandes democracias modernas.

No es extraño, aunque sí es reprobable, que ahora el Gobierno de Sheinbaum no quiera incluir el asunto de la revocación dentro de la más amplia discusión de la reforma electoral, que está planeada para el próximo año. En lugar de eso se intenta presionar a los legisladores para que aprueben de manera inmediata una reforma de Ley que se refiere fundamentalmente al cambio de fecha en que debe ocurrir la revocación de mandato. De acuerdo con el texto actual, esta debe realizarse en una fecha diferente a la que se realizan las elecciones intermedias. La razón de esto es clara: la decisión de revocar el mandato de un Jefe del Ejecutivo es tan importante que los ciudadanos no deberían ser distraídos en otros menesteres.

A pesar de esto, Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando - piensa ella - su popularidad para elevar el voto en favor de sus candidatos a puestos de representación popular.

Con el INE y el órgano judicial electoral capturados, el Gobierno espera utilizar sus cuantiosos recursos para movilizar el voto a su favor, no a partir de una competencia equitativa real, sino mediante formas ilegales e ilegítimas de manipulación de masas.

De cualquier manera, las acciones más que transparentes por parte del régimen para manipular la voluntad popular son a la vez patéticas y peligrosas. Pero pronto la ciudadanía se dará cuenta.

Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
2

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
3

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

4

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

5

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
6

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

7

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
8

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
9

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal.
10

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
11

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

12

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
13

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
14

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
15

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
2

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
3

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
4

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
5

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

6

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
7

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
8

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
9

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

10

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la reforma que plantea adelantar la consulta de revocación de mandato.
11

Diputados aplazan "hasta nuevo aviso" debate sobre reforma para revocación de mandato

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
12

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones