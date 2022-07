VIDEO: Modelo de TikTok muestra sus senos a dos niños en una piscina; fue arrestada

Los Ángeles, 2 de julio (LaOpinión).- Una modelo de TikTok fue arrestada después de mostrar sus senos a dos niños pequeños en una piscina durante una transmisión en vivo.

Kylie Strickland, de 30 años, fue detenida el jueves después de que se enviaran “numerosas quejas” a la Oficina del Sheriff del condado de Pike.

La estrella de las redes sociales, oriunda de LaGrange, Georgia, está acusada de exponer sus senos de una “manera provocativa” a los dos niños menores de edad en una residencia del condado de Pike.

Durante un video en vivo de TikTok, según los informes, Strickland reía mientras levantaba la parte superior de su bikini rosa, mostrando sus pechos a dos adolescentes.

Cuando se emitió una orden, la mujer fue arrestada y acusada de pornografía electrónica y explotación infantil, un delito grave en Georgia, según la policía. Según la oficina del alguacil del condado de Pike, permanecerá bajo custodia hasta su audiencia de fianza.

En una publicación de seguimiento en TikTok después del presunto incidente, Strickland defendió el video y sugirió que los dos menores “han visto más tetas de las que yo probablemente he visto en toda mi vida”. También afirmó que los niños habían estado consumiendo alcohol antes de que ella llegara a la fiesta en la piscina organizada en la residencia.

En un video posterior, pareció pasar la pelota y agregó: “No es mi responsabilidad criar al hijo de otra persona. Esos niños van a los paseos en lodo”.

Danesh post: Hello, Kylie Strickland, Influencer from LaGrange, Georgia. Seen here exposing herself to minors on Instagram live. This is a serious crime. pic.twitter.com/xSK0eyf5vS

— Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 28, 2022