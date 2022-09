Reforma de la GN es un retroceso en seguridad pública basada en DDHH, afirma la ONU

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre (AP).— México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en derechos humanos, denunciaron al unísono el viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras entidades nacionales e internacionales, mientras en México los críticos con esta medida preparan recursos para combatirla en los tribunales.

Las organizaciones coincidieron en lamentar los cambios legales aprobados por el Senado durante la madrugada que dejan a la Guardia Nacional bajo mando militar a pesar de que ese cuerpo creado en 2019 se puso en marcha, precisamente, para tener una renovada fuerza civil que permitiera que los militares fueran poco a poco dejando las labores policiales y regresaran a los cuarteles.

Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en un 80 por ciento por miembros del Ejército y la Marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.

🇲🇽#Mexico: Acting UN Human Rights Chief @NadaNashif expresses concern at Congress' decision to give control of the National Guard to the Ministry of National Defence. She calls on authorities to strengthen civilian oversight in the security sector.

👉https://t.co/L9gzQEkkFb pic.twitter.com/Xd1a3GMSxT

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 9, 2022