El Presidente dice que el neoliberalismo es un fracaso porque causa daño a mayorías

El mandatario también criticó a Javier Milei, Presidente de Argentina, por impulsar una política de reducción de las facultades del Estado e intentar que el mercado regule la economía.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el modelo económico neoliberal es una fracaso, y que la economía mexicana ha crecido en el sexenio porque no ha seguido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del Banco Mundial (BM).

En su conferencia diaria matutina, el mandatario señaló que de haber hecho caso a las recomendaciones del FMI y del BM, la moneda mexicana no se hubiera fortalecido ni se tendría récord en inversión extranjera en el país, ni se hubiera reducido la pobreza.

“Yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso que sólo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría, que son los que impulsan ese modelo en el mundo. Es un modelo fracasado, nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional porque nos llevaba una profunda crisis económica y de bienestar social, y como no seguimos las recomendaciones del FMI, o del Banco Mundial, la economía mexicana está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en términos reales más del 100 por ciento”, afirmó.

“Tenemos récord en inversión extranjera que llega a México, somos el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar. El peso, que siempre se devualaba, ahora se ha fortalecido como no sucedía en décadas, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Hemos logrado reducir la pobreza como no sucedía en décadas, y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces, sí funciona el no aplicar el modelo llamado neoliberal”, añadió.

Asimismo, López Obrador explicó que creía en el Estado como ente que garantiza las libertades y no en su disolución para que el mercado sea el ente regulador.

“Claro que creo en el Estado. Es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma, pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. ¿Saben lo que es dejar todo al mercado? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es el predominio del mercado sin el Estado”, explicó.

De la misma forma, criticó al Presidente argentino, Javier Milei, economista ultraliberal y de extrema derecha, quien ha impulsado una política de reducción de las facultades del Estado y dejar que el mercado regule la economía.

“Ofrezco disculpas, no puedo expresarme de lo que sucede en Argentina porque se trata de un Gobierno electo de manera democrática. Fueron los argentinos los que decidieron tener ese Gobierno, fueron los argentinos los que eligieron al señor [Javier] Milei. Entonces yo tengo que respetar eso”, declaró.

Milei, que llegó al poder en diciembre, ha implementado una política de fuerte reducción del gasto público para alcanzar el déficit cero, que está encontrado una fuerte resistencia de sectores políticos y sociales. Para implementarlo, ha ordenado el despido de miles de empleados de la estructura ministerial y anunciado el desmantelamiento de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, entre otras medidas.

La vida me ha dado el privilegio de poder conocer a AMLO y haber podido forjar una amistad que perdurará en el tiempo. pic.twitter.com/fZ26QUiDgI — Alberto Fernández (@alferdez) March 6, 2024

Por otro lado, el expresidente argentino, Alberto Fernández, presumió ayer en sus redes sociales la reunión que sostuvo con López Obrador en Palacio Nacional, y destacó el legado “ejemplar y memorable” que dejará el titular del Ejecutivo; así como el libro ¡Gracias!, que le regaló y firmó.

“En pocos meses, Andrés Manuel [López Obrador] culminará su mandato dejando un legado ejemplar y memorable para el pueblo mexicano. Tuvo la generosidad de obsequiarme su nuevo libro ¡Gracias!, una obra que estoy seguro será inspiradora para las nuevas generaciones y de lectura necesaria para todos aquellos que creemos en la política como una herramienta de transformación social”, escribió.

“La vida me ha dado el privilegio de poder conocer a AMLO y haber podido forjar una amistad que perdurará en el tiempo”, concluyó.