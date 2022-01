VIDEO: El aumento del hielo marino en la Antártida es un fenómeno único desde 1979

MADRID, 11 Ene. (Europa Press) – El aumento del hielo marino que rodea la Antártida desde 1979 es una característica única del clima antártico desde 1905, según un nuevo estudio publicado en Nature Climate.

La investigación liderada por el doctor Ryan Fogt, profesor de Geografía en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Ohio, es el primero en detallar la extensión del hielo marino que rodea todo el continente a lo largo de las cuatro estaciones durante el último siglo. El clima, especialmente los vientos y las temperaturas, contribuyen a los cambios en el hielo marino.

Las estimaciones históricas previas del hielo marino antártico antes de que comenzaran las mediciones satelitales alrededor de 1979 se obtuvieron principalmente a través de la lente de un pequeño número de estaciones meteorológicas en todo el vasto continente, la observación humana a lo largo de los bordes del hielo y muestras de sedimentos oceánicos y núcleos de hielo. Sin embargo, todas estas estimaciones tienen limitaciones: la mayoría solo observaba las condiciones del hielo marino en un área pequeña o en una época específica del año.

