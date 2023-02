Mathilde Sobrino llevara su “VIZIO” al Foro Indie Rocks! y al Carnaval de Bahidorá

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La cantautora Mathilde Sobrino presentará “VIZIO”, su álbum debut que hace poco aterrizó a plataformas de streaming, el próximo 10 de febrero en el Foro Indie Rocks!, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

En entrevista para SinEmbargo, la compositora reconoció que trabajar en su primer material discográfico de larga duración fue bastante duro porque tuvo que tocar temas muy sensibles para su persona.

A través de catorce canciones, Mathilde Sobrino explora diversos géneros musicales como el trap, hyperpop, triphop y, por supuesto, el reguetón, lo que termina siendo una montaña rusa de ritmos, en la que también hay guiños a otros artistas como Tyler, The Creator y Yung Lean.

En este sentido, la camaleónica cantante aseguró que desde sus inicios en la industria le ha gustado experimentar con diversos ritmos y sonidos. “Siempre me costó mucho trabajo encasillarme en algún género”.

UN REENCUENTRO CON EL PASADO EN EL INDIE ROCKS!

Mathilde Sobrino adelantó a este medio que en el concierto que ofrecerá en el Foro Indie Rocks! no sólo presentará “VIZIO” sino también hará las pases con su pasado y cantará por primera vez en vivo los temas de su EP titulado “Distorsión”.

De acuerdo con la artista, fue hasta después de un largo tiempo que pudo recuperar las canciones de “Distorsión” luego de un problema con su entonces productor, quien intentó quedarse con su obra.

“Aprendí algo muy importante, que todo hay que hacerlo bajo contrato y, no fue este el caso, pero definitivamente no involucrarte emocionalmente con tu productor, o sea, sobre todo, las chavas […] Ahora, la verdad, ya lo quiero soltar, entonces no había estado tocando estas canciones y ya, el 10 de febrero en el Indie van a poder escucharlas y estoy muy feliz, muy emocionada”.