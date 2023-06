Emilio Treviño presta su voz a Miles Morales: “Lo más complicado es mantenerlo real”

Spider-Man: A través del Spider-verso, que llegó a salas de cine el pasado 1 de junio, va sumando grandes críticas de expertos y de los más fieles seguidores del superhéroe arácnido que se han visto sorprendidos con el trabajo en su animación, pero tambien ha reconocido la labor en el doblaje de actores como Emilio Treviño que presta su voz, por segunda ocasión, a Miles Morales.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- A días de su estreno, el pasado 1 de junio, Spider-Man: A través del Spider-verso logró triplicar su debut en taquilla de 2018 sumando 120.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

La secuela, del filme oscareado a Mejor Cinta de Animación en 2019, también llegó con enorme éxito a las salas de cine mexicanas que fueron inundadas por fanáticos disfrazados del superhéroe arácnido, y que agotaron la preventa a pesar de la polémica que causó su doblaje.

El actor de doblaje Emilio Treviño de nueva cuenta fue el encargado de darle voz a su protagonista Miles Morales, el adolescente de 15 años de edad que volverá a navegar entre multiversos en una nueva misión.

“Me siento muy agradecido con el personaje por todo lo que me ha dado y siento muy bonito de ver cómo va conectando la gente. Como actor puedes hacer tu trabajo, pero no sabes hasta dónde la gente va a conectar con el personaje y me siento súper afortunado al ver niños salir de cine y decir ‘papá, yo quiero ser Miles Morales’, ese ya es todo el trabajo, lo demás no me importa, es eso, ha sido una locura y me siento muy agradecido”, comparte el joven actor de 23 años de edad en entrevista con SinEmbargo.

Emilio Treviño que va sumando aciertos en su carrera trabajando en el doblaje de cintas como Pinocho, Aventuras de Maurice, Enola Holmes, Abracadabra 2 o series como Love, Victor, The Crown, entre muchos títulos más, explica cuáles han sido esos pilares que los han llevado a acercarse a sus personajes y seguir emprendiendo nuevos retos.

“Creo que hay dos tipos de pilares, el de la construcción del personaje que te lo dan las mismas circunstancias del personaje como el de dónde viene, a dónde va, qué necesita, cuál es su objetivo, pero también los pilares que me ayudan como a ‘regresar’ porque sin duda todo parte de ti o lo construyes a los personajes con lo que tú eres, con tus heridas, con tu luz, con tu oscuridad. Lo más complicado es regresar, salir de esa ficción, regresar a ser Emilio y sin duda mis pilares son mis papás, mi novia y mis amigos”, cuenta.

Si algo tiene Miles Morales por compartir con su público son los valores con que enfrenta a los problemas que se le cruzan en el camino. En Spider-Man: A través del Spider-verso el espectador será testigo de nueva cuenta de la valentía, el amor por su familia e incluso la vulnerabilidad con la que se maneja este personaje.

Esta misma humanidad que conforma a Miles Morales, a su historia y lo hace acercarse a su público, fue el reto principal de Emilio Treviño al prestarle su voz.

“Lo más complicado es mantenerlo real en un mundo tan fantasioso como es el de los superhéroes, con multiversos. El mantenerse real, el mantenerse fiel a lo que uno cree y ser honesto en el trabajo. A pesar de que en una escena estén pasando una monstruosidad de poderes, lo que está sintiendo el personaje, que se sienta real y fiel a la historia, creo que eso es lo más complicado”.

Sin embargo, acepta que es uno de los personajes que ha disfrutado más, pues en esta construcción y esa conexión que busca para poderlos interpretar se ha encontrado o identificado con sus valores como el crecimiento personal que tiene el personaje en esta secuela y la relación con sus padres en la que se profundiza en A través del Spider-verso.

POLÉMICA EN EL DOBLAJE

El pasado 16 de mayo, Sony Pictures reveló los nombres de las personas que se encargarían del doblaje en español de los personajes de esta cinta, y resaltó ver a influencers en la gran lista como Alex Vizuete Andrés Navy, Axel Parker, Damián Nakache, Diana Monster, Diana Su, Emilio Treviño, Gaby Cam, Gaby Meza, Humberto Ramos, Javier Ibarreche, Jorge Talavera, entre otros más.

Un cumulo de periodistas, comediantes, artistas, generadores de contenido, pero sin experiencia o preparación para el doblaje, lo que ocasionó la molestia en redes sociales de seguidores del superhéroe, pero que también terminó por incomodar a la comunidad del doblaje.

Uno de ellos fue Lalo Garza, que ha prestado su voz a personajes como Krilin de Dragon Ball, Elmo en Plaza Sésamo o Josh de Drake y Josh, y quien criticó que se tomara en cuenta a los creadores de contenido para formar parte del cast de doblaje y no a los actores preparados a pesar de que suman millones de seguidores como ellos.

En tanto, otros actores aprovecharon para desempolvar viejos tuits de varios de los convocados en la cinta donde criticaban el doblaje de las películas, pues éstas, aseguraron, debían verse en su idioma original.

Ante esta polémica, Emilio Treviño opinó:

“Entiendo ambos lados, obviamente entiendo a mis compañeros con los que he trabajado durante muchos años y a los cuales respeto y admiro mucho y me han dado las oportunidades por las cuales estoy en el día de hoy. También entiendo a los creados de contendido en muchas otras cosas, tengo muchos amigos que son creadores de contenido y he podido ver todo el trabajo que conlleva el mantener un canal, el estar pensando ideas también del nuevo video, del nuevo guión y el estar picando piedra, y también entiendo esto en que les llega las oportunidades y pues obviamente dices ‘¡Sí!'”.

Emilio Treviño apuntó que la mejor decisión la tiene el público.

“Creo que yo no soy nadie para juzgar a nadie, creo que los que juzgarán el trabajo son la audiencia. Ustedes son los que decidieron si el trabajo se llevó bien o no, a mí lo que me importa es que la historia se cuente de la mejor manera y que sea real, que se mantenga real”.

Sin embargo, a días del estreno del filme, ya han salido varias reacciones, algunas apoyan el trabajo logrado por influencers y otras, como nuevamente la de Lalo Garza vuelven a abrir la conversación sobre esta toma de decisiones.

En un nuevo video, Garza destacó la gran dirección de Gerardo García en el doblaje, pero también fue contundente al decir que varios de los cameos realizados por los influencers fueron “como comer un pistache seco”, pues refiere que aunque un pistache seco no arruina la experiencia de comer pistaches, sí es notorio que está seco.

Pese a ala polémica que ahora con el estreno de la cinta aún arrecia en redes, Treviño se mantiene en una posición neutral.

“Creo que todos los demás conflictos se resolverán en su momento. Creo que en el gremio entero de entretenimiento nos tenemos que unir para resolver las cosas que se tengan que resolver juntos, pero sin ‘lanzarnos popó’ los unos a los otros. Creo que es el apoyarnos y darle el valor cada uno, y yo la verdad trato de enfocarme en mi trabajo y hacer lo mejor que se pueda, y dejo que la gente diga lo demás, dejo que la gente decida si se logró o no se logró”.

ESCENARIO DEL DOBLAJE EN MÉXICO

Emilio Treviño detalla que el escenario del doblaje en México va en crecimiento con la oleada de productos audiovisuales que estrenan las diferentes plataformas y que además se expande cada vez más a nuevos países que antes no lo generaban.

“Creo que hay mucho trabajo ahorita gracias a tantas plataformas digitales, eso es definitivo, o sea el trabajo ha crecido muchísimo […]. El trabajo se ha repartido no sólo en México, sino ahora en Chile, Venezuela, Argentina y Miami, todos estos países de Latinoamérica, o Colombia que empieza a hacer mucho doblaje, creo que hay muchas cosas nuevas que pintan para el doblaje. Las redes sociales creo que han ayudado mucho a que se dé a conocer la gente detrás y por lo tanto ahora tengas una voz decir cosas y poder ajustar ciertas cosas”.

“Creo que los tiempos están cambiando, se están prestando para que pueda crecer la industria. Creo que el secreto es que la industria se una, y que dejamos pelar entre nosotros por egos, para hacer un mejor trabajo cada vez y para que las condiciones de trabajo siempre sean las ideales para todos y que también no se trata de nuestro egos, sino que las historias se cuenten de la mejor manera. Somos actores, estamos el servicio de la historia. Creo que tenemos que tener muy en claro eso”.

“Respeto mucho a los compañeros de doblaje que también llevan años haciendo esto y que me han enseñado a hacer esto. Lo honró y respeto en cada trabajo”, agregó.

Finalmente envía un mensaje para todos aquellos jóvenes que se ven interesados por realizar doblaje en el país, y les recomienda prepararse para tener más herramientas y “tener ese extra” para cuando se presenten nuevos proyectos y puedan resolverlos con éxito.

“Ser perseverante. Ésta es una industria de perseverancia, de estar, de estar, de estar. De confiar en ti. Creo que mi consejo justo con estas polémicas es dejar de pensar en qué están haciendo los demás y concentrarte en tú qué vas a hacer. Con lo único que estas competiendo es con tu último trabajo como actor. Entonces efocarte en qué es lo que voy hacer en este trabajo, hacia dónde voy, que voy a elegir aquí. Les deseo mucho éxito a todos, me encantará verlos en futuros proyectos y compartir con ustedes y muchos éxitos a todos”.

Spider-Man: A través del Spider-verso vive sus primeros de días de estreno. El filme ha sido descrito por el cineasta Guillermo del Toro como un filme “realizado de forma artística” y ha celebrado la participación de 40 mexicanos en su creación dando vida a los personajes desde la animación.

Treviño invita a todos a sumarse a esta aventura, de la que asegura, supera en muchos aspectos a su anterior, pues es “mucho más madura y arriesgada”.