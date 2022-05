El jeque Khalifa de Emiratos Árabes Unidos muere a los 73 años tras larga enfermedad

Emiratos Árabes, 13 de mayo (AP).– El jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de Emiratos Árabes Unidos, murió el viernes tras una larga enfermedad, informó la agencia noticiosa estatal en un breve comunicado. Tenía 73 años.

Desde hacía mucho tiempo había dejado de ocuparse de los asuntos cotidianos de Gobierno. Su hermano Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi, aparecía como Jefe de Gobierno de facto. No se informó de inmediato quién será el sucesor, aunque Mohammed bin Zayed está en la línea de sucesión.

The Ministry of Presidential Affairs has mourned to the UAE people, Arab and Islamic nations and the world the death of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, who passed away on Friday, 13th May, 2022, wishing Allah Almighty to grant him eternal peace#WamNews pic.twitter.com/F1gHCWbZ3L

