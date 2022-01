Cofepris está cerca de autorizar 2 píldoras contra COVID-19 en México, adelanta AMLO

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 7 de enero (Zeta).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, este viernes 7 de enero, que su Gobierno pronto comprará dos píldoras para tratar el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19): Molnupiravir, de la farmacéutica alemana Merck, y Paxlovid, de la estadounidense Pfizer, los cuales ya se aplican en Estados Unidos, según detalló.

“Que se sepa que son dos (píldoras) y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad, del contagio, se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

Ambos medicamentos orales, de las farmacéuticas Pfizer y Merck, ya cuentan con la aprobación de algunas agencias de salud internacionales, tal como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Lo mismo, el 22 de diciembre empezó el intercambio, el 12 de enero se somete a revisión de Cofepris, todo indica que está pendiente la autorización, pero en este caso ya. Esto ya se está usando, aplicando en Estados Unidos”, mencionó el mandatario nacional.

Por otra parte, López Obrador reconoció incrementos en los contagios por COVID-19 en México, debido a la expansión de la variante Ómicron, sin embargo, insistió que no existe un alza en los ingresos a nosocomios que lleven a pensar que pueda rebasarse la atención hospitalaria.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones, que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos. Otro dato que es muy bueno, es de que no aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes”, sostuvo el político tabasqueño.