Zaldívar señala a Miranda de Wallace de fabricar pruebas contra el Poder Judicial

El Ministro presidente acusó a Isabel Miranda de Wallace de fabricar pruebas para afectar la imagen pública de altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, por lo cual el tema fue llevado a la atención de la Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó a Isabel Miranda de Wallace de intentar extorsionar y fabricar pruebas para dañar la imagen de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa, el Ministro fue cuestionado sobre la solicitud que hizo recientemente la directora de la organización Alto Al Secuestro para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) deje de intentar “denostarla y desprestigiarla”.

Al respecto, Zaldívar respondió: “Con ella, yo no tengo ninguna intervención. Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella. Tengo conocimiento de que ya está fabricando pruebas para generar una mala impresión y afectar la fama pública de altos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y este tema ya está en la Fiscalía General de la República”.

“Ella está fabricando pruebas para tratar de generar una percepción equivocada sobre personas honorables que lo hemos sido toda la vida”, denunció el Ministro presidente.

También recordó que fue la Primera Sala de la Suprema Corte, y no él, quien ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, una de las presuntas implicadas en el secuestro del hijo de Miranda de Wallace, por lo que Zaldívar no tiene ninguna injerencia en el caso.

“Yo no intervine en la atracción. Me acusó de haber intervenido en la atracción (…) Ni siquiera conozco de qué tratan los asuntos. Lo único que no me parece adecuado es acusar de corrupción, de tráfico de influencias y de muchas cosas, sin pruebas y quererlas fabricar. Afortunadamente, esas pruebas que está fabricando son muy fácil de desvirtuar”, expresó.

“Ella quiere afectar, quiere extorsionar y además, se está equivocando, yo no tengo nada qué ver en sus asuntos”, reclamó Zaldívar.

Tras el aviso de que un Juez federal otorgó a Miranda de Wallace el amparo para que no se pueda llevar a efecto la resolución de un Juez que había ordenado a la FGR abrir una investigación en contra de la mujer por presuntas irregularidades en la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, la activista emitió un comunicado en el que aseguró que el Poder Judicial emprendió una campaña en su contra para intentar liberar a los presuntos secuestradores a cambio de dinero.

En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas.

En sentencia de amparo se determina que yo no cometí ningún ilícito y que las pruebas en el caso de mi hijo son válidas.

La denuncia que presentó el #IFDP en mi contra sólo buscaba denostarme y desprestigiarme, nunca tuvo un sustento válido. #CasoWallace @CJF_Mx — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 12, 2022