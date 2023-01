Antes que lleguen los zopilotes, inspirada en el cine de oro, va a Róterdam

Antes que lleguen los zopilotes, ópera prima del director Jonás N. Díaz que se desarrolla en una atmósfera “rulfiana”, tendrá su premier internacional en Festival de Cine de Róterdam en donde estará en competencia.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- México se hará presente en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR) con el filme Antes que lleguen los zopilotes, ópera prima del director Jonás N. Díaz inspirada en el Cine de Oro.

Protagonizada por la sonorense María del Carmen Félix (nieta de la actriz María Félix), la película nos presenta a Tuza, “una mujer dura y dominante que se dedica a un extraño tipo de pesca” y que se convierte en la causante de la muerte de Justino (Francisco Pita).

“Es la historia de unos pescadores que navegan en un lago, pero curiosamente en esta película algo que estamos haciendo mucho es que jugamos con la interacción del espectador, entonces es muy interesante porque los personajes ven un lago, pero el espectador ve una casa”, revela N. Díaz en entrevista con SinEmbargo.

“Son dos pescadores que navegan al noreste lago, pero de pronto uno de ellos, que es el peonaje que interpreta María Felix, nota que quizá no están en un lago y empieza a notar elementos de una casa, que es lo que el espaciador está viendo”, agrega.

El espectador escucha el lago pero no lo ve, pero ahí es donde muere Justino. Para lidiar con la culpa del deceso del hombre, Tuza tendrá que ayudar a Luvina (Tsayamhall Esquivel), la viuda, a encontrar el cadáver antes de que lleguen los zopilotes y se lo coman.

“Es una película donde estas mujeres van a empezar a reconocerse entre ellas, y conocer partes de ellas que no conocían, al mismo tiempo que están en la búsqueda de este cuerpo”.

Antes que lleguen los zopilotes está inspirada en la época del Cine de Oro de Mexico, en la obra literaria de Juan Rulfo y en las memorias del cineasta soviético Andréi Tarkovski.

“Me gusta el cine de la época de oro y me encanta los cuentos de Juan Rulfo porque aparte traigo mucho el lenguaje del pueblo y demás, y dije, voy a agarrar esos elementos que me gustan y voy a ver qué pasa. Va a hacer la prueba más grande”.

Sin embargo es una película que data de 1959 bajo la dirección de Ismael Rodríguez la que tuvo mayor influencia en Jonás N. Díaz.

“Principalmente me basé mucho en una película que se llama La Cucaracha justamente interpretada por Maria Felix. Me gusta mucho el personaje de la mujer, Refugio, era un personaje de una mujer revolucionaria, pero completamente independiente al hombre, una mujer diferente que se viste como revolucionaria, a ella le molestan mucho las mujeres de pueblo que necesitan al hombre. Ese diseño del peonaje me gustó mucho y así fui creando a la Tuza”.

Antes que lleguen los zopilotes es descrita como “un enigmático e inusual viaje entre distintas realidades en apariencias simultáneas”. Un viaje que evoca a la nostalgia desde su fotografía a blanco y negro.

“Me atrevo a decir que es una película muy diferente. Me aventé a hacer una película con realismo mágico y surrealismo, y esta oda a la pesca, al Cine de Oro que era una apuesta muy alta. Creo que es muy padre ver que tenemos la oportunidad de hacer un cine diferente”, destaca el director.

“No estamos tratando de emular el cine de la época de oro, pero obviamente hay muchos acentos, que al final para mí esta película es como contar una fábula, y que la gente pueda disfrutarla y después seguir con sus vidas”.

El filme mexicano tendrá su premier mundial este 30 de enero en el marco del Festival Internacional de Cine de Róterdam, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.

Antes que lleguen los zopilotes se encuentra en la carrera por el premio principal de la Big Screen Competition junto a otros 16 títulos que provienen de países de Corea del Sur, Francia, Japón, Dinamarca y Argentina.

Para Jonás N. Díaz está es tan sólo la primera parada de su filme que espera llegue pronto a festivales nacionales.

“En este momento justo estamos inscribiéndonos a festivales de México. Nos encantaría poder llegar a un buen festival. Esperamos que Róterdam nos ayude a encontrar camino en México porque la verdad es que queremos disfrutar mucho con el crew y la gente que fue parte”.