VIDEO: Incendio en rascacielos de Hong Kong deja 2 heridos y varios edificios dañados

MADRID, 02 de marzo (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas han resultado heridas después de registrarse un virulento incendio en un rascacielos en construcción ubicado en el barrio de Kowloon, uno de los principales distritos comerciales de Hong Kong.

El incendio ha comenzado pasada la madrugada, hora local, en unos de los andamios colocados en el edificio, un antiguo club para regatistas que fue demolido en 2018 y cuyas obras lleva a cabo la empresa Empire Group, según ha informado South China Morning Post.

Las llamas, que han herido a dos personas, que han tenido que ser trasladadas a un hospital cercano por intoxicación de humo, amenazan con extenderse al hotel Sheraton, de cinco estrellas, y a un bloque de oficinas cercano.

Otros edificios, en una calle aledaña, han sido también afectados por las llamas aunque los cuerpos de bomberos han logrado contener su propagación.

