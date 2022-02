La cantante Mon Laferte anuncia en redes el nacimiento de su primer hijo

La cantante Chilena, Mon Laferte, compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia sobre el nacimiento de su bebé, sin embargo, no ha dado más detalles del suceso.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 10 de febrero (ASMéxico).- Luego de varios meses de espera, Mon Laferte dio a conocer que acaba de tener a su primer hijo, fruto de su relación con el productor Joel Orta, aunque no dio muchos detalles, hasta ahora ha recibido decenas de felicitaciones por parte de sus fans y se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que la cantante chilena compartió la noticia. “Ya soy mamá”, escribió en una publicación. Cabe resaltar que hace unos días decidió revelar que estaba esperando un niño y que llevaría el mismo nombre que su actual pareja.

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo ocho meses de embarazo, y estoy muuuy nerviosa y emocionada”, escribió en un mensaje que fue respondido por decenas de sus más de tres millones de seguidores de Instagram.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La intérprete de ‘Tu falta de querer’ ha documentado gran parte de su embarazo, desde el anunció de que se convertiría en madre, a las pocas semanas, lo que provocó gran conmoción entre sus fans.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Ya no puedo más y me siento grande”, expresó en aquel momento.

A lo largo de los meses que estuvo en gestación, la vimos en diversos eventos y presumiendo su pancita de embrazada, pues ella en algunas ocasiones confesó que no fue sencillo para ella poder conseguirlo. “Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, muy difícil”, expresó por medio de sus redes sociales.

Incluso, durante este tiempo, logró llevarse el reconocimiento por Mejor Álbum Cantautor en la entrega de los Grammy Latino que se celebró en noviembre de 2021, esto por el trabajo que hizo con disco “Seis”.

Durante la pasada edición del Pa’l Norte, la artista chilena compartió que tuvo un encuentro con Belinda, quien le regaló ropa para su bebé y ambas manifestaron la admiración que sienten la una por la otra. “Ayer la conocí y es tan hermosa. Ella y su mamá me llevaron regalitos para bebé”, contó Mon Laferte.

