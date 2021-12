California quiere emular ley de Texas sobre aborto pero contra armas de asalto

SACRAMENTO, California, EU, 12 de diciembre (AP).— El Gobernador de California, Gavin Newsom, prometió el sábado dar el poder a los ciudadanos para aplicar un veto a la fabricación y venta de armas de asalto en el estado, señalando a la autoridad similar que reclaman los legisladores conservadores en Texas para ilegalizar la mayoría de los abortos una vez se detecta latido.

Hace décadas que California prohibió la manufactura y venta de muchas armas similares a las de asalto. Un Juez federal revocó esa norma en junio por considerarla inconstitucional, e indignó a los líderes demócratas del estado al comparar el popular fusil AR-15 con una navaja suiza “buena tanto para el hogar como para la batalla”. La norma de California se mantuvo en vigencia hasta resolver la apelación del estado.

Por su parte, los legisladores republicanos aprobaron este año una ley que prohíbe el aborto una vez se ha detectado el latido, algo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo. La norma permite a los ciudadanos particulares vigilar el cumplimiento de la ley y les da poderes para demandar a clínicas de aborto o a cualquiera que “asista y sea cómplice” en la intervención.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes que la ley de Texas se mantenga vigente mientras las clínicas que practican abortos demandan para bloquearla. Esa decisión enojó a Newsom, un demócrata que defiende el derecho al aborto.

If states can shield their laws from review by federal courts, then CA will use that authority to help protect lives.

We will work to create the ability for private citizens to sue anyone who manufactures, distributes, or sells an assault weapon or ghost gun kit or parts in CA. pic.twitter.com/YPBJ00vN6z

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 12, 2021