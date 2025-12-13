Alejandro Calvillo

En el laberinto

"Hay una resistencia a quedar atrapados en los estímulos del laberinto, hay un impulso a tratar de salir de sus pasillos, de sus recovecos, a reducir la velocidad, a comenzar a guardar silencio, a volver al espacio comunitario, a retomar los valores colectivos, al bien común contra la tiranía que ahora se presenta como modelo en varias partes del mundo".

Alejandro Calvillo

13/12/2025 - 12:05 am

Las señales de la distopía en la que nos ha sumergido la civilización dominante actual, determinada ésta por el poder de las grandes corporaciones globales, tienen muy diversas expresiones.

Así como si se tratara de un laboratorio en que los ratas han nacido al interior de un laberinto, que no pueden pensar o imaginar un espacio más allá de las paredes, pasillos y recovecos de ese laberinto, así, para parte importante de la humanidad, muchos aspectos de esta distopía civilizatoria, aparece como algo natural, como parte de una evolución natural de nuestra especie, no pueden ver más allá.

Hay quienes están interesados en que el laberinto no sé vea, que los individuos, en su conjunto, no vean más allá de los pasillos y sus recovecos, son quienes se benefician del laberinto, quienes lo mantienen y buscan reforzarlo, aunque el laberinto muestra, cada vez más, la imposibilidad de mantenerse.

En el laberinto se ha cambiado la comida, se ha sustituido los alimentos naturales por productos diseñados en otro laboratorio, logrando productos altamente apetecibles, llenos de aditivos para hacerlos más atractivos, para que se consuman de más, logrando el abandono de gran parte de los alimentos naturales. El agua se ha sustituido con bebidas extremadamente dulces, a tal grado que se han convertido en una adicción en el laberinto. En pocos años, han llegado las epidemias de enfermedades con las que se llenan los hospitales.

A los individuos pequeños, para atraerlos al consumo de esos productos, se les comenzó a asociar su consumo con personajes de cuento, fantásticos, con sonidos y colores muy atractivos que logran aumentar en sus cerebros las descargas de placer. Así los pequeños perciben esos productos como parte de la felicidad.

En el laberinto, sus diseñadores, han realizado pruebas con sensores en sus cerebros para medir los impulsos de gratificación que provocan los diversos ingredientes de sus productos y cómo los personajes, sonidos y colores con los que acompañan a sus productos aumentan esa gratificación. Hay una resistencia a quedar atrapados en los estímulos del laberinto, hay un impulso a tratar de salir de sus pasillos, de sus recovecos, a reducir la velocidad, a comenzar a guardar silencio, a volver al espacio comunitario, a retomar los valores colectivos, al bien común contra la tiranía que ahora se presenta como modelo en varias partes del mundo.

Ojalá el péndulo de la historia haya llegado ya al extremo. Podría ser éste un tiempo de recogimiento, de misericordia, es decir, "tener un corazón para la miseria" o "sentir piedad en el corazón por el que sufre" y, claro, actuar.

Un tiempo para retomar los orígenes verdaderamente cristianos, para retomar los valores que muy diversas sabidurías comparten, la llamada filosofía perenne.

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gehry, redimido por la música

"Es el caso, también, de los escultóricos edificios de Frank Gehry, que murió hace pocos días y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

+ Sección

Galileo

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
3

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
4

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Mina Aranzazú
5

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

La FGR niega que trabaje por consigna.
6

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
7

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

Peter Greene, actor de La Máscara, es hallado muerto en su departamento.
8

Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Funcionario es asesinado en alcoholímetro.
9

Funcionario municipal en Oaxaca es asesinado durante un operativo de alcoholímetro

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
10

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

Cierran Zooleón
11

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
12

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

Abraham Quintanilla
13

Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de Los Dinos, muere a los 86 años

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
14

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
15

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autobús se vuelca en la México–Tampico y deja un saldo de cinco fallecidos.
1

Autobús vuelca en carretera México-Tampico; hay al menos cinco muertos y 20 heridos

Cierran Zooleón
2

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

La SSC-CdMx recomendó a la población de la capital a implementar medidas preventivas para evitar el robo a casa habitación en caso de festeje fuera de casa.
3

¿Vas a salir de vacaciones? La SSC-CdMx da recomendaciones para evitar robos en casa

La FGR niega que trabaje por consigna.
4

El caso contra Casar se judicializó en septiembre, aclara FGR. No es consigna, dice

Abraham Quintanilla
5

Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de Los Dinos, muere a los 86 años

Juchipila ejecución de perros.
6

VIDEO ¬ Policías de Juchipila, Zacatecas, capturan y matan a balazos a seis perros

"El limones" es vinculado a proceso.
7

Juez da prisión preventiva a “El Limones” y 5 detenidos; se quedarán en El Altiplano

Peter Greene, actor de La Máscara, es hallado muerto en su departamento.
8

Peter Greene, actor de La Máscara y Pulp Fiction, es hallado muerto en su apartamento

Enrique Estrada, director del DIF, es hallado muerto en su casa.
9

Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco, es hallado muerto en su casa

La SSP de Zacatecas confirma explosión en sus instalaciones.
10

SSP de Zacatecas confirma explosión en sus instalaciones en "prácticas controladas"

Donald Trump afirma que inició ataques por tierra contra Venezuela.
11

"Estamos empezando por tierra", dice Trump sobre ataques militares contra Venezuela

12

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin