“Chavela Vargas fue libertad total”: Eugenia León rinde homenaje a “La Chamana”

“Chavela y sus mujeres” es un espectáculo que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre con Eugenia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, Ximena Sariñana y Marisoul, quienes interpretarán a voz y en homenaje a la mujer que se concibió como mexicana, que dio otro sentido a la canción ranchera, luchó por su libertad y fue amiga de figuras como José Alfredo Jiménez, Frida Kahlo, Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina.

Ciudad de México, 26 de Septiembre (SinEmbargo).– “¡Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana!”, dijo una vez la icónica Chavela Vargas, de origen costarricense, que vio a México siempre como su tierra y a la que entregó su vida cantando con un sentir como el que pocos intérpretes dan. Ahora en tributo a esta “Chamana” de voz rasgada, Eugenia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, Ximena Sariñana y Marisoul le dedicarán un concierto titulado “Chavela y sus mujeres” este 29 y 30 de septiembre.

A Chavela la despedimos un 5 de agosto de 2012 cuando sumaba 93 años de edad, pero el poder de su interpretación, las letras tristes y las lagrimas que las acompañaron se quedaron. Como ella no hubo otra, pues nos mostró una forma de disfrutar la música ranchera.

María del Rosario León Vega, más conocida como Eugenia León, que pudo compartir escenario con Vargas, la recuerda como una figura que siempre impuso:

“Chavela es una figura icónica porque es como la contraparte de esa idea de la canción mexicana festiva, de feria, expansiva, de grandes luces, del vestido, de los cuates y de los toritos. Ella llega al rincón de una cantina, como lo dice José Alfredo, con dos guitarristas, con su poncho, su pelo cano y su verdad. Es una manera absolutamente íntima de hablar de la canción mexicana desde esa intimidad y la desolación del amor”, cuenta la cantante en entrevista con SinEmbargo.

A diferencias de sus contemporáneas Lola Beltrán o Lucha Villa, Chavela Vargas necesitaba poco, acaso solo unos acordes, porque su voz se imponía en el escenario que pisaba.

“Era una voz fuerte, no era melodiosa, no era una voz específicamente bella, pero tenía una capacidad interpretativa, que es lo que la vuelve Chavela Vargas porque cada fraseo, cada palabra, cada intención que le va dando, cada desgarramiento que ella va dando con su voz, con su garganta, nos lleva a los más hondo de los sentimientos humanos”.

UN ALMA LIBERTARIA

La amistad entre Chavela Vargas y José Alfredo Jiménez es una de las más conocidas dentro de la música regional mexicana, pues no sólo la sostenía la admiración que sentía el uno por el otro de forma artística, sino que compartieron penas que fueron sentidas entre trago y trago.

Cuenta Eugenia León que para José Alfredo, Vargas era justo ese momento lleno de dolor y música:

“Era ese rincón de la cantina donde ya nadie puede preguntarte nada, más que tú que hablas para ti mismo con tu dolor y tu soledad, pero también Chavela fue libertad total, su libertad también fue su bandera, una mujer que acepta su soledad porque es libre, y es una referencia para las mujeres que seguiremos peleando por ser libres. La soledad no es un castigo. Es parte de la ganancia de ser libres. No es soledad, no es abandono, es la capacidad de estar en donde tu quieres ser, decir y estar. Esa presencia de esa mujer que se murió con más de 90 años para una joven de 20 años sigue siendo una inspiración y eso es muy hermoso”.

María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, nombre con el que fue bautizada el 17 de abril de 1919, tuvo una vida dura, pues lidió con el rechazo de sus conservadores padres por su ademanes masculinos hasta que cumplió los 17 años de edad y tuvo la oportunidad de viajar a México a vivir con su tíos, y ahí su amor con el país, pues en este lugar le “enseñó a ser lo que soy pero no con besos, sino a patadas y a balazos. Me agarró y me dijo, te voy a hacer una mujer en tierra de hombres y te voy a enseñar a cantar”, como ella misma lo contó para su documental Chavela (Catherine Gund y Daresha Kyi, 2017).

Esa libertad por la que luchó es para Eugenia León, es uno de sus mayores legados.

“Las mujeres seguimos luchando por nuestra libertad, dentro de una sociedad patriarcal y machista. Todavía en el siglo 21 vamos viendo con dolor y con coraje las agresiones a las mujeres simplemente por ser mujeres, y Chavela que vivió una etapa muy difícil también, del que ella haya sido distinta, de asumirse como una mujer lesbiana, como una mujer que no era mexicana sino adoptada a México como su patria. Una mujer que no se tenía que pintar el pelo ni ponerse moños ni ponerse vestidos, pues es un reto, es una reto para una sociedad que nos mantiene en una situación de ‘si no eres un adorno, no eres nada’, ‘sólo sirves para servir’, ‘tu libertad y tu alegría no nos importa’, ‘tienes que servirle a la sociedad que te pide que seas mamá o la cabecita blanca'”.

“Esa libertad de ella, su mirada con cierta distancia del poder y del mundo de los políticos, donde ella también se desarrollo porque era el tiempo en que ella le tocó, ella lo ha dejado, finalmente eso es parte de la anécdota. Lo que se recoge enseguida la libertad que ella ejerce cada día de su vida, sus propias tragedias, su propia salud, su edad, sus dolores de infancia y sobre todo algo que yo le admiro tanto es esa manera de hacernos sentirnos mexicanos desde el rincón de la cantina, o sea, desde la intimidad total”.

CHAVELA Y SUS MUJERES

“Chavela y sus Mujeres, Un Homenaje a Chavela Vargas” tendrá dos únicas funciones los días jueves 29 y viernes 30 de septiembre, Eugenia León, Ofelia Medina, Ely Guerra, Ximena Sariñana y Marisoul serán acompañadas por el Mariachi Gama Mil y Los Macorinos para rendir tributo a “La Chamana”.

La figura de Chavela será interpretada por la primera actriz Ofelia Medina, quien traerá al escenario “la única y particular forma de entender el amor a México y a la vida misma de la cantante” a través de intervenciones que irá intercalando con las cantantes.

“Nuestra querida actriz Ofelia Medina interpreta a la propia Chavela. El espectáculo es como Chavela confesando, Chavela intimando con el público, hablando de sus íntimos sentimientos, de lo que piensa de la libertad, de lo que piensa de la vida, del amor, de su propia existencia, y las cantante vamos entrando”, explica León.

Canciones como “Paloma negra”, “La llorona”, “Macorina”, “Piensa en mí” serán interpretas por diferentes generaciones de cantantes mexicanas que salen de su zona para homenajear a Chavela.

“Son artistas súper valiosas, muy jóvenes todavía y ellas ya son una referencia por sí mismas ante la generación, el público generacional que las sigue, que las quiere. Así que aquí estamos todas de todas las edades para cantarle a la vida y a la libertad que nos dio Chavela”.

La cita para estos conciertos es a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende), pero las entradas ya están agotadas gracias al interés de la audiencia.