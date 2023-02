La mexicana Eugenia León se aventura como compositora en “Navegar”, su nuevo sencillo

La artista adelantó que además de “Navegar”, en “Esperanza”, su nuevo álbum de estudio, sus seguidores se podrán encontrar con once temas, seis de ellos inéditos, en los que se olvida de “los amores tormentosos y las decepciones”.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- María del Rosario León Vega, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Eugenia León, arrancó con su faceta como compositora de la mano de “Navegar”, el primer sencillo de “Esperanza”, su nuevo álbum de estudio que saldrá a la luz el próximo mes de mayo.

Con la frase “no soy valiente, soy aventada”, la cantante de 66 años de edad explicó en entrevista para SinEmbargo que a pesar de haber intentado en diversas ocasiones sumergirse en el arte de la composición, no fue hasta la pandemia de la COVID-19 cuando, sin planearlo, logró sacar la melodía de “Navegar”.

“Siempre que lo intenté fracasé estrepitosamente, cuando lo quise hacer de manera formal nada, nunca salió nada. Ahora en la pandemia, haciendo mis quehaceres de la casa, me surgió alguna melodía y yo pensé que era algún recuerdo porque yo decía ‘de dónde salió esto y esto, qué cosa es’, hasta que me di cuenta que estaba componiendo una canción, entonces corrí con el celular, la grabé, puedo decir que en 10 minutos estaba la melodía, me tardé un poco más en lo que fue la letra”, compartió.

“La letra le di más vueltas porque ya ves que uno a veces es medio pretencioso y bueno, he tenido la suerte de cantar muy buenos compositores, entonces dices ‘buena letra y yo que no escribo soy una ágrafa de lo peor'”, comentó entre risas. “Pero esta es mi letra, es una letra que compuse, fue un recuerdo cuando yo me fui de mi casa”, agregó.

“Dame una sonrisa, dime que sí, que sí podrás. Sé que encontraremos aguas más tranquilas, ya verás. Quiero amaneceres que derroten a las sombras y celebren el destino que nos nombra”, dicta una de las estrofas de “Navegar”.

La artista, que nació en el municipio mexiquense Tlalnepantla de Baz y que posteriormente se mudó a la alcaldía de Coyoacán, de la Ciudad de México, adelantó que además de “Navegar”, en “Esperanza” sus seguidores se podrán encontrar con once temas, seis de ellos inéditos, en los que se olvida de “los amores tormentosos y las decepciones”.

“Yo quería en esta ocasión dejar los amores tormentosos, las cortadas de vena, las decepciones. A estos muchos años de edad que tengo y que he cantado muchos temas y muchos estilos también me he sentido un poco cansada de la desesperanza de algunos que siempre ven el vaso medio vacío, los amores siempre condenados a la desgracia, siempre todos condenados a la desconfianza de que no creemos en los demás”, abundó.

“Eso sentí durante la pandemia, yo creo que a todos nos pasó un poquito, nos pasaron ese tipo de reflexiones. Entonces este es un disco, que tiene ese tono, es muy luminoso e hicimos un ejercicio de estilo porque son canciones que los de la industria dirán ‘es que eso es trova’ pues bueno, es trova, pero con estos ejercicios de estilo que me encantan sobre la música de México, en este caso los sones”, añadió.

Además del sencillo de su autoría, “Esperanza”, el último álbum de estudio de Eugenia León, también contará con temas inéditos de Guillermo Briseño, Rafael Mendoza, Marcial Alejandro y Rosalía León.

Asimismo, la cantante anticipó que el material, que verá la luz el próximo mes de mayo, estará compuesto por otras canciones de la agrupación Son de madera y del artista culichi El David Aguilar.

MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

Con más de cuarenta años de trayectoria, Eugenia León compartió a este medio que cada que regresa a un estudio de grabación se percata de que “no está cansado el espíritu, que el pellejo se arruga, pero que la creatividad, la alegría de hacer las cosas, aunque parezca una repetición, es como un viaje”.

“Te embarcas, tú ves allá el micrófono, ves las paredes acolchadas, arrancan con la vista o si estás en el proceso desde el principio, donde entra cada instrumento se va construyendo cada arreglo, que obviamente uno ya conoce, que ya hicimos demos, que ya hemos aclarado dudas Flavio [Menéses] y yo sobre cada arreglo, pero finalmente entra la voz y entras tú y dices ‘ahora qué va a pasar’ porque la voz se comporta bien diferente cada vez”.

Finalmente, la artista se sinceró con SinEmbargo sobre los aprendizajes que le ha dejado su amplía trayectoria, asegurando que “el canto me abrió el espacio para construir una mejor persona cada vez”.

“Que mis problemas personales, las regadas que uno tiene, los aciertos también se reflejaban en lo que yo cantaba y el canto siempre me ha devuelto generosidad, y siempre me ha devuelto una luz en mi camino, siempre, nunca he dudado de mi oficio, quizá en los últimos tiempos después de la pandemia todos hemos llegado a dudar de muchas cosas […] Yo creo que vale la pena recomenzar, refundirse o definirse o quedarse donde uno sabe que está, o sea, agarrarte de lo que son tus principios, tus cosas. Yo creo que los ideales y los principios son básicos y también la vocación por lo que te levantó, te construyó y te puso de cara al espejo para verte todos los días y saber en dónde tienes que mejorar y en dónde tienes que cambiar”.