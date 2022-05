Puebla sólo ha cumplido una de las 45 medidas que le dictaron en la Alerta de Género

El dictamen donde se analizó el cumplimiento de la Alerta de Género fue elaborado por Abel Saldaña González, representante de la Conavim; Ana Jetzi Flores Juárez, representante del Inmujeres; Iris Irene García Morales, representante de la CNDH; Nancy Reyes Ramos, representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva; Elva Rivera Gómez, representante de la BUAP; y Oscar Montiel Torres, representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Por Elena Domínguez

Puebla, 9 de mayo (PeriódicoCentral).- Puebla sólo ha cumplido con una de las 45 medidas dictadas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de acuerdo con el Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, cuya copia está en poder de CENTRAL.

El seguimiento de las acciones para el cumplimiento de las medidas contenidas en la Alerta de Género, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Ana Lucía Hill Mayoral desde enero de 2021.

La segunda dependencia con mayor responsabilidad es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que hasta el 22 de febrero de 2022 encabezó Mónica Díaz de Rivera, a quien el Gobernador Miguel Barbosa Huerta le pidió su renuncia para mejorar el concepto y organización en la dependencia.

#DandoData tuvo acceso al Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del seguimiento a la implementación en Puebla, de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de 2019 a 2021.

En abril de 2019 que se emitió dicha Alerta en la entidad, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solicitó al estado cumplir 45 medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación.

Sin embargo, desde la declaratoria en Puebla y hasta noviembre de 2021 –fecha en que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario emitió el dictamen—, sólo se ha cumplido una medida, se tienen como no cumplidas 17 medidas de la Alerta de Género y 27 más se encuentran en proceso de cumplimiento.

A pesar de las acciones implementadas, las principales medidas que se encuentran como no cumplidas son las de justicia y reparación, pues, entre otros puntos, no se han garantizado los servicios a los que deben acceder los hijos de mujeres víctimas de feminicidio; ni acciones para la prevención de la trata.

LA ÚNICA MEDIDA DE LA ALERTA DE GÉNERO QUE ESTÁ CUMPLIDA

En el Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del seguimiento a la implementación en Puebla de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, únicamente se analizan los informes de cumplimiento de 2019 y 2020.

Estos son los avances que reportaron las dependencias y organismo involucrados en atender y dar seguimiento a la Alerta de Género en Puebla, sólo hay una medida cumplida en tres años… La información: https://t.co/2LYx5sMOMT pic.twitter.com/raP782G1dL — Elena Domínguez (@elena_domse) May 9, 2022

Fuentes cercanas a este medio informaron que, para la elaboración del dictamen, la administración estatal no aportó la información correspondiente al 2021, de esta forma, las acciones realizadas a lo largo del año pasado no fueron consideradas en los parámetros de cumplimiento.

El documento detalla que la única medida calificada como cumplida por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, fue el diseño e implementación de un modelo único de atención integral para las mujeres víctimas de violencia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Esta medida se consideró cumplida porque en 2019, se realizaron acciones de revisión y actualización de los modelos de atención en diferentes dependencias de Puebla involucradas, y la capacitación de funcionarios de municipios donde se declaró la Alerta de Género.

Además, en 2020 se llevó a cabo la capacitación del Modelo de Atención a mujeres en situación de violencia en unidades de Igualdad Sustantiva, y se entregó el Protocolo de Seguimiento a Mujeres en Situación de Violencia con un Nivel Medio y Alto de Riesgo Identificado.

HAY 17 MEDIDAS NO CUMPLIDAS EN LA ALERTA DE GÉNERO

SEP Puebla: Conoce su protocolo de Alerta de Género https://t.co/zFotgyuzJD pic.twitter.com/NjTOjchmxS — Noticias Puebla en Central (@CentralPuebla) May 9, 2022

Para el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, las medidas de la Alerta de Género se consideran como no cumplidas cuando: no se presentó información alguna; se señalaron acciones realizadas, pero no hay evidencia de su implementación; las acciones no se relacionan con lo establecido; o son mínimas.

De esta forma, un total de 17 medidas dictadas en Puebla para la Alerta de Género se encuentran como no cumplidas, 11 de éstas pertenecen a la categoría de justicia y reparación, rubro que de forma urgente debe atenderse, según el grupo.

Hay tres medidas no cumplidas sobre la trata de personas: el diseño de una política transversal de prevención, sanción y erradicación de este delito; capacitación a servidores públicos en la materia; e identificar medidas de protección y tipos de atención a víctimas, ofendidos y testigos de este delito.

Las medidas de reparación también son de los grandes pendientes, pues no se ha demostrado la elaboración de planes individualizados de reparación integral del daño a víctimas; tampoco se han garantizado servicios jurídicos, médicos, psicológicos, de educación y alimentación para hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

El Grupo reprueba la operación del Centro Estatal de Datos e Información referentes a los casos de violencia contra las mujeres (CEDA), uno de los ejes rectores para focalizar acciones para la prevención y atención de la problemática.

A esto, se suman dos medidas incumplidas: la falta de un programa de infraestructura urbana y rural enfocado a disminuir los espacios de riesgo para mujeres y niñas; así como la elaboración de un diagnóstico de las capacidades forenses.

Entre las acciones faltantes también destacan: mecanismos de supervisión y sanción para los servidores públicos que incumplan con protocolos y el marco normativo; un mecanismo para detectar omisiones y reencauzar investigaciones en delitos contra mujeres; y una estrategia para incorporar datos de mujeres desaparecidas en el registro nacional.

A la Secretaría de Gobernación le corresponde dirigir la política interna, pero tampoco se ha cumplido con acciones como vigilar que el ejercicio de los recursos se apegue a las necesidades de los programas; ni se han fortalecido y dado seguimiento a los grupos especializados integrados por autoridades.

En las medidas no cumplidas de la Alerta de Género también se encuentran tres relacionadas con campañas de difusión para la prevención de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM).

LA MAYORÍA DE LAS MEDIDAS ESTÁN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

En Puebla, un total de 27 medidas dictadas en la Alerta de Género se encuentran en proceso de cumplimiento. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario las calificó así porque se trata de acciones que, por su naturaleza, requieren de mayor tiempo para su implementación.

Entre las medidas de la Alerta de Género que se encuentran en proceso destacan: capacitar y profesionalizar en materia de derechos humanos a servidores públicos; seguimiento a protocolos especializados; difusión de información de la violencia contra las mujeres en la comunidad educativa.

Fortalecer la estrategia para eliminar conductas violentas en personas identificadas como agresoras, con atención reeducativa; otorgar más recursos materiales, económicos y humanos a las instancias involucradas; así como garantizar el cumplimiento de normas oficiales en materia de género.

Asimismo, georreferenciar los delitos cometidos contra las mujeres; consolidar informes de incidencia; coordinación estatal para atender casos de violencia reportados mediante el 911; fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia; crear agrupaciones y células estatales y municipales para atención inmediata.

Promover a nivel municipal el diseño de políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. #DandoData dio a conocer que en 20 municipios de Puebla con Alerta de Género han aumentado los delitos contra las mujeres.

Entre las medidas de la Alerta de Género en seguimiento, está el dotar a la entidad y sus municipios de un marco normativo suficiente para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.