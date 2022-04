La RM pudo traer un cambio, pero sólo votó la gente del Presidente: Damián Zepeda

El legislador de Acción Nacional aseguró que siempre estará del lado de las causas que él crea correctas, que beneficien al país, e indicó que ejercicios como la Revocación de Mandato le permiten a los ciudadanos terminar con los malos gobiernos sin importar del partido que sean.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- La consulta de Revocación de Mandato era la oportunidad perfecta para generar un cambio en el país y terminar de una vez con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró, Damián Zepeda, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Me parece que hubiera sido la oportunidad, la Revocación de Mandato, para cambiar la realidad de nuestro país y desgraciadamente esta campaña de desincentivar el voto se ve evidentemente que abandona la plaza y solo quedan los seguidores del Presidente que van a elegir. Yo respeto, pero me parece que al día de hoy nos quedamos con la tragedia que significa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, afirmó el legislador en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

A pesar del boicot impulsado por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y por los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, Damián Zepeda fue uno de los integrantes de la oposición que participó en la consulta y expresó su apoyo a este tipo de ejercicios.

El pasado 10 de abril, el expresidente del Partido Acción Nacional y aspirante presidencial para 2024, se dio cita en la casilla especial electoral que fue instalada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para participar en la consulta de Revocación de Mandato.

A través de su cuenta de Twitter, el Senador del blanquiazul dio a conocer su decisión de “tomar el destino de Mexico” con su voto y llamó a participar en este ejercicio democrático.

“Que nadie más decida por nosotros. Si queremos que las cosas sucedan, hay que hacer que sucedan participando”.

Entrevistado por SinEmbargo, el legislador manifestó sentirse contento de que esta consulta se realice y dijo creer en ella.

“Si te soy sincero, [estoy] muy contento de este ejercicio. Yo creo en él más allá de mi opinión sobre el Gobierno, que es crítica. Pero respeto a quien lo respalda y me parece una muy buena idea que la ciudadanía tome la decisión de qué país va a tener en sus manos. Que nadie más decida por ti. ¿Quieres que cambie México? Toma el destino de este país en tus manos y participa. Entonces sí. Hice una buena planeación, como sabes mi credencial es de afuera, vi dónde iban a estar las casillas especiales y aquí estoy listo para votar. Ojalá vote mucha gente”, dijo en entrevista exclusiva al ser cuestionado por su valoración sobre el ejercicio.

Las acciones de Zepeda provocaron que la Diputada Margarita Zavala, y su esposo, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, lo criticaran.

La exprimera dama citó el tuit del Senador panista con la frase: “Dividiendo como siempre”. En tanto, Felipe Calderón replicó ambos mensajes y expresó que Damián Zepeda “es el legislador que, por ignorancia o complicidad, consiguió los ingenuos votos del blanquiazul” que hicieron que se aprobara en la Constitución la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Ante los señalamientos de la expareja presidencial, el Senador Zepeda evitó caer en confrontaciones y aseguró que respeta la opinión de ambos.

“Yo no voy a entrar a confrontación con la pareja Calderón-Zavala, tienen. Mi respeto, tienes derecho a opinar lo que gusten, yo defiendo mis ideas”.

15 MILLONES DE VOTOS

A pregunta expresa de Alejandro Páez sobre cuál era su opinión sobre los quince millones de votos a favor del Presidente López Obrador durante la consulta de Revocación de Mandato, Damián Zepeda reconoció que se trata de una cantidad importante, pero dijo que la oposición desaprovechó la oportunidad de salir a votar y echar al Gobierno actual.

El Senador recordó que en las pasadas elecciones de 2021 el bloque opositor conformado por PRI,PAN, PRD obtuvo junto con MC, que nunca se sumó a la coalición, un total de 22 millones de votos, cifra mayor a la conseguida por el Presidente el fin de semana:

“Si tuvo 15 millones de votos el gobierno, era tu momento para salir y ganarle porque a lo mejor tú no tienes 30, pero 15 sí tienes’, en la pasada elección en 2021 la oposición junta sin MC tuvimos 22 millones de votos, qué son más 22 o 15 millones”.

Zepeda lamentó la baja participación que hubo por parte de la oposición y volvió a insistir con la idea de que si todo el bloque se hubiese movilizado se habría alcanzo el 40 por ciento necesario para que la consulta fuera vinculante.

“Yo hoy creo que pudiéramos estar celebrando en el país, si hubiéramos salido a votar, le hubiéramos ganado a Andrés Manuel López Obrador, hubiera sido vinculante, hubiéramos llegado al 40 por ciento, entonces hoy hubiéramos amanecido con un México distinto, sin López Obrador, notificado por el Tribunal que se iba a ir y hablando de cómo construir una presidencia de transición con la votación mayoritaria en el congreso y pensar en un nuevo México, yo creo que esa es la oportunidad perdida. Respeto a quien decidió no ir, yo en lo personal pienso que un país no se cambia sin luchar”.

“A mí no me da miedo tomar decisiones y apoyar las causas que crea correctas, no soy un seguidor de corrientes, trato de cambiar la realidad de mi país, yo creo que es correcto que tú mexicano puedas quitar a un Presidente si está haciendo un mal trabajo, como existe en el mundo, como existe en EU, como existe en muchas democracias, si alguien cree que no, que la gente se tiene que aguantar porque los gobernantes son una casta divina y que no se les debe decir nada aunque estén cometiendo un desastre, pues allá ellos”.

Damian Zepeda dijo que de haber existido años antes, la Revocación de Mandato hubiera permitido a los ciudadanos terminar con los mandatos de exgobernadores acusados de corrupción y crimen organizado como Javier Duarte, Roberto Borge o César Duarte.

“Apoco no hubiera sido bueno para el país haber quitado a algunos expresidentes dañinos que perjudicaron muchísimo a México, a poco no hubiera sido bueno quitar a Javier Duarte en Veracruz o a Roberto Borge en Quintana Roo o a César Duarte en Chihuahua, por qué México se debe de aguantar, me parece que debemos de dejar a atrás esos sistemas rígidos donde no había rendición de cuentas y donde se ve para arriba a los gobernantes, los gobernantes no son más que empleados de nosotros, yo soy empleado, y así hay que entenderlo”.

El expresidente del PAN dijo que la abstención de gran parte de la oposición sólo ayudó a que el Presidente López Obrador permaneciera en el poder y tenga la oportunidad de concluir su sexenio. A pesar de esto, dijo, esta consulta servirá para que en el futuro se realicen procesos más abiertos, democráticos y que acepten la pluralidad de ideas.

“Todos aquellos que no salieron a votar ayudaron a que él se quedara a terminar este sexenio, yo quería que terminara antes, ya pasó, hay mucho que reflexionar, yo espero que en un futuro tengamos un proceso muchísimo más abierto, más democrático, sin leyes mordaza, en donde debatamos, pero sobre todo hay que respetar a quien piensa distinto, mi verdad no tiene que serla tuya, la tuya no tiene que ser la mía, lo importante es que luchemos por las causas en las que uno cree. Yo voy a seguir luchando para seguir cambiando a México”.

Finalmente, Zepeda se dio tiempo para expresar su rechazo hacia la Reforma Eléctrica que impulsa el Presidente y que en próximos días comenzará a analizarse en el Congreso.

“Yo estoy completamente en contra y espero que esta Reforma no se apruebe y que sí podamos pasar a debatir una reforma que impulse energías limpias y cada vez más baratas para los mexicanos”.