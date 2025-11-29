Expulsan al Santa de Coca

El Santa Claus de Coca-Cola, junto con las caravanas navideñas que encabeza, ha sido expulsado de tres estados donde pretendía arribar con toda su parafernalia para promover el consumo de Coca-Cola, usando la captura y el secuestro que ha realizado de la Navidad, sus personajes y todos sus símbolos.

En Puebla, Tabasco y Chiapas —este último considerado el territorio con mayor consumo de Coca-Cola en el mundo— se han anunciado las cancelaciones de las caravanas navideñas de Coca-Cola. El primero fue el municipio de la ciudad de Puebla, que anunció su cancelación sin mayor explicación de las causas. El segundo fue Tabasco, que a través de su Secretaría de Turismo señaló que, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, se cancelaba la caravana de Coca-Cola por tratarse de un evento que promueve el consumo de un producto no saludable para las infancias. Y el tercero fue Chiapas, donde por voz de un funcionario de la empresa refresquera se dio a conocer la cancelación del evento.

En Querétaro sí se realizó la Caravana Navideña de Coca-Cola. La Secretaria de Turismo del estado, homóloga de la de Tabasco, declaró todo lo contrario: que no se trataba de un evento publicitario, sino, al contrario, de un evento comunitario, sin hacer referencia alguna a los daños a la salud del producto y el impacto de estos eventos en las infancias. El caso de Querétaro puede ser ejemplar del impacto que tiene que los gobiernos, sean municipales, estatales o federales, acepten donativos, acuerdos y/o proyectos conjuntos con las empresas refresqueras. Días previos a realizarse la caravana, se dio a conocer, a través de un comunicado de FEMSA —la principal embotelladora de Coca-Cola en México y el mundo—, los cuatro nuevos espacios realizados con el apoyo de Fundación FEMSA, OXXO y Coca-Cola FEMSA, dedicados al esparcimiento de los niños: uno en la ciudad de Querétaro y tres más en San Juan del Río, en el mismo estado. Estos espacios se adaptaron en las últimas semanas, días previos a las caravanas.

Hay que recordar que a FEMSA se le demanda el pago de más de dos mil 800 millones de pesos que debe en impuestos desde 2011. Ya en el pasado tuvo que pagar una multa multimillonaria por falta de pago de impuestos. Suficiente dinero para comprar las voluntades de diversos gobiernos, que se dejan seducir, a través de proyectitos como los de Querétaro, sacrificando las aún débiles regulaciones de sus productos. Espejitos, como resbaladillas, a cambio de la salud de niñas y niños. Sobre estas prácticas hay múltiples ejemplos.

Vayamos a lo que dice la ley en México sobre este tipo de publicidad. De acuerdo con el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, ningún producto con sello o leyenda de advertencia puede utilizar elementos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. De lo contrario, la empresa debe ser sancionada y su publicidad debe ser cancelada. En las caravanas vemos cómo se publicitan los productos de Coca-Cola y se usan, de manera indiscriminada, elementos publicitarios para niños, como la figura y el personaje de Santa Claus, renos navideños, los osos de Coca-Cola, luces navideñas, duendes y otros personajes llamativos para niños. Esto está prohibido por la ley.

El uso de personajes y símbolos atractivos para la infancia es reconocido desde hace más de 20 años por la OMS, UNICEF y cientos de estudios como la forma más efectiva de publicidad dirigida a la infancia, ya que estos elementos generan una relación de afecto y atracción por parte de niñas y niños hacia los personajes, lo que se traduce en una afinidad hacia el consumo del producto. De esta manera, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se consideran una de las formas más persuasivas y afectivas de publicitar un producto no saludable para las infancias, ya que logran asociar a los personajes y símbolos de la Navidad con el producto Coca-Cola y con su consumo. En los análisis que se han realizado de este evento, se distinguen cuatro características:

Capturan la Navidad . Insertan su logo, marca y producto en símbolos navideños como osos polares, renos, duendes, Santa Claus y el árbol de Navidad, para asociar la festividad con el consumo de su refresco. Máxima persuasión. Al ser más crédulas, las infancias responden con mayor facilidad a estímulos como colores, la música y los personajes, creando consumidores de por vida. Falsa fantasía emocional. Crean una poderosa asociación entre la marca y la Navidad, vinculando la marca y el producto a sentimientos de pertenencia, validación social, diversión y unión. Legitiman y normalizan . Al autorizar estos eventos y darles apoyo con seguridad, ordenamiento vial y limpieza posterior al evento, los gobiernos no sólo violan la ley, legitiman las Caravanas y colaboran con la marca a proyectar una imagen positiva que oculta los daños a la salud, ayudan a la empresa a maquillarse con todos los valores de la Navidad, especialmente, frente a la infancia.

El consumo de Coca-Cola en México es el más alto del mundo. Nuestras infancias tienen uno de los mayores consumos, el cual se asocia con las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos. El consumo de bebidas azucaradas es responsable de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares cada año en México, y se estima que uno de cada dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida si no actuamos. La publicidad tiene un impacto muy fuerte en los hábitos de consumo, que es mayor durante la infancia.

Por todas estas razones, las Caravanas de Coca-Cola han sido objeto de denuncias desde 2023, entre las que se encuentran las presentadas ante las comisiones estatales de Derechos Humanos, las quejas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), así como diversos juicios de amparo.

La propia empresa Coca-Cola se comprometió desde 2008 a no hacer publicidad dirigida a menores de 12 años; sin embargo, no cumple con sus compromisos y ahora viola la ley en México, sin que la autoridad, COFEPRIS, aplique la ley y sin que tampoco lo hagan varios estados y municipios. Hay esperanza en que pronto lleguen comunicados de la Secretaría de Salud y que varios estados y municipios comiencen a responder.

El mejor ejemplo lo ha dado Tabasco, ante el anuncio de que realizarán su caravana, pero sin Coca-Cola y sin publicidad. Eso es lo que debe hacerse: convertir este evento en un acto comunitario, donde la comunidad participe en la organización y el desarrollo.