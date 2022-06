AMLO aconseja a oposición revisar su estrategia: “Les afecta su racismo y clasismo”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó esta mañana a la oposición que haga una revisión de su estrategia, ya que, según los resultados preliminares de las elecciones que se realizaron este domingo en seis estados, ganó sólo dos de las gubernaturas en disputa.

“El pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero de que toda consulta causa honorarios, pero deben hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo”, dijo.