¿Por qué el INE no difundió encuesta? Se hizo con recursos públicos, reclama Morena

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Mario Llergo, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó cuáles fueron los motivos por los que el órgano electoral no difundió los resultados de la encuesta que confirma que nueve de cada 10 mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó, estos sondeos se realizan con recursos públicos.

“¿Por qué no emitieron un boletín de prensa?, ¿por qué Lorenzo Córdova no elaboró a su estilo un video para dar a conocer estos datos que la opinión pública ha puesto a disposición de los ciudadanos? Porque simple y sencillamente estos resultados contrastan con el discurso golpista de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, porque echan por la borda la falsa narrativa de que el Presidente quiere desaparecer el INE”, dijo Mario Llergo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire.

El representante de Morena ante el INE afirmó que los resultados de la encuesta telefónica realizada por el propio Instituto dejan en claro que la gente está de acuerdo con la visión del Presidente López Obrador y, dijo, ahora el Consejero Presidente Lorenzo Córdova deberá aclarar a la opinión pública los motivos por los cuales se ocultó esta información.

“Esta encuesta que no quisieron dar a conocer y faltaron a un principio por el que se deben regir los consejeros y el propio INE más allá de los principios de certeza, legalidad y objetividad aquí faltaron al principio de máxima publicidad. ¿Por qué ocultaron esta información? Porque desde luego los datos, las cifras indican que el pueblo mexicano apoya y acompaña la visión de estado que tiene el Presidente López Obrador y que tiene que ver con la Reforma Electoral […] Aquí se les cayó el circo, se les cayó la marcha del 13 de noviembre y tendrán que aclararle a la opinión pública por qué ocultaron esta información”.

De acuerdo con la encuesta dada a conocer el día de ayer, el 93 por ciento de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87 por ciento avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78 por ciento apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía; y el 74 por ciento acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.

También destaca que el 52 por ciento de los encuestados apoya la propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) centralizado contra un 40 por ciento que rechaza esta idea. Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, el 53 por ciento manifestó su acuerdo, contra un 43 por ciento en desacuerdo.

El 43 por ciento de las personas consultadas cree que el INE gasta demasiado, en su mayoría en salarios de los funcionarios electorales, así como en publicidad y en propaganda de campañas; mientras que el 85 por ciento señala que la reducción presupuestal al Instituto no afectaría su derecho a ejercer el voto.

Al respecto, Mario Llergo indicó que el INE dio a conocer los resultados de la encuesta luego de que Morena denunció en redes sociales que el Instituto no había presentado los datos obtenidos en el ejercicio.

“Nosotros tuvimos conocimiento de un levantamiento que había ordenado Lorenzo Córdova en su carácter de Presidente del INE. En esta encuesta lo que el INE quería conocer era la opinión del pueblo de México respecto a la iniciativa en materia de Reforma Electoral que el Presidente López Obrador había enviado a la Cámara de Diputados. Nosotros presentamos el 17 de octubre solicitándole al Secretario Ejecutivo (Edmundo Jacobo) y al propio coordinador nacional de comunicación social una copia de esta encuesta telefónica y nunca obtuvimos respuesta, sino hasta que el día de ayer a través de denuncias que hicimos en nuestras redes sociales denunciado la opacidad con la que se estaba conduciendo el INE al no haber dado respuesta a esta petición, 45 minutos después me hacen llegar a mi correo institucional un correo de la coordinación nacional de comunicación ofreciéndome una disculpa y que había sido un error de procedimiento el hecho de que no me hubiesen hecho llegar esta encuesta, cosa que desde luego nosotros no somos ingenuos y no creemos”.

Llergo afirmó que tanto Lorenzo Cordova y Ciro Murayama “están mas ocupados en publicitar encuestas de diarios de circulación nacional que de manera permanente y sistemática han embestido a nuestro movimiento y al Presidente de la República” que por dar a conocer encuestas como ésta que fue realizada con recursos públicos.

El funcionario detalló que en el documento emitido por el INE se detalla que se trata de un segundo levantamiento, lo que confirma la existencia de otra encuesta que tampoco se dio a conocer.

“Este documento habla de un segundo levantamiento, es decir, hubo un primer levantamiento que no se dio a conocer a la opinión pública, tienen muchas cosas que aclarar. Para todo tienen un pretexto, para todo tienen una justificación […] Eso es lo que tendría que explicar Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuáles fueron los resultados de ese primer levantamiento y por qué no se publicitó como debió hacerse y desde luego habría que conocerse. Estas encuestas no se hacen con recursos privados, son recursos de carácter público y el pueblo de México tiene derecho a conocer cuáles fueron esos resultados”.

Finalmente, Mario Llergo recalcó que los resultados de esta encuesta demuestran que el Presidente López Obrador cuenta con el respaldo de la población y echa abajo la narrativa de aquellas personas que “quieren confundir y quieren sembrar odio en el pueblo mexicano”.

“A la conclusión que llegamos es que hay un Presidente que tiene todo el respaldo, toda la legitimidad y todo el acompañamiento que ahí se manifestó para acompañar los esfuerzos del Presidente. Echa abajo la narrativa de aquellos que quieren confundir y quieren sembrar odio en el pueblo mexicano, pero el pueblo mexicano aquí está manifestándose, aquí está reflejada esa voluntad de que las cosas cambien, de que se acabe esa burocracia dorada, de que se acaben los sueldos estratosféricos de los consejeros que no quieren atender a la austeridad”.