Tráfico de animales a través de Facebook es común en México, revela un nuevo informe

Ciudad de México, 10 de noviembre (AP) — Un nuevo informe sugiere que el tráfico de especies silvestres y en peligro de extinción es común en México y ocurre principalmente por Internet, donde los traficantes contactan a clientes potenciales a través de redes sociales como Facebook.

El Centro para la Diversidad Biológica indicó en un informe el miércoles que había contactado a personas a través de grupos de Facebook en México que venden especies protegidas como monos aulladores y tucanes.

Los investigadores del centro recibieron cotizaciones de precios que incluían la entrega, a pesar de que los vendedores reconocieron que no contaban con la documentación legal de los animales.

El Gobierno mexicano considera a los monos aulladores una especie “en peligro de extinción” y prohíbe su venta o captura.

Otro vendedor de Cuernavaca, justo al sur de Ciudad de México, ofreció entregar periquitos frente naranja por 500 dólares cada uno; se entregarían en cajas de cartón embaladas en el maletero de un auto.

Otro vendedor ofreció un bebé perezoso, pero, como señala el informe, “lamentablemente, entre el 80 y el 90% de los perezosos que son traficados ilegalmente mueren. Los bebés son arrebatados de sus madres, a menudo con violencia, y luego suelen ser mal alimentados, hacinados en jaulas y maltratados físicamente”.

