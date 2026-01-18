Muna D. Buchahin
El panal del poder
"El panal del poder en un lenguaje metafórico, pues el zángano es quien ocupa un espacio dentro del poder sin aportar ningún valor al cargo".
https://youtu.be/a72YVa0Lg98
