Eugenia León pide que la transformación llegue al Edomex: “Hay un nivel de gravedad”

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La cantante mexicana María del Rosario León Vega, mejor conocida como Eugenia León, señaló la necesidad de un cambio en el Estado de México, entidad donde nació, para que se trabaje en la seguridad que día a día acecha la vida de cientos de mujeres.

“Las cosas ahora han llegado a un nivel de gravedad que nos pone a todas muy alteradas, ‘qué hacemos, cómo le hacemos, cómo organizarse’, y ahora, ya creo que esto puede ser el comienzo de algo diferente”, comentó en entrevista para SinEmbargo.

La intérprete de Tlalnepantla de Baz dijo confiar que “el país va a ir transformándose, que el Estado de México se va a ir transformando y bueno, lo diré abiertamente, ojalá que la maestra Delfina (Gómez, precandidata de Morena), y lo hará y ganará como Gobernadora, comience la transformación en el Estado de México que ya se lo merece desde hace muchos años”.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2022, en el Estado de México se tienen contabilizados 131 feminicidios y 241 homicidios dolosos.

En promedio, y sólo en el Estado de México, una mujer es asesinada al día.

Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicolopan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán, quince municipios pertenecientes al EdoMex, se encuentran en la lista de los 100 más inseguros para las mujeres.

La artista que se encuentra promocionando “Navegar”, su primer tema como compositora que forma parte de su álbum “Esperanza”, el cual verá la luz el próximo mayo, apuntó que “este tipo de sucesos [feminicidios] continuos y aterradores se volvieron tremendos desde, bueno, cuando se visibilizó el tema de las muertas de Juárez, que fue como esta pérdida para todas y para todos de la inocencia y decir ‘ya se acabó la seguridad de salir porque no sabes que hay afuera'”.

Durante los primeros días de enero del año en curso por lo menos seis mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de Gabriela Janeth López Pedroza, de 26 años de edad; Maribel García Treviño, de 24; una adolescente identificada por las autoridades con las iniciales E.P.M., de 17; Diana Priscila, de 27; Betzy Itzel, de 20; y C.D., de 17.

De acuerdo con El País, en la ciudad de 1.5 millones de habitantes son más de 2 mil 400 las mujeres asesinadas y más de 300 desaparecidas.

Al ser cuestionada por el problema de inseguridad que está acechando a la sociedad en general y a las mujeres en particular, Eugenia León compartió a este medio que “la corrupción será siempre el mal mayor porque de ahí viene el tema de a impunidad, de ahí viene la elección de policías corruptos, de ahí viene que permitan que se crean cinturones de miseria y que se cree de ahí una cantidad de personas ligadas al crimen organizado y al crimen desorganizado, que es tan cruel como el organizado”.

“Ese desorganizado es el que va golpeando a las mujeres día con día porque alguien se siente con el derecho de cerrar la puerta del autobús y secuestrar a la jovencita y abusar de ella. Es que hay una educación que con toda esa desigualdad y toda esta descomposición se fue expresando de maneras más brutales”, añadió.

Asimismo abundó que en su adolescencia, cuando se tuvo que mudar a la Ciudad de México, tenía que pedir “aventón” para ir a estudiar al CCH Naucalpan, ubicado en el EdoMex, “y varias veces sí me tuve que salir del auto cuando sentí que se me venía el ataque, pero no de que una niña que venía caminando, que venía de su casa a la tienda ya no está”, comparó.

“AMLO Y LOS CLAMORES DE GENERACIONES ATRÁS”

Al definirse abiertamente como simpatizante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrado, la cantante indicó que contrario a lo que muchos piensan, no mantiene una relación cercana al Presidente.

“Lo he visto muy contadas veces […] no es mi amigo personal. Soy su simpatizante, yo lo quiero muchísimo, a su esposa [Beatriz Gutiérrez Müller] la quiero muchísimo, pero no son mis amigos personales, ni voy a sus casa, ni sé de sus asuntos personales, ni nada”.

“Yo los quiero porque ya hubiera yo querido tener esa pareja en otros sexenios, hubiera sido otra historia. Tengo 67 años, entonces llega un momento en el que dices ‘ay, caray, esto es otra cosa de lo que yo viví en sexenios anteriores'”.

En ese sentido enfatizó que la pareja presidencial no es la única que está a cargo del país puesto que “somos millones de personas que hemos avanzado desde muy atrás para que hubiera un cambio en México”.

“Andrés Manuel ha logrado tomar todos esos clamores de tantas generaciones atrás y que haya un equipo de gente que esté haciendo con él, no solamente en el gabinete sino en los gobiernos morenistas con el compromiso, ya sabemos que nadie es garantía de nada […] pero también el valor de toda la gente que está todos los días trabajando para que el país se levante en lo económico, en todas las áreas vitales de nuestro país, hay que valorar lo que se está haciendo bien, hemos visto resultados que yo no hubiera visto en otros tiempos”.

Finalmente, León consideró que rumbo a las elecciones del 2024 hay varias izquierdas, en donde unas manejan un tono de comprensión, “que están atentos, que están escuchando, que están entendiendo, algunas están acompañando” y otras que no están contentas.

“Hay cosas que uno puede decir, pueden criticarse o pueden decir porque no se va directamente a hablar cuando dicen que las cosas atienden con la confianza, pero bueno, uno también respeta porque yo tengo muchas amistadas que son de la izquierda que no le gusta el Gobierno del Presidente López Obrador y los respeto, pero pues yo tengo mis ideas, yo tengo mi idea de que esto va muy bien porque apenas estamos comenzando y falta otro sexenio y faltarán otros para que vayamos viendo ahora sí que el país está a pedir de boca”.

