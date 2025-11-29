Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

"El mejor ejemplo lo ha dado Tabasco, ante el anuncio de que realizarán su caravana, pero sin Coca-Cola y sin publicidad. Eso es lo que debe hacerse: convertir este evento en un acto comunitario, donde la comunidad participe en la organización y el desarrollo".

Alejandro Calvillo

29/11/2025 - 12:05 am

El Santa Claus de Coca-Cola, junto con las caravanas navideñas que encabeza, ha sido expulsado de tres estados donde pretendía arribar con toda su parafernalia para promover el consumo de Coca-Cola, usando la captura y el secuestro que ha realizado de la Navidad, sus personajes y todos sus símbolos.

En Puebla, Tabasco y Chiapas —este último considerado el territorio con mayor consumo de Coca-Cola en el mundo— se han anunciado las cancelaciones de las caravanas navideñas de Coca-Cola. El primero fue el municipio de la ciudad de Puebla, que anunció su cancelación sin mayor explicación de las causas. El segundo fue Tabasco, que a través de su Secretaría de Turismo señaló que, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, se cancelaba la caravana de Coca-Cola por tratarse de un evento que promueve el consumo de un producto no saludable para las infancias. Y el tercero fue Chiapas, donde por voz de un funcionario de la empresa refresquera se dio a conocer la cancelación del evento.

En Querétaro sí se realizó la Caravana Navideña de Coca-Cola. La Secretaria de Turismo del estado, homóloga de la de Tabasco, declaró todo lo contrario: que no se trataba de un evento publicitario, sino, al contrario, de un evento comunitario, sin hacer referencia alguna a los daños a la salud del producto y el impacto de estos eventos en las infancias. El caso de Querétaro puede ser ejemplar del impacto que tiene que los gobiernos, sean municipales, estatales o federales, acepten donativos, acuerdos y/o proyectos conjuntos con las empresas refresqueras. Días previos a realizarse la caravana, se dio a conocer, a través de un comunicado de FEMSA —la principal embotelladora de Coca-Cola en México y el mundo—, los cuatro nuevos espacios realizados con el apoyo de Fundación FEMSA, OXXO y Coca-Cola FEMSA, dedicados al esparcimiento de los niños: uno en la ciudad de Querétaro y tres más en San Juan del Río, en el mismo estado. Estos espacios se adaptaron en las últimas semanas, días previos a las caravanas.

Hay que recordar que a FEMSA se le demanda el pago de más de dos mil 800 millones de pesos que debe en impuestos desde 2011. Ya en el pasado tuvo que pagar una multa multimillonaria por falta de pago de impuestos. Suficiente dinero para comprar las voluntades de diversos gobiernos, que se dejan seducir, a través de proyectitos como los de Querétaro, sacrificando las aún débiles regulaciones de sus productos. Espejitos, como resbaladillas, a cambio de la salud de niñas y niños. Sobre estas prácticas hay múltiples ejemplos.

Vayamos a lo que dice la ley en México sobre este tipo de publicidad. De acuerdo con el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, ningún producto con sello o leyenda de advertencia puede utilizar elementos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. De lo contrario, la empresa debe ser sancionada y su publicidad debe ser cancelada. En las caravanas vemos cómo se publicitan los productos de Coca-Cola y se usan, de manera indiscriminada, elementos publicitarios para niños, como la figura y el personaje de Santa Claus, renos navideños, los osos de Coca-Cola, luces navideñas, duendes y otros personajes llamativos para niños. Esto está prohibido por la ley.

El uso de personajes y símbolos atractivos para la infancia es reconocido desde hace más de 20 años por la OMS, UNICEF y cientos de estudios como la forma más efectiva de publicidad dirigida a la infancia, ya que estos elementos generan una relación de afecto y atracción por parte de niñas y niños hacia los personajes, lo que se traduce en una afinidad hacia el consumo del producto. De esta manera, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se consideran una de las formas más persuasivas y afectivas de publicitar un producto no saludable para las infancias, ya que logran asociar a los personajes y símbolos de la Navidad con el producto Coca-Cola y con su consumo. En los análisis que se han realizado de este evento, se distinguen cuatro características:

  1. Capturan la Navidad. Insertan su logo, marca y producto en símbolos navideños como osos polares, renos, duendes, Santa Claus y el árbol de Navidad, para asociar la festividad con el consumo de su refresco.
  2. Máxima persuasión. Al ser más crédulas, las infancias responden con mayor facilidad a estímulos como colores, la música y los personajes, creando consumidores de por vida.
  3. Falsa fantasía emocional. Crean una poderosa asociación entre la marca y la Navidad, vinculando la marca y el producto a sentimientos de pertenencia, validación social, diversión y unión.
  4. Legitiman y normalizan. Al autorizar estos eventos y darles apoyo con seguridad, ordenamiento vial y limpieza posterior al evento, los gobiernos no sólo violan la ley, legitiman las Caravanas y colaboran con la marca a proyectar una imagen positiva que oculta los daños a la salud, ayudan a la empresa a maquillarse con todos los valores de la Navidad, especialmente, frente a la infancia.

El consumo de Coca-Cola en México es el más alto del mundo. Nuestras infancias tienen uno de los mayores consumos, el cual se asocia con las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos. El consumo de bebidas azucaradas es responsable de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares cada año en México, y se estima que uno de cada dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida si no actuamos. La publicidad tiene un impacto muy fuerte en los hábitos de consumo, que es mayor durante la infancia.

Por todas estas razones, las Caravanas de Coca-Cola han sido objeto de denuncias desde 2023, entre las que se encuentran las presentadas ante las comisiones estatales de Derechos Humanos, las quejas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así como diversos juicios de amparo.

La propia empresa Coca-Cola se comprometió desde 2008 a no hacer publicidad dirigida a menores de 12 años; sin embargo, no cumple con sus compromisos y ahora viola la ley en México, sin que la autoridad, COFEPRIS, aplique la ley y sin que tampoco lo hagan varios estados y municipios. Hay esperanza en que pronto lleguen comunicados de la Secretaría de Salud y que varios estados y municipios comiencen a responder.

El mejor ejemplo lo ha dado Tabasco, ante el anuncio de que realizarán su caravana, pero sin Coca-Cola y sin publicidad. Eso es lo que debe hacerse: convertir este evento en un acto comunitario, donde la comunidad participe en la organización y el desarrollo.

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Porcino
2

México prohíbe la entrada de carne de cerdo de España por la peste porcina africana

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
3

Él único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

4

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Grecia Quiroz solicitó este viernes al IMPI el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, trámites que siguen en análisis.
5

IMPI revisa solicitud de Grecia Quiroz para registrar “Carlos Manzo” y su movimiento

La FGR que dirige Ernestina Godoy de manera interina, nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
6

Godoy anuncia cambios en la FGR tras salida de Gertz; Elizalde Mora llega a la AIC

Fiscalía de Michoacán
7

Fiscalía de Michoacán detiene a uno de los policías de Ario implicado en feminicidio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
8

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
9

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
10

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

11

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

Rixi Moncada, Nasralla y Asfura: los perfiles rumbo a la Presidencia de Honduras
12

Honduras define su futuro: Rixi Moncada, Nasralla y Asfura disputan la Presidencia

13

Expulsan al Santa de Coca

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
14

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

15

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fiscalía de Michoacán
1

Fiscalía de Michoacán detiene a uno de los policías de Ario implicado en feminicidio

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
2

Él único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

El Jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del Presidente del país, Volodimir Zelenski, presentó este viernes su dimisión.
3

Yermak, mano derecha de Zelenski, dimite tras escándalo de corrupción en Ucrania

Grecia Quiroz solicitó este viernes al IMPI el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, trámites que siguen en análisis.
4

IMPI revisa solicitud de Grecia Quiroz para registrar “Carlos Manzo” y su movimiento

La FGR que dirige Ernestina Godoy de manera interina, nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
5

Godoy anuncia cambios en la FGR tras salida de Gertz; Elizalde Mora llega a la AIC

Rixi Moncada, Nasralla y Asfura: los perfiles rumbo a la Presidencia de Honduras
6

Honduras define su futuro: Rixi Moncada, Nasralla y Asfura disputan la Presidencia

La FGR obtiene 20 años de prisión contra “El Cenizo”, líder templario
7

“El Cenizo”, líder de Los Caballeros Templarios, es sentenciado de 20 años de prisión

Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional
8

Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
9

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
10

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
11

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
12

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico