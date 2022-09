Coahuila: Padres y vecinos denuncian maltrato a niños en guardería de Saltillo

Abusos, maltrato y personal no calificado, es lo que abunda en la Estancia Infantil 2000, ubicada en la colonia Bellavista.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Tras escuchar escándalo en la guardería Estancia Infantil 2000, de la colonia Bellavista, Danae Chávez lo reportó en redes.

En el video, viralizado desde el perfil de Facebook de Chávez, se pueden oír los gritos de un bebé, ésto detonó una serie de denuncias en contra de la institución.

“Escuché gritos de una mujer grande y golpes contra carne, a parte se escuchaba el grito ahogado de un niño, como si tuviera que volver a agarrar aire para llorar”, declaró Danae.

Mamás y ex maestras declararon para Vanguardia sus experiencias en la guardería, confirmando que la situación que denuncian en Facebook es algo común en la institución y aseguran que pasan cosas peores.

“Nos hacían darles té de anís para dormirlos, decían que se batallaba mucho con ellos”, declaró una testigo de los abusos, que coincidió con la confesión de una extrabajadora, quien agregó y “a parte del té, una vez nos pidieron que le diéramos melatonina [medicamento usado para provocar sueño], para dormirlos más rápido”.

Según estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el anís estrella es un neurotóxico que causa convulsiones, además de provocar problemas gastrointestinales en menores de tres años.

MALTRATOS

“Una vez regresó mi niña de la guardería y se estaba estirando mucho la oreja, entonces yo le dije ‘¿Qué tienes mi amor?’, ella me decía que, en la escuela, la maestra le había estirado su oreja y que le dolía mucho; todo eso yo lo grabé, al día siguiente se lo llevé a la directora María Cristina para pedirle que viéramos la grabación [de seguridad] y me dijo que no podía checar las cámaras porque tenía una junta. En la tarde me marcó para decirme que ya había visto las cámaras y que la niña podía presentarse al día siguiente”, declaró Mónica Vielma, una de las mamás.

Ex trabajadores también denunciaron que: “como en todos lados, las cámaras tienen puntos ciegos, las maestras aprovechan esos puntos para estrujar y gritarles a los niños”.

También informan que en la estancia despiertan a los niños usando atomizadores y que no es posible grabar todo lo que pasa, porque al entrar les quitan los celulares a las enfermeras.

En una ocasión, asegura una informante, “la directora Cristi perdió a uno de los niños y que no se dieron cuenta de su ausencia hasta la hora de recogerlo; que dieron largas al padre, hasta que alguien lo entregó después de encontrarlo en la calle y la directora lo cuenta con mucho orgullo y c…gada de la risa”.

“Cuando los niños no han aprendido a ir al baño, los dejan sucios y parados en el baño, ellas dicen que así aprenden más rápido; aprovechan que en los baños no hay cámaras y los avientan, los estrujan y los encierran ahí”, declaró una de las ex trabajadoras de la estancia.

También relata que dejan a los niños parados en la hora del almuerzo para evitar que se duerman, que las maestras cuidan a ocho niños cada una y que los hacen bajar a todos juntos las escaleras sin precaución alguna.

“En una ocasión, cuando los niños bajaban escaleras, uno se cayó y comenzó a sangrar de la nariz”, reviró uno de los testigos.

VENDEN CERTIFICACIONES FALSAS

Personal que trabajó en el lugar declaró que no es necesaria una certificación para trabajar en la guardería, pues ellos mismos “te la venden”.

“Yo trabajé ahí y, no te miento cuando te digo, contratan a cualquiera que tenga la prepa terminada, yo tengo un título de Técnico en Educación y por eso mismo me salí: los tratan horrible”, declaró una ex trabajadora.

De acuerdo con el portal de la Secretaría del Bienestar, para operar una estancia infantil es necesario presentar una cédula de evaluación con juicio de competente o certificado en el estándar de competencia tipo EC0435, es decir, “Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en Centros de Atención Infantil”.

“Yo acudí a pedir trabajo para limpieza o cocina, pero me ofrecieron estar al cuidado de los niños; yo sin estar capacitada o tener estudios para tratar con niños. Fue una de las razones por las que no acepté, además, te vendían como un tipo certificado para trabajar de niñera, el cual tenía un costo de más de dos mil pesos y no tenía duración de más de un año”, declaró una de las aspirantes.

RECIBE AMENAZAS

Danae, la joven que hizo público el material que denuncia los abusos en la estancia infantil, aseguró recibir amenazas de muerte tras la publicación.

“Me dijeron ‘baja la publicación o mañana vas a amanecer toda picada’, eso fue anoche”, comentó.

Vanguardia acudió a la Estancia Infantil 2000, buscando entrevistar a la directora, pero se negaron a dar información. Sólo escribieron en un papel el número de un supuesto “departamento de guarderías”, al marcar este número no hubo respuesta.

