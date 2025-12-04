Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

"Lo primero es que decir la verdad es una responsabilidad de todos, no sólo de los periodistas con una audiencia considerable sino de todos, hasta de los que reciben los Whatsapps de las tías prianistas. Hay que responder las mentiras. Hay que contestarle a las tías. Es una labor cívica para ir limpiando el debate hacia los argumentos y no hacia las mentiras"

Fabrizio Mejía Madrid

04/12/2025 - 12:04 am

La filósofa Hannah Arendt escribió a propósito de los medios masivos de comunicación: “La diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a menudo equivale a la diferencia entre esconder y destruir”. Arendt apuntaba al poder destructor sobre los humanos que ya no saben qué es verdad y qué es mentira, y que arruina nuestra facultad de discernir entre el bien y el mal y, por lo tanto, de participar en política. Eso es lo que está en juego en estos momentos.  

La única arma que, en este momento tiene lo que queda de la oposición es la mentira. Han invertido millones en generar una falsa percepción desde cuentas en Argentina y España ---digo falsa percepción, porque nadie aquí, en este país, la tiene--- de que México es una narco-dictadura que reprime opositores, que no tiene separación de poderes ---cuando lo que se terminó fue el sabotaje del Poder Judicial---, que no hay medicinas para la salud pública, que vive una situación de violencia que amerita que nos salven los gringos. Las mentiras difundidas con dos mil millones de copias robotizadas han atacado a muchos en lo personal, lo familiar, y en lo profesional, pero eso realmente no importa. Lo relevante es cuando lo hacen contra quien representa al movimiento de la Cuarta Transformación. Es una verdadera invasión digital desde el extranjero, comandada ahora por La Derecha Diario dirigida por un español, Javier Negre, desde Argentina. Esta columna intenta hacer buen uso, no tanto de los consejos que el activista pro-consumidor sevillano, Rubén Sánchez, da en su reciente libro, Bulos. Manual de combate, sino de su ánimo aguerrido. Es pues esta columna, un llamado a tomar las armas de la razón y la verdad contra la violencia y la mentira.  

Lo primero es que decir la verdad es una responsabilidad de todos, no sólo de los periodistas con una audiencia considerable sino de todos, hasta de los que reciben los Whatsapps de las tías prianistas. Hay que responder las mentiras. Hay que contestarle a las tías. Es una labor cívica para ir limpiando el debate hacia los argumentos y no hacia las mentiras. Porque hay que repetirlo: uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado en años recientes es que gastamos más tiempo en desmontar mentiras que en debatir los temas de la transformación. Es algo que nos ha impuesto la derecha con su dinero en campañas sucias. Ni modo. Así están las cosas por lo pronto. El silencio les sirve a ellos que tratan de abrumarnos con sus bots. Hay que responder porque la mentira no cae por su propio peso sino que, de no responderse, se va solidificando. Tampoco creo en fantasear con un comité de ética que nos diga qué es verdad y qué mentira porque eso, a la larga, acaba encumbrando a un monstruo censor. No. La responsabilidad es de todos, no de un nuevo organismo autónomo o de otro club de sabios. La política es de todos, entre todos sabemos la verdad, y, como tal, hay que defenderla ejerciendo el derecho a la libre expresión. El derecho a la información, el derecho a saber, también pasa por el combate a la desinformación y la falsedad. Pero erigir a un club o un colegio que decida qué es verdad implica sospechar de nuestras facultades colectivas e inhibe el pensamiento crítico que viene de enfrentarnos al engaño. Uno no lo diría, pero los delirios de la ultraderecha animan bastante el recurso de la razón de quienes estamos del lado de la verdad. Si aceptamos que se borren las falsedades, insultos, agresiones, llamados a la violencia y al odio, nos exponemos a un efecto boomerang en el que los medios que las proporcionen se vestirán de cierta credibilidad para ciertos grupos que buscan sentirse realmente informados por lo que censura la tendencia dominante. Así que no, no a la censura. Sí al desmentido racional y democrático.   

Lo segundo que es necesario entender es que ninguna mentira se borra por completo en el mundo digital. Quien se diga a sí mismo: “no puede ser mentira algo con lo que estoy de acuerdo”, pues está perdido para el bando de la verdad. Pero hay que intentarlo por bien del espacio de debate público. Cuando alguien miente tiene la intención de hacerlo, es decir, sabe que sus palabras son engaños porque él conoce cuál es la verdad y, aún así, miente para que los demás actúen de cierta manera. En el caso de quien recibe la mentira y le da validez con respecto a su propio sesgo ideológico, sus fobias, y odios, hay una forma de auto-engaño que quiere que la realidad se parezca lo más a lo que él desea. Por ejemplo, cuando dicen que fallan las obras públicas, que la torre del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca o que los trenes no llevan carga y, además, se descarrilan. Si lo medios han tomado la mentira como una especie de razón de Estado, es decir, que lo hacen por un bien superior como el regreso del PRIAN al que llaman “democracia”, los que creen en las mentiras tienen otro mecanismo de justificación. Para ellos, el auto-engaño del régimen anterior consistía en jamás ocuparse de temas políticos ---“no dijeron nada en aquella época”, se les reprocha--- y, ahora que reproducen sus mentiras y las opiniones que sustentan, se les dice mentirosos. El esquema del auto-engaño es sutil pues no es error, ni ignorancia, no deriva del razonamiento, sino una creencia. En casos notables por su virulencia hasta podría decirse que ese auto-engaño salva una identidad que, en el viejo régimen, fue complaciente y, en el nuevo, se imagina a sí misma como salvadora de la democracia o de la República. Es mentir para satisfacer un interés propio que es ya una manera de ser, que es una identidad. Por lo tanto, aceptar la mentira es como refrendar el tipo de vida que se supone que los diferencia de los demás, en este caso, los pobres, ignorantes, necesitados, y vulnerables de la tierra. Aceptar la mentira es no ser de esos y estar, de alguna perversa manera, salvado del exterior que amenaza mi interior. Así, los que mienten estaría buscando que los engañados actuaran de cierta forma, como aceptar la violencia en una manifestación frente a Palacio nacional, pero los engañados estarían buscando diferenciarse de los demás, de la mayoría. No tanto actuar sino que los demás no actúen. 

Desde que el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fabricó un periódico digital que duró un día sólo para difamar al entonces candidato de Morena y hoy Gobernador, Américo Villarreal, las mentiras cambiaron. Las publicaciones sirven como “fuente” para que se repitan falsedades y engaños, y hasta como “pruebas” en los juzgados. Hay muchos voceros de la derecha que amplifican estos engaños escudados en que no son ellos los que afirman sino unos supuestos documentos, aunque resulten desmentidos, o unas supuestas filtraciones de gente que nunca puede ser nombrada. Son cómplices de la mentira precisamente porque ayudan a difundirla sin haberla validado. Estamos llenos de Azucenas Urestis, De Mauleones, Rivapalacios, Alemanes, y demás difamadores que nunca se hacen cargo de su impostura y, luego, le echan la culpa a La Mañanera de su propio desprestigio. Hay que seguir denunciando las falsedades que dicen y escriben porque, a veces, se usan en juzgados. Ellos no van a cambiar ni sus patrones en los medios porque se benefician en algo de perjudicar a alguien. Como escribe Rubén Sánchez: “Por muy burdo que sea, por muy desmontado que esté, es absolutamente imposible que todas las personas que en su día se lo tragaron acaben recibiendo la información que les aclare que todo era falso. Además, muchas preferirán seguir creyéndose la mentira”. En efecto, la infamia es más duradera que la fama, pero no por ello la resignación es el camino. Sólo hay que pensar que de los que creen en mentiras hay una proporción que podría cambiar si recibe verdades, argumentos sólidos, datos, eventos, cronologías, información validada. Ahora lo que también está sucediendo es que las plataformas digitales invadidas por la mentira política, que son todas, hasta las que tradicionalmente eran de influyentes de moda o deportes, usan los dichos de los medios tradicionales como “fuentes periodísticas”. Aunque citen a Krauze o a Loret de Mola. Les da igual: reciben un beneficio por engañar y hay que desenmascararlo. 

Pero los mentirosos tratarán de proyectar esa venta de su expresión diciendo que somos los otros los que incurrimos en ello. Uno de los criterios para mentir es hacerlo contra la reputación de los que apoyamos la transformación de México con el dato del dinero. Aquí cito, de nuevo, a Rubén Sánchez, porque lo que describe se aplica por igual a España y a México. Escribe Sánchez: “Los tipos que fabrican los bulos y sus caminantes blancos (Sánchez usa ese nombre de los zombies de Juego de Tronos) están obsesionados con el dinero que cobramos los que no somos de su cuerda. Según ellos, cuando decides ser de izquierdas firmas un voto de pobreza y pierdes el derecho a ganar un salario justo, a publicar fotos cuando te vas de vacaciones o cuando sales a comer con familia y amigos. Y si hay algo que molesta a esa gente es que nuestro salario pueda proceder de dinero público. Te puedes apellidar Abascal y haberte llevado media vida viviendo de él por hacer quién sabe qué. Pero si eres de izquierdas, son sobornos y tú, eres un vividor”. Así, los falsarios han hecho de sus búsquedas de salarios, contratos, o honorarios un arma porque ellos mismos creen que ser de izquierda es vivir del aire. Y, además creen que hacer periodismo es bajar hojas de Excel. Esto es una nueva falsedad porque ellos que sí venden su libertad de expresión nos acusan de hacer lo mismo basados en lo que cobramos por ejercer nuestra profesión. Los falsarios mueren por demostrar que la izquierda es como los prianistas, es decir, corrupta, vendepatrias, improvisada, pequeña. Es como el subproducto de haberles puesto un espejo en frente para que se vieran en su justa dimensión. Al verse, niegan ser ellos en el espejo, y gritan: “Este no soy yo, este es el reflejo de mi adversario”. Quisieran que mintiéramos igual que ellos para. Así, colaborar a una confusión tan generalizada entre bien y mal que ya la política no fuera practicable. 

Los medios, en especial la radio en México han incurrido al menos en tres formas de anti-periodismo. Tomar por buenas aseveraciones que vienen de personas indeterminadas. Las fuentes anónimas tienen su razón de ser en el caso de que existan personas que temen por su trabajo o vida pero que sienten la obligación de denunciar algo que les consta. Es el caso de Edward Snowden cuando reveló el espionaje masivo que hacía la Agencia de Seguridad nacional de Estados Unidos. Pero lo que hacen personajes como Anabel Hernández o Raymundo Rivapalacio es decir que existen esas fuentes y que las protegen cuando en realidad se trata de inventos, por cierto no muy buenos. Y, por cierto, también, cuando Rivapalacio dice que “la verdad ya es irrelevante” lo que está diciendo es que lo único relevante ya es el dinero. Contra eso también estamos los del bando a favor de la verdad: contra la idea de que el periodismo sirva a quien lo mantiene. La segunda forma de anti-periodismo es que difundan desinformación que atenta contra el honor de una persona o institución aludida sin la menor diligencia para advertir que son inventos. Y la tercera es no presentar, al lado de la simple divulgación de estas mentiras algo que pudiera considerarse una forma de validación, de saber que podría tener algún mérito, que fuera probable basado en tales y tales hechos y eventos. Nada. Se escudan en que simplemente le dan voz a alguien que es inexistente, que no es más que la voz de sus propios deseos, que no es más fuente que la que mana de sus carteras. 

Tiene razón Hannah Arendt cuando veía una diferencia entre el ocultamiento que hacía la diplomacia o la política por razones de Estado de ciertos temas y hechos y lo que hoy tenemos. Escribe en 1971 en The New Yorker: “La mentira política tradicional, tan saliente en la historia de la diplomacia y de la habilidad política, generalmente se refería a secretos auténticos -datos que nunca se habían hecho públicos- o bien a intenciones que, de todos modos, no poseen el mismo grado de certidumbre que los hechos consumados. [...] Las mentiras políticas modernas tratan eficazmente de cosas que de ningún modo son secretas, sino conocidas prácticamente por todo el mundo. Esto es evidente en el caso de la reescritura de la historia contemporánea a la vista de aquellos que han sido sus testigos, pero es igualmente cierto en la fabricación de imágenes de todo tipo”. Acierta a definir que nos mienten sobre lo que está al alcance de todos, sea la historia o el presente y que, para ello, se utiliza de una forma bastarda a las imágenes. Arendt ya no vio el desastre que es la IA para la política y el periodismo, pero ya sabía qué era la televisión. Las imágenes ya no representan la realidad sino que la reemplazan. Así, las opiniones sustentadas en mentiras confirman que se trata de reemplazar a la realidad con un estado de ánimo y una disposición en contra de la mayoría. Como escribió San Agustín: “Quien se forma una opinión, piensa saber lo que ignora”. 

Fabrizio Mejía Madrid

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
1

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
2

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
3

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
4

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
5

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
6

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Diputados aprueban Ley de Aguas.
7

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

Foto: Especial
8

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
9

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
10

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
11

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

Donald Trump ordenó enviar a elementos de Guardia Nacional a Luisiana y dieron inicio los operativos dirigidos a detener a migrantes carentes de estatus legal.
12

Administración Trump lanza operativos en Nueva Orleans y Minneapolis contra migrantes

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.
13

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
14

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

Un video mostró el uso de una ambulancia del IMSS para transportar material de construcción. El caso fue captado por una cámara en el Estado de México (Edomex).
15

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
1

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

Guatemala autoriza a México aumentar cargos contra Javier Duarte.
2

Guatemala autoriza a México formular nuevas imputaciones contra Javier Duarte

México escala al sexto lugar en salario mínimo de Latinoamérica tras aumento del 12 por ciento.
3

ENTREVISTA ¬ El alza al salario mínimo ayudará a 8.5 millones de mexicanos: Conasami

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
4

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

Marath Bolaños
5

ENTREVISTA ¬ México está en la primavera de los derechos laborales: Marath Bolaños

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
6

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
7

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detuvo este miércoles en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a Aldo “N”, alias "El Balú".
8

Autoridades detienen a "El Balú", integrante de "La Chokiza", en Ecatepec, Edomex

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
9

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

Diputados aprueban Ley de Aguas.
10

Cámara de Diputados aprueba en lo general reforma a Ley de Aguas; acusan "fast-track

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
11

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
12

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas