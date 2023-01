CRÓNICA | Delfina Gómez apenas si toca la violencia contra mujeres al iniciar campaña

El Estado de México es una de las entidades más inseguras, más corruptas, la que ejerce más violencia contra las mujeres y en donde está el mayor número de población en condiciones de pobreza.

Ciudad Nezahuacóyotl, Estado de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl es colindante con el municipio de Chimalhuacán. Ambas localidades mexiquenses no sólo son vecinas, sino que también comparten distintos problemas: inseguridad, pobreza y feminicidios.

La prueba son los datos y también las protestas. Sobre Avenida Chimalhuacán, madres, hijos y familiares de víctimas de desaparecidas y de la violencia feminicida han marchado durante años para exigir justicia para las suyas. Hoy, frente al Palacio Municipal hay tres cruces rosas, grandes, en las que se puede leer “Ni una asesinada más”.

Este año, el partido Morena está en una antesala política que lo sitúa ante un momento histórico, ya que de acuerdo con las encuestas más recientes, la gran mayoría del electorado mexiquense quiere un cambio de partido en el poder, es decir, está dispuesto a quitarle la entidad al Partido de la Revolución Institucional (PRI) y no sólo eso, las mismas encuestas también apuntan a un triunfo, con amplio margen, para Morena.

Delfina Gómez Álvarez inició su precampaña en Toluca y en Nezahualcóyotl este fin de semana. Toluca fue el punto de partida obligado al estar ahí los tres poderes estatales; Neza, por su parte, es una de las localidades más importantes y más pobladas del oriente del Estado de México.

Durante años, los índices de violencia en este municipio lo colocan como uno de los más inseguros para la población en general y en específico para las mujeres. No es gratuito que de las calles de Chimalhuacán haya salido, luego de una ardua lucha, la sentencia Mariana Lima Buendía.

El 29 de junio de 2010, Mariana Lima fue hallada muerta en su casa, ubicada en Chimalhuacán. Su esposo, un agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se presentó ante las autoridades para decir que ella se había suicidado.

Su madre, la señora Irinea Buendía, de inmediato protestó contra esa versión al decir que su hija era víctima de violencia doméstica, sin embargo, en dos ministerios públicos mexiquenses se estableció que Mariana efectivamente se había suicidado.

La señora Irinea no paró. Acompañada de abogadas logró obtener un amparo que logró resolverse hasta cinco años después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El caso marcó una victoria para el caso de Mariana, ya que se reconoció que ella fue víctima de feminicidio.

Y el precedente que dejó el caso fue un parteaguas en México porque derivado de ello, se obliga a las autoridades a que todo homicidio violento de mujeres debe investigarse con perspectiva de género.

En el Estado de México, de enero a noviembre de 2022, se tienen contabilizados 131 feminicidios y 241 homicidios dolosos, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En promedio y sólo en esa entidad, una mujer es asesinada al día.

Tiene a 15 municipios en la lista de los 100 más inseguros para las mujeres: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicolopan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

Sin embargo, el término “feminicidio” no se escuchó en el dicurso de Delfina Gómez Álvarez, que no sólo está a un paso de ser la primera gobernante del Estado de México que no sea del PRI, sino también la primera mujer en hacerlo.

A pesar de que a un costado de donde ella habló de unidad partidista y de su amor por el Estado de México, lucían tres cruces rosas de casi dos metros de altura y un antimonmento que se colocó para exigir memoria, verdad y justicia para las víctimas de feminicidio y de otras violencias.

Lo más cerca que estuvo la maestra Delfina fue al decir “sí, preocupa la violencia de género” para inmediatamente pasar al tema partidista, de unidad con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, sus compañeros de coalición y sobre los detalles de cómo será su campaña para ganar el Estado de México.

