Materias primas se disparan, la inflación golpea Europa y más empresas vetan a Rusia

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– A siete días de que iniciara la invasión militar rusa en Ucrania los mercados y bolsas, las empresas multinacionales y las economías mundiales han experimentado incertidumbre ante el ataque ruso, provocando que los precios se disparen, especialmente de algunas materias primas, y que varias monedas, entre ellas el peso mexicano, se deprecien.

Unas de las materias más afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el petróleo y gas natural. En el caso del primero, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó esta mañana un 6.6 por ciento en la apertura y alcanzó los 110.29 dólares por barril –tras la decisión de la alianza OPEP+ de mantener su plan de aumento gradual de la producción–; mientras que el barril de crudo Brent para entrega en mayo cotizó este miércoles en 109.23 dólares, un ascenso del 4.71 por ciento respecto del cierre de la jornada anterior, pero un 2.16 por ciento por debajo de la cotización al comienzo de la sesión. En ambos casos se mantiene la tendencia al alza.

Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas natural y metales, y los precios más altos de esos productos causarán daños económicos en diferentes lugares del mundo. Europa depende de Rusia para casi el 40 por ciento de su gas natural y el 25 por ciento de su petróleo.

El mercado petrolero ya se presentaba muy ajustado antes del conflicto debido a factores desencadenados por la pandemia de COVID-19. Además, la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, confirmaron hoy que en abril añadirán 400 mil barriles diarios de crudo a sus suministros, lo cual sólo representa un aumento pequeño, pero considerando que la actual volatilidad no se debe a los fundamentos del mercado.

De acuerdo con la agencia española EFE, la tarde del 1 de marzo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, los analistas han considerado que esa cantidad de barriles de emergencia liberados será “una gota en el océano”, y además “esperan una nueva caída semanal en las reservas comerciales de crudo estadounidenses, según los datos de la patronal recogidos por la firma Oanda”.

Por otro lado, el gas natural cerró la semana anterior con pérdidas, no sólo ante la invasión de Rusia a Ucrania, sino también ya que Alemania canceló la certificación del gasoducto Nord Stream 2. “Si bien, la certificación alemana no se esperaba hasta finales del año, lo que debería mantener el flujo del gas natural a Europa como hasta ahora, el mercado teme que el Gobierno ruso retenga sus exportaciones de gas como represalia”, explicó el Grupo Financiero Base.

Esta mañana, Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto del mismo nombre que debía llevar gas desde Rusia a Alemania, un proyecto suspendido tras la invasión rusa de Ucrania, se declaró en bancarrota, según información de la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). La compañía, con sede en Suiza y propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom, ha despedido también a sus 106 empleados.

Fue un día después del comienzo de la invasión que quedó suspendía la certificación del gasoducto, por parte Canciller Alemán Olaf Scholz, de mil 200 kilómetros y cuya construcción ha costado 11 mil millones de dólares.

Al gasoducto ruso-alemán únicamente le faltaba culminar la certificación para empezar a funcionar. Poco antes de esto, tras el reconocimiento de la independencia de las regiones del Donbás ucraniano por parte de Moscú, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a Nord Stream 2 AG, a sus directivos y empresas subsidiarias, lo que supuso el golpe de gracia de un proyecto muy criticado por Washington por el poder que concedía a Moscú sobre la autonomía energética de Europa, especialmente de Alemania, que obtiene la mitad de su gas de Rusia.

Shell también anunció el pasado lunes su intención de desprenderse de todos los negocios que tiene con Gazprom en protesta por la guerra de Ucrania. Este movimiento supone renunciar al proyecto Nord Stream 2 y a su 27.5 por ciento de participación en la instalación de gas natural licuado de Sajalin-II, así como al 50 por ciento en los proyectos petrolíferos de Salym y Gydan, en Siberia.

PRECIOS DEL TRIGO NO VISTOS DESDE 2008

El precio del trigo subió desde el pasado martes 1 de marzo en más de un 5 por ciento y tocó su nivel más alto desde 2008 en los mercados estadounidenses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Rusia y Ucrania representan una cuarta parte del comercio mundial de trigo, mientras que Ucrania es uno de los principales productores de maíz y soya de la región, por lo que el conflicto armado en esa región impulsa las preocupaciones en torno a la oferta de los granos.

Los contratos de futuros de trigo continuaron al alza hasta superar a en la primera jornada de marzo los 9.84 centavos de dólar por fanega (unos 27 kilos) en el mercado de referencia en EU, en Chicago. Sin embargo, en la sesión del miércoles los futuros de trigo se dispararon un 7.6 por ciento hasta los 10.59 dólares por fanega.

De hecho, el mercado de Chicago suspendió la cotización de los contratos futuros para mayo por tercer día consecutivo al alcanzarse el máximo incremento de precio que se permite en una jornada, según detalló la agencia EFE.

Analistas han resaltado que el trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto en el este de Europa, dado que tanto Rusia como Ucrania figuran entre los mayores exportadores internacionales, pero la invasión de Ucrania también está inflando los precios de otros productos agrícolas: los precios del trigo y del maíz aumentaban más de cuatro por ciento y en lo que va de año se han incrementado en 20 por ciento, ya que Ucrania es un importante exportador de ambos productos.

Los contratos de futuros de maíz para mayo subían esta mañana un 0.10 por ciento hasta los 7.26 dólares por fanega tras dispararse el martes un 5 por ciento en la plaza estadounidense.

Según datos recopilados por el canal CNBC, el precio del trigo se ha disparado más del 36 por ciento desde el comienzo de este año y el del maíz el 21 por ciento.

La ONU y otras organizaciones han advertido que la guerra puede tener un gran impacto en el suministro mundial de alimentos, en especial en las naciones más necesitadas.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de Naciones Unidas que apoya a países con riesgo de hambre, compra más de la mitad de su trigo en Ucrania, precisó el secretario general de la ONU, António Guterres en un discurso del pasado 1 de marzo.

Guterres alertó de que si la cosecha ucraniana se pierde por el conflicto, los precios pueden dispararse y agravar el hambre en el mundo.

SUBIDA INFLACIONARIA “ES CASI INEVITABLE”

Para el continente europeo, la guerra de Rusia aumentó de forma considerable las posibilidades de una inflación disparada, otra crisis económica o ambas cosas.

El primer día de marzo se publicó el índice de inflación en la eurozona, que batió un récord por cuarto mes consecutivo, mientras la invasión rusa en Ucrania remecía la economía global.

Los precios del consumo en los 19 países que utilizan el euro aumentaron a un 5.8 por ciento interanual en febrero, según reportó la agencia Eurostat.

Estas cifras reflejaron las dificultades de los consumidores del continente y aumentaban la presión sobre el Banco Central Europeo, que trataba de determinar cuándo y cómo subir las tasas de interés para aliviar la inflación.

La agencia estadística europea recalcó que la nueva cuenta inflacionaria superó el récord de 5.1 por ciento del mes pasado y alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros del euro en 1997.

La inflación en Europa, como en otras grandes economías, se ha visto impulsada por la subida de los precios de la energía, un problema que se verá agravado por la invasión rusa en Ucrania, ya que Rusia, que cuenta con una importante producción de gas y petróleo, se ha visto sujeta a sanciones y restricciones de exportaciones que han provocado el temor a una interrupción de sus entregas.

En ese sentido, a petición de varios miembros de la UE, las sanciones impuestas hasta ahora no incluye restricciones al sector energético ruso, aunque esto no ha impedido que los precios se disparen.

Además, el aumento de los precios de la energía y de otras materias primas que produce Rusia (como el aluminio y el níquel) podría llevar a una subida de la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa.

Hasta ahora la tasa de inflación en Estados Unidos es del 7.5 por ciento, un nivel no visto desde hace décadas y que hará que probablemente este mes la Reserva Federal (Fed) aumente 0.25 puntos los tipos de interés –lo cual ya fue reiterado por el organismo de EU– que se encuentran en un rango de entre el 0 por ciento y el 0.25 por ciento desde marzo de 2022.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, recalcó que se subirán los tipos de interés y reconoció que la invasión rusa de Ucrania tendrá efectos que aún son “altamente inciertos” para la economía estadounidense.

Por otro lado, aunque la relación de México con Rusia y Ucrania es “lejana”, el conflicto entre estos países expande la posibilidad de una mayor y más prolongada inflación en el territorio azteca.

Aunque de manera inmediata no se prevén golpes duros a la economía mexicana, expertos consultados por EFE y AP consideran muy probable una subida de los precios al consumidor -superior al 7 por ciento actualmente- derivada del alza de las materias primas, especialmente del petróleo.

Siller también pronosticó que para frenar la inflación el Banco de México elevará el tipo de interés al seis por ciento.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Rusia fue en 2020 el 35 socio comercial de México a nivel mundial y el primero entre los países de Europa Central y Oriental, con un comercio bilateral de mil 291.8 millones de dólares. Los principales productos que México importó de Rusia en 2020 fueron urea, incluso en disolución acuosa, aleaciones de aluminio, productos intermedios de hierro o acero sin alear, y abonos minerales o químicos.

Además, Rusia -que ha enviado millones de dosis a México de la Sputnik V- es el 41 inversionista mundial de México, muy por detrás de Estados Unidos o España, por ejemplo.

Aunque la relación entre México y Ucrania es menor en términos comerciales, ambos países cuentan actualmente con cuatro tratados internacionales en las áreas de prevención de la evasión fiscal; cooperación educativa y cultural; cooperación científica, técnica y tecnológica y comercio y cooperación económica. En 2020, el comercio de mercancías entre Ucrania y México ascendió a 291.3 millones de dólares con México como segundo socio comercial de Ucrania en América Latina.

En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 3 de marzo que la economía y la moneda mexicana están “resistiendo” a la crisis generada por la invasión de Rusia en Ucrania, por ello celebró que aún haya cierta estabilidad en el tipo de cambio y el precio del petróleo.

“La invasión de Rusia a Ucrania, y la reacción que ha provocado esta confrontación bélica, y afortunadamente también vamos saliendo, en este caso nuestra moneda está resistiendo, y esperemos que no nos afecte en lo económico y en lo social”, dijo en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base, el efecto económico sobre México dependerá del nivel de involucramiento de Estados Unidos y cuánto dure el conflicto.

“En guerras anteriores de EU, México se ha beneficiado en la manufactura y en políticas migratorias, pero se esperan mayores salidas de capitales y volatilidad del tc. La cautela actual del mercado cambiario no puede ser tomada como referencia de lo que sucederá. Basta recordar el comportamiento del tipo de cambio en enero-febrero 2020”, destacó el informe.

EMPRESAS PARAN RELACIÓN CON RUSIA

Luego de que iniciara la invasión rusa en Ucrania sólo pasaron unas horas para que se comenzaran a exponer sanciones por parte de gobiernos y de multinacionales extranjeras como una forma de rechazo al conflicto, desde abandonar o reducir sus operaciones en suelo ruso.

Las sanciones surgieron a pesar de las tres décadas de beneficiarse del lucrativo mercado postsoviético.

La exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pagos SWIFT, el cierre por la Unión Europea y Canadá de su espacio aéreo, correspondido por Moscú, y el efecto de las penalizaciones internacionales, con un desplome del rublo del 30 por ciento el lunes, hacen que las empresas juzguen demasiado alto el riesgo reputacional y financiero de seguir en Rusia.

También el banco ruso VTB ya había avisado a sus clientes de la posibilidad de que los servicios de pago de Apple, Google y Samsung no estén ya disponibles a través de los sistemas de Visa y Mastercard, lo cual ya sucede; mientras que el Banco Central Ruso alertó de que las tarjetas de débito y crédito emitidas en Rusia ya no pueden ser utilizadas en el extranjero.

El fabricante de camiones alemán Daimler Truck ha suspendido sus negocios en Rusia y Volvo y Land Rover detendrán sus ventas, así como Harley-Davidson, General Motors y Volkswagen, aunque otros, como Ford Motor o Renault, mantienen sus operaciones en ese país, si bien la francesa hubo de cerrar una planta por falta de piezas.

Empresas de alimentación como la suiza Nestlé, la mexicana Bimbo, la embotelladora griega Coca-Cola HBC o la cervecera danesa Carlsberg han detenido su producción en Ucrania tras la invasión rusa, aunque esta última mantiene su negocio en Rusia, donde es líder a través de Baltika Breweries.

Además, las principales empresas de paquetería de Estados Unidos, UPS y Fedex, suspendieron desde el lunes temporalmente sus envíos a Ucrania y Rusia a fin de proteger a sus empleados.

Aunque Estados Unidos no ha cerrado de momento su espacio aéreo a Rusia, la aerolínea estadounidense Delta Airlines ha rescindido su código compartido con la estatal rusa Aeroflot y, al igual que American Airlines, evitará sobrevolar territorio ruso en sus rutas internacionales.

El Reino Unido prohibió a las empresas rusas del sector aeroespacial el acceso a las aseguradoras de la City de Londres, uno de los principales centros mundiales de seguros especializados.

The Russian invasion of Ukraine is both a tragedy and a humanitarian disaster in the making. Here are a few of the actions we’re taking to help. https://t.co/Ge8USiusdo

— Google (@Google) March 1, 2022