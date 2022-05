Universal prepara el estreno en cines de Llamas de venganza con Zack Efron

Llamas de venganza, protagonizada por Zack Efron y basada en el libro Ojos de Fuego de Stephen King, llegará a los cines este 12 de mayo.

Por Aida Cortés

Saltillo, 11 de mayo (Vanguardia).- La película basada en la novela Ojos de fuego (Firestarter) del escritor Stephen King, la cual fue lanzada a la pantalla grande en 1984 (en español se conoce como Llamas de venganza), ya tiene su remake, pero ¿qué tan bien saldrá esta vez? Recordemos que cuando se estrenó la película original en la década de los ochentas, el mismo autor dijo en una entrevista no estar contento con el producto final, pues mencionó que, aunque el reparto era bueno en aquella ocasión, la adaptación resulto ser insípida y poco emocionante.

Sin embargo, la trama podría variar un poco esta vez. Si bien la base de la historia es la misma, hay una pequeña diferencia entre ambas dos protagonistas, mientras la Charlie de 1984 tiene el papel de niña inocente que no sabe controlar sus poderes, la prequeña interpretada por Ryan Kiera Armstrong tiene un aspecto más malvado y pareciera que disfruta hacerle daño a los demás. Aunque esto son meras suposiciones que se infieren del tráiler.

La trama de la película no es algo nuevo, es una historia en la que los padres deben proteger a su hija, ya que hay una organización gubernamental que busca capturarla para así utilizar sus poderes para el bien de la humanidad. Como película estadounidense, esos intereses propios son los de “salvaguardar la integridad de los americanos ante las amenazas de los países enemigos”, sin importar las vidas que tengan que costar.

El tráiler muestra a la Charlie de Armstrong enfrentándose a los malos con fuego mientras sus padres intentan protegerla. “Ella solo tiene que empujarlo hacia abajo y mantenerlo oculto”, dice Zack Efron. “Nuestra responsabilidad es protegerla. Si la atrapan, la van a poner en una jaula. Le harán pruebas por el resto de su vida. Nunca la volveremos a ver”.

La historia no es nueva, de hecho los espectadores más jóvenes pdorían relacionarla con la serie Stranger Things, sin embargo, lo anterior no tendría que opacar el desarrollo de esta nueva propuesta. Recordemos que está basada en una novela de Stephen King, uno de los autores más exitosos y que ha tenido una gran adaptación de sus obras a la pantalla grande, por ejemplo, It, The Shining, Carrie, The Dark Tower, Pet Sematary” entre otras.

A lo anterior deberíamos añadirle el factor Efron, ya que el actor tendrá un papel importante dentro de la cinta como Andrew McGee, el papá de Charlie y quien junto a Vicky McGee (mamá de la niña) interpretada por Sydney Lemmon, también cuenta con habilidades psíquicas.

La cinta dirigida por Keith Thomas puede llegar a ser una de las películas más exitosas del año fuera del género de superhéroes que se ha hecho tan popular últimamente. Las producciones basadas en obras de Stephen King suelen terminar siendo éxitos en taquillas. Aunque la crítica no se ha mostrado muy entusiastamada con Llamas de venganza, que llegará a cines mexicanos este 12 de mayo.

