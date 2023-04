Tesla anuncia la construcción de megafábrica de almacenamiento de energía en Shanghai

SHANGHAI, 9 abr (Xinhua).- El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció hoy domingo la construcción de una nueva megafactoría en la municipalidad oriental china de Shanghai, la cual se dedicará a la fabricación del producto de almacenamiento de energía de la marca, que lleva el nombre de Megapack.

Está programado que las obras comiencen en el tercer trimestre de este año, y el inicio de la producción en el segundo trimestre de 2024, anunció la empresa en una ceremonia de firma del proyecto en Shanghai.

La nueva fábrica producirá inicialmente 10 mil unidades de Megapack cada año, lo que equivale a cerca de 40 GWh de almacenamiento de energía. Los productos elaborados allí serán vendidos en todo el mundo.

La planta estará ubicada en la Zona Piloto de Libre Comercio del Área Especial Lingang de China (Shanghai).

Se espera que la construcción de la fábrica dé origen a otro grupo industrial con un valor de más de 14 mil 600 millones de dólares, dijo Lu Yu, un funcionario de la Administración del Área Especial de Lingang.

Zhuang Mudi, subsecretario general del Gobierno municipal de Shanghai, sostuvo que el proyecto ayudará a impulsar el desarrollo de la naciente industria del almacenamiento de energía y la transformación ecológica y baja en carbono de la metrópoli.

En enero de 2019, Tesla inició la construcción de su gigafábrica de Shanghai, convirtiéndose en la primera en beneficiarse de una nueva política que permite a los fabricantes de automóviles extranjeros establecer filiales de propiedad absoluta en China.

Como la primera gigafábrica de Tesla fuera de Estados Unidos, la planta entregó 710 mil vehículos en 2022, lo que supone un aumento interanual del 48 por ciento.

Se ha convertido en el principal centro de exportación de vehículos de la marca, con autos eléctricos que se venden bien en Asia-Pacífico, Europa y otras regiones.

