La estatización de la minería

El futuro estará definido por las tecnologías digitales y cuánticas que necesitarán de cierta infraestructura física fundada en lo que se conoce como los minerales críticos.

Todo lo cual le otorga a China una ventaja geoeconómica y geopolítica, al tener una gran cantidad de estos materiales y un ecosistema para explotarlos.

Así como el petróleo fue clave para la segunda revolución industrial, la cuarta se fundara en la capacidad de las economías para inscribir estos elementos en cadenas de producción y comercialización.

Ante esto surge la interrogante: ¿qué tipo de inversiones son las más indicadas para explotar estos yacimientos respetando al mismo tiempo el medio ambiente?

En el caso de México esta pregunta adquiere una mayor relevancia debido a los fracasos en los proyectos intentados por el Estado en los últimos años. De la crisis fiscal de Pemex a las incompetencias administrativas del tren maya o de la ruta interoceánica, por no hablar de la inoperancia del aeropuerto Felipe Ángeles o de la refinería Olmeca en Dos Bocas.

Todo esto haría pensar en que la ruta para el desarrollo de la minería del siglo XXI en México tiene que repensarse muy bien. Si bien es cierto que la política minera de Claudia Sheinbaum no se enfoca en una estatización general de las concesiones existentes, sino en un control estatal estricto y la prohibición de nuevos permisos, esto último es suficientemente preocupante.

La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad a los permisos vigentes o trámites administrativos de operaciones ya establecidas.

El pasado sexenio, el Presidente decidió que el litio permanezca como un recurso estratégico nacionalizado. De acuerdo con esta idea cualquier exploración o explotación de este mineral deberá realizarse a través de la empresa paraestatal Litio para México. Pero a casi cuatro años de haberse tomado esa decisión ¿cuál ha sido el resultado? No sería una exageración responder que ha sido un fracaso. A pesar de habérsele asignado en 2025 un presupuesto de 12.9 millones de pesos, equivalente a un 31.6 por ciento respecto a 2024, no es la hora de que se haya iniciado aún alguna extracción del mineral.

En estos días también la Presidenta le ha pedido a empresas privadas regresar 200 concesiones mineras, con el argumento de que no están explotando los recursos.

Curioso que esto ocurra justo cuando el gobierno estadounidense se encuentra en una verdadera cruzada internacional para establecer acuerdos con diversas regiones y países del mundo para competir con China en la explotación de minerales críticos.

La idea del régimen actual parece ser que sea el Estado el que controle la producción y distribución de estos materiales. Pero quizás lo piensen dos veces cuando el gobierno de Trump los presione para abrir las inversiones a capital americano.

Entretanto, se está perdiendo la oportunidad para tener una verdadera política de desarrollo minero que beneficie a la sociedad mexicana.