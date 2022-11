“Ola roja no ocurrió”, dice Biden tras resultados de elección; buscará reelección

Por Chris Megerian, Zeke Miller y Hanna Fingerhut

Washington, 9 de noviembre (AP) .- Los demócratas fueron contra los pronósticos esta semana cuando los votantes dejaron de lado sus inquietudes sobre el Presidente Joe Biden para negarles a los republicanos la amplia victoria que esperaban. Con ello, envalentonaron a una Casa Blanca cuyos instintos políticos han sido cuestionados o simplemente rechazados constantemente por sus adversarios e incluso por algunos aliados.

Fue una notable demostración de fortaleza frente a la historia y las encuestas pesimistas según las cuales los votantes, hartos de la inflación y del aumento en la delincuencia, querrían castigar al partido en el poder. A medida que continuaban este miércoles los recuentos, era evidente que los demócratas habían limitado los avances republicanos en la cámara baja y mantenían esperanzas de conservar el control del Senado.

Biden permaneció a la defensiva durante el tramo final de la campaña, evitando los estados reñidos donde su impopularidad podría actuar como lastre para los demócratas. Pero en la noche de la jornada electoral, pasada la medianoche, seguía felicitando a los candidatos que se suponía debían perder.

“Aunque la prensa y los expertos predecían una gigantesca ola roja, eso no ocurrió”, dijo Biden el miércoles en la Casa Blanca en sus primeras declaraciones públicas desde que terminó la votación. Señaló que los demócratas tuvieron una “sólida noche”.

Together, our Administration and Congressional Democrats have delivered results for working families – lowering prescription drug prices, bringing student debt relief to folks that need it, lowering health care premiums.

Reconoció que muchos estadounidenses siguen desalentados por el rumbo que ha tomado el país, “los votantes también dejaron claro que siguen frustrados, lo entiendo”, y añadió que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los republicanos ante la probabilidad de un Gobierno dividido en Washington.

Pero se comprometió a mantener el rumbo de su agenda, prediciendo que los resultados reivindicarán sus decisiones.

Puso en duda que los estadounidenses quieran realmente los grandes cambios que piden algunos republicanos, como el debate y la votación sobre la continuidad de la Seguridad Social o Medicare.

Pero cualquiera que sea el grado de éxito de los demócratas, la presidencia de Biden difícilmente podrá evitar una etapa caracterizada por el caos y las magulladuras. Los republicanos esperan ganar la mayoría en la cámara baja, lo cual les permitiría investigar a Biden y su familia. Las prioridades legislativas de Biden quedarían soslayadas y hasta podría resultar difícil financiar el Gobierno.

El futuro del Senado seguía siendo incierto mientras se seguían contando los votos; las posibles pérdidas demócratas allí podrían limitar o incluso cortar la capacidad de Biden para confirmar nuevos jueces y otros funcionarios del Gobierno.

I enjoyed sitting in on this call. As one of the youngest people ever elected to the US Senate, @POTUS was excited to call Rep-elect Frost and congratulate him on his election to the US House. https://t.co/HYYMJwzWQW

Tampoco está claro si los resultados de las elecciones intermedias serán suficientes para que Biden pueda silenciar a los escépticos mientras se prepara para buscar un segundo mandato. Una amplia encuesta de AP VoteCast reveló una profunda preocupación por su rendimiento y su capacidad para seguir en el cargo.

Biden está cerca de cumplir 80 años, y el 58 por ciento de los encuestados dijeron que no tiene la capacidad mental para seguir cumpliendo eficazmente las funciones del presidente. El 44 por ciento lo calificó de honesto y apenas el 34 por ciento lo consideró un “líder fuerte”.

Hay otras señales ominosas sobre su posición política.

Hace dos años, cuando lo eligieron, el 54 por ciento declaró que a Biden “le importa la gente como tú”. Entre los votantes de estos comicios, la cifra bajó a 46 por ciento.

El 57 por ciento de los votantes dijeron que tenían una opinión desfavorable de Biden. Sus tasas de aprobación en materia de economía, política energética y seguridad en la frontera eran lamentables. Incluso son negativas las opiniones sobre el manejo de la situación con Rusia, a pesar de que ha mantenido una coalición internacional contra la invasión de Ucrania.

Voters have become deeply discouraged about the state of America, @AP VoteCast shows, with high inflation and concerns about the fragility of democracy influencing their votes.

Read more from the survey of more than 90,000 voters conducted by @APNORC. https://t.co/UHNB5tlEdN

— The Associated Press (@AP) November 8, 2022