Lisa Marie Presley es hospitalizada de emergencia por sufrir un paro cardiaco

Por Stefanie Dazio y Kristin M. Hall

LOS ANGELES (AP).— Lisa Marie Presley, cantante y la única descendiente de Elvis Presley, fue hospitalizada el jueves, dijo su madre en un comunicado.

Paramédicos del condado de Los Angeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 a.m. tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardiaco, dijo Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado. Archivos de propiedad señalan que Presley es residente en esa ciudad.

No se reveló de momento en qué estado se encontraba.

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx

— Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023