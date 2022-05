“Esta película va a ser épica”: Bad Bunny habla por primera vez de El Muerto

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 10 de mayo (AS México).- Bad Bunny, el famoso cantante y compositor puertorriqueño, saltaba a la primera página de la actualidad superheroica recientemente con la confirmación de su papel protagonista en El Muerto, una de las próximas películas de Marvel junto a Sony Pictures como parte del Spiderverse, una noticia que sorprendió a todo el mundo tanto por el propio personaje -totalmente secundario en las viñetas de Spider-Man que solo ha aparecido en un par de grapas- como por el intérprete. Ahora, el propio Bad Bunny ha reaccionado por primera vez a su próximo proyecto cinematográfico en una reciente entrevista concedida a Apple Music, donde ha hablado de El Muerto y de su regreso a los escenarios.

Y es que Bad Bunny no es ajeno a la industria de Hollywood; no en vano, ya ha aparecido en varias superproducciones, tales como la serie Narcos de Netflix o Fast & Furious 9, además de interpretar a un asesino tras la pista de Brad Pitt en el próximo blockbuster veraniego de este año, Bullet Train. Aunque pronto dejará atrás los papeles secundarios para protagonizar toda una película de superhéroes como El Muerto.

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”, asegura el propio Bad Bunny a Apple Music en el clip de vídeo que podéis ver sobre estas líneas, además de asegurar que los fans se sorprenderán cuando vean su transformación en dicho personaje.