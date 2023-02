Diccionario de Directores del Cine Mexicano: Acervo fílmico digital a partir de 1896

El Diccionario de Directores del Cine Mexicano, que tiene como premisa principal el preservar la memoria de los que hicieron y hacen nuestro cine, estará disponible para todo el público interesado a partir de este 16 de febrero de forma totalmente gratuita.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El cine mexicano es huella invaluable de la historia del país; cada película es muestra de su cultura, su pasado y su presente. Este cine se caracteriza por ser diverso, nutrido y extenso tanto en sus tramas por quienes las cuentan, sin embargo, aún sigue siendo complicado acceder a él desde su distribución hasta los rostros que narran estos filmes.

Justo para cubrir este hueco que existe entre el creador y el espectador es creado el Diccionario de Directores del Cine Mexicano, un sitio web multimedia dedicado a los directores de cine que han dirigido largometrajes de ficción en México a partir de 1896 y hasta la fecha.

Perla Ciuk, crítica, investigadora, periodista cinematográfica y productora, ha sido la responsable de darle vida a este proyecto que la ha llevado a trabajar en el durante 25 años, primero con la realización de ediciones impresas (2000 y 2009) y un CD-ROM (2002), y ahora con esta página para todo el público.

“Nace en realidad de una necesidad práctica. Yo a finales de los 90 escribí en el Unomásuno cine y cuando escribía sobre alguna película dirigida por un director mexicano y quería reforzar la información o enriquecerla no había ninguna publicación de directores de cine contemporáneo, que me remitiera a lo que habían hecho, a su bagaje, a lo que había estudiado, no había nada”, cuanta Ciuk en entrevista con SinEmbargo.

Relata que aunque existían un par de libros de compilación de cineastas, había que irlos a buscar a la biblioteca o la Cineteca Nacional, y su acceso no estaba a la mano de todos.

“Se me ocurrió proponerle este trabajo Alejandro Pelayo que había sido mi maestro, y que en ese entonces también era director de la Cineteca Nacional, y así fue como nació. Nació a raíz de una necesidad practica, pero ya que me adentré en el tema y vi de lo que se trataba, pues se convirtió en una investigación con todo el rigor para tener una información, que fuera lo más posible sin errores, una información que se conformara de una manera organizada y valorada con las biografías de todos lo realizadores del cine mexicano”.

Este trabajo con más de dos décadas de desarrollo ahora verá la luz a través de la página diccionariodedirectoresdelcinemexicano.com que estará disponible para el público a partir de este 16 de febrero, pero ¿qué es lo que contiene?

“En el diccionario puedes encontrar a 850 directores a partir de 1896, cada director viene con su biografía, curiosidades y filmografía. Tenemos la sección de ‘Anatomía de una escena’ en la que el director describe cómo se hizo una escena y nosotros la ilustramos, tenemos la sección ‘In memoriam’ que son entrevistas que le hicimos a los directores precisamente con el primer libro, las hicimos el audio, entonces lo digitalizamos y la ilustramos e hicimos videos que pueden ver en nuestro canal de Youtube. Vienen entrevistas que hacemos aquí en vivo con los directores, los entrevistamos cuando estrenan sus películas. Tenemos también ensayos, reportajes, artículos. Lo que está muy bien son todas las búsquedas, puedes buscar al director por nombre, por apellido, puedes buscar la película por año de producción, por títulos o por palabra “, detalla.

La página además está compuesta por 60 mil stills de películas, 6 mil carteles y tráilers, noticias de última hora y hasta cuenta con un directorio con datos de contacto de los directores que autorizaron la publicación de éstos. Todo lo anterior obtenido con los cineastas en vida.

“Nosotros hicimos la lista de todos los directores y luego yo se la mostré a los especialistas en el cine mexicano en todas la áreas:, los especialistas en el cine silente, a los que tenían trabajos de investigación para ver si algo faltaba, y ya que tuvimos una lista completa, porque siempre quedan directores que uno no sabe que existieron o que hicieron cosas y que no están registrados, pusimos unos anuncios en el periódico La Jornada cada cuatro meses que decían ‘Se buscan’, y venían unos listados de directores de los cuales no había información, y con esta investigación de campo, recuperamos al rededor de 80 directores perdidos”, señala Perla Ciuk.

“Nuestro trabajo siempre se dirige a la fuente que es el director, si el director está vivo, lo contactamos. A todos los directores les mandamos un cuestionario, ellos nos lo regresan y luego redactamos la ficha y se las mandamos para que la corrijan, eliminen o agreguen lo que es necesario y no haya errores, porque lo que sí encontramos en esta investigación es que muchos de los directores que habían fallecido es que existían errores en su fecha de nacimiento en diversas fuentes, te encuentras faltas de ortografía, nombres que crees que estaban bien y nos era así”, agrega.

El Diccionario de Directores del Cine Mexicano estará disponible de forma totalmente gratuita y cuenta con una interfaz muy amable que permitirá su para todo el público interesado en su consulta.

“Va dirigido a todo aquel que esté interesado en el cine mexicano, no tiene un objeto final, ni un usuario final, es un diccionario que puede resultar muy útil para periodistas, investigadores, alumnos de colegio de cine, cinefilos o simplemente para quien quiera enterarse de la historia del cine mexicano o de la historia de México a través del cine porque se filtra todo este país económicamente y social a través del cine”, señala.

Cabe destacar que este sitio también cuenta con traducción al ingles.