FOTO: Portada de nuevo álbum de Bad Bunny se hizo presente en auto de “Checo” Pérez

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 7 de mayo (ASMéxico).- Luego de que Bad Bunny lanzó su nuevo álbum, “Un Verano sin ti”, se ha convertido en la sensación, pues en redes sociales sus fans lo han hecho tendencia y ya llegó hasta la Fórmula 1, ya que el arte fue puesto en los autos de “Checo” Pérez y de Max Verstappen.

El equipo de Red Bull agregó la imagen en los vehículos durante los primeros entrenamientos y los fans ya han reaccionado. Cabe resaltar que esto es una forma de agradecimiento, pues el cantante puerrtoriqueño hizo mención del piloto neerlandés en una de sus nuevas canciones.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la escudería compartió una foto de cómo lucen los autos con la portada del disco y aprovecharon para etiquetar al reguetonero.

Standout shots from an eventful start to our #MiamiGP weekend 📸🇺🇸 pic.twitter.com/kyXd7l4EST

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 6, 2022