Balenciaga causa polémica con su línea de tenis “desgastados”; salen en 42 mil pesos

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- La firma de moda española Balenciaga causó revuelo luego de presentar su nueva línea de tenis que lucen como si estuvieran sucios y rotos.

El director creativo de la firma Demna Gvasalia presentó, a través de redes sociales, la nueva línea “Paris Sneaker” que lucen como los clásicos “Chuck Taylor” de Converse pero visiblemente desgastados.

View this post on Instagram

“Los pares extremadamente desgastados, que prueban que las Paris Sneaker están ‘destinadas a ser usadas durante toda la vida’, como se explica en un comunicado de prensa, estarán limitadas a 100 pares en blanco y negro”, compartió Gvasalia en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales no tardaron en criticar el nuevo lanzamiento de Balenciaga e incluso hubo quienes apuntaron con humor que tenían varios de estos modelos en casa.

Ya llegó mi pedido de Balenciaga pic.twitter.com/M6oDZlUaMa

— The Artist formerly known as Nebraska Jones. (@MCTaquitos) May 10, 2022