PRI, PAN y PRD llamaron al boicot. No sirvió para Damián Zepeda: vota y pide votar

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Las dirigencias de los partidos PRI, PAN y PRD pidieron a sus militantes boicotear hoy la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, pero el llamado no fue suficiente para Damián Zepeda, expresidente del Partido Acción Nacional y precandidato presidencial para 2024, quien sí acudió a las urnas este domingo.

Damián Zepeda acudió a la casilla especial electoral instalada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde manifestó sentirse contento de que esta consulta se realice y dijo creer en ella:

“Yo creo en ella, más allá de mi opinión sobre el Gobierno que es crítica, pero respeto a quien lo respalda y me parece una muy buena idea que la ciudadanía tome esa decisión de qué país va a tener en sus manos. Que nadie más decida por ti. ¿Quieres que cambie México? Toma el destino de este país y participa. Entonces sí, hice una buena planeación, mi credencial es de afuera, vi dónde iban a estar las casillas especiales y aquí estoy listo para votar. Ojalá vote mucha gente”, señaló.

Sobre la predicción en cuanto a la poca participación ciudadana en esta primera consulta de Revocación de Mandato, impulsada por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador opinó que lo más relevante es que dicho ejercicio se lleva a acabo con la finalidad de quitar a “un mal gobernante”, con lo cual consideró que es “absurdo” querer anularlo.

“No lo deseo y no me gusta que se haya planteado la posibilidad previa. A ver, ¿cuál de lo vinculante de una Revocación? Que si gana, que se vaya. Si gana, que se quede. Que de verdad esta parte me costó mucho trabajo que quienes desincentivaron el voto e insistían en ello. Es irrelevante si se anula, si participa más del 40 por ciento o menos para lo único que es relevante es para quitar a un mal gobernante. ¿Por qué habría de quererse anular una elección en donde se quite a un mal gobernante por una práctica indebida? Es un absurdo”.