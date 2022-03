Tinder brindará herramienta para verificar antecedentes penales de usuarios

Ciudad de México, 10 de marzo (RT).- La conocida aplicación de citas Tinder ofrecerá a partir de este miércoles una nueva herramienta, capaz de brindar a los usuarios de Estados Unidos una verificación en línea de antecedentes penales, según comunicó en su página oficial.

La actualización ha sido posible gracias a una asociación de Tinder con Garbo, una plataforma sin ánimo de lucro que brinda información sobre antecedentes, con lo que busca crear conciencia y contribuir a la prevención de la violencia de género.

Garbo aúna registros públicos sobre comportamientos violentos o dañinos, incluyendo arrestos, condenas y registros de delincuentes sexuales, y permite a las personas acceder fácilmente a esa información, de modo que los usuarios pueden conocer mejor a esa persona con la que planean una cita.

