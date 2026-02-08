Acuerdo raro sobre minerales y tierras

La semana pasada el gobierno de Estados Unidos impulsó una serie de reuniones, acuerdos y planes de inversión sobre minerales críticos y tierras raras mediante los cuales pretende hacer frente a la enorme superioridad estratégica que tiene China en el control cuasi monopólico de estos materiales esenciales para la producción de manufacturas desde vehículos eléctricos, semiconductores, baterías, imanes hasta armamento militar sofisticado.

Ya sea por decisión propia, por compromiso o por presión (lo más probable), el Gobierno mexicano anunció el miércoles 4 de febrero la firma de un Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos que fue presentado por el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, y por el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Al presentar el acuerdo, el Embajador Greer señaló: “El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”. Por su parte, Marcelo Ebrard, dijo: “México y EU trabajarán para alcanzar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas. El objetivo es asegurar la resiliencia mutua de las cadenas de suministro”.

El plan anunciado indica que ambos países “identificarán proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de minerales críticos de interés mutuo en Estados Unidos, México o terceros países” y especifica las tareas conjuntas que llevarán a cabo, entre otras, establecer “normas regulatorias para la minería, el procesamiento o el comercio de minerales críticos; cooperación técnica y regulatoria; promoción y evaluación de inversiones; respuestas rápidas coordinadas para prevenir interrupciones y crisis en las cadenas de suministro de minerales críticos; acopio coordinado de tierras y minerales; y, quizá la más importante, coordinación de mapeo geológico. Esto puede implicar que el Servicio Geológico de Estados Unidos u otras agencias norteamericanas podrían llevar a cabo trabajos de exploración para identificar los puntos de explotación de minerales críticos y tierras raras en nuestro país. Es decir, podría anticipar otro ciclo de invasión y despojos de tierras para pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

El mismo 4 de febrero, en Washington, el Secretario de Estado, Marco Rubio y el Vicepresidente norteamericano J. D. Vance, encabezaron una reunión Ministerial sobre Minerales Críticos a la que asistieron representantes de 54 gobiernos, con los que se comprometieron a “reestructurar el mercado global de minerales críticos y tierras raras”. En esa cumbre ministerial se anunciaron inversiones multimillonarias por parte de los gobiernos y empresas privadas de esos países para identificar, producir y almacenar minerales críticos y tierras raras para asegurar la producción y las cadenas de suministros de sus respectivas economías. Ahí se anunciaron varios foros y alianzas estratégicas para la identificación y producción de estos materiales. También se anunciaron inversiones por más de 30 mil millones de dólares (mdd). En esa reunión, el gobierno de Estados Unidos anunció las tareas encomendadas a distintos departamentos del gobierno norteamericano (de Estado, de Guerra, o de Comercio) para asegurar que Estados Unidos puede aumentar sus reservas de minerales críticos y tierras raras.

En tanto, el lunes 2 de febrero el Presidente Donald Trump presentó en Washington el "Proyecto Bóveda” (Vault en inglés) mediante el cual el gobierno de Estados Unidos invertirá hasta 12 mil mdd para crear la Reserva Estratégica de Minerales Críticos de EU.

Este conjunto de acciones, alianzas e inversiones puede leerse como el intento de Estados Unidos, y de buena parte de países de Occidente y aliados, para hacer frente al poderío de China en este campo. En una nota sobre el tema, el diario New York Times recordaba que China extrae el 70 por ciento de las tierras raras del mundo y procesa químicamente 90 por ciento del suministro global. El año pasado China frenó las exportaciones de sus imanes, creando escasez de automóviles, robots, semiconductores, drones e incluso armamento.

Mientras muchos ponen atención en la carrera armamentista o tecnológica entre países, desde hace al menos dos décadas, la clase gobernante China diseñó una estrategia para hacerse del control de minerales críticos (como cobalto, galio o litio) y de tierras raras (como cerio, lantanio o neodimio). Estos elementos son “vitales para la fabricación de una amplia gama de bienes militares y civiles, desde aviones de combate hasta semiconductores y automóviles” (New York Times, 27 octubre 2025). En algunos casos China posee un control casi monopólico sobre estos elementos o sus productos, como 90 por ciento de los imanes de tierras raras del mundo, utilizados en electrónica y motores eléctricos.

Por eso cuando el Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta 140 por ciento a China en abril de 2025, el gobierno chino simplemente cerró la exportación de tierras raras y minerales críticos al tiempo que impuso fuerte regulaciones para compartir la tecnología tanto de extracción como de procesamiento de los mismos. Donald Trump tuvo qué rendirse ante China. Simple y sencillamente Trump se sentó frente a Xi Jinping. Se dio cuenta que sectores estratégicos de las manufacturas norteamericanas, como producción de semiconductores, autos eléctricos, hasta armamento, dependen de materiales que están en las reservas chinas. Ante esto el gobierno de Trump lanza esta batería de acuerdos, alianzas e inversiones, en el que se incluyó a México.

Para el país puede ser que no sean buenas noticias pues abre un nuevo ciclo de extractivismo minero y por lo tanto de despojos y devastación ambiental para los pueblos indígenas y comunidades campesinas del país. Alfredo Jalife (en su cuenta de Twitter), experto en geopolítica, al comentar el acuerdo entre México y Estados Unidos para minerales críticos, señaló seis posibles minerales que se podrían explotar en nuestro país: 1) uranio de Chiapas; 2) plata en distintos estados; 3) gas shale (esquisto/lutita) en la cuenca de Burgos en Coahuila y abundantes depósitos en Nuevo León y Tamaulipas; 4) petróleo, especialmente reservas en el Golfo de México; 5) litio; y 6) tierras raras en al menos trece estados del país.

Desde la colectiva Cambiémosla Ya, una coalición de organizaciones que tienen una mirada crítica a la industria minera se alertó sobre los riesgos de este acuerdo. El miércoles pasado esta colectiva publicó un comunicado sobre este plan. Señalaron: “La firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país y profundizará los impactos socioambientales provocados por la minería en los territorios. Es un paso de regreso al neoliberalismo que evitó regular una de las industrias más contaminantes y violatoria de derechos”, además de “abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios”.

Y también criticó al Gobierno de la Cuarta Transformación por ir en contra de lo que prometieron en campaña: “La firma de este Plan de Acción sobre Minerales Críticos es una traición a las promesas de campaña que proclamaron la ampliación de los derechos para los pueblos y comunidades de México. Las comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Colectiva Cambiémosla Ya vemos este Plan como una amenaza a México, a sus pueblos y sus bienes comunes”. No permitamos que avance este plan de despojo para satisfacer las necesidades de minerales del imperio del norte.