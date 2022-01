Actores de Hollywood defienden a Emma Watson luego de polémica con la causa palestina

MADRID, 14 de enero (EuropaPress).- Tras ser acusada Emma Watson de antisemita por apoyar la causa palestina, numerosas figuras de Hollywood, entre las que se encuentran nombres como Susan Sarandon, Mark Ruffalo o Viggo Mortensen, han arropado a la actriz británica con una declaración en la que expresan también su apoyo a la situación palestina en el conflicto con Israel.

La semana pasada, la actriz que interpretó a Hermione Granger en la saga Harry Potter fue acusada de ser antisemita tras publicar una imagen en Instagram en la que mostraba la fotografía de una protesta propalestina con una pancarta en la que ponía “Solidaridad es un verbo”. La imagen iba acompañada con un escrito de la autora feminista Sara Ahmed.

La publicación causó fuertes críticas como la de Danny Dalton, ministro de Ciencia durante el mandato de Benjamin Netanyahu y embajador de Israel ante las Naciones Unidas, quien dijo “Diez puntos para Gryffindor por ser antisemita”.

El actual embajador del país de Oriente Próximo ante la ONU, Gilan Erdan declaró que “la ficción puede funcionar en Harry Potter, pero no en la vida real”. “Si lo hiciera, la magia utilizada en el mundo mágico podría eliminar los males de Hamás, que oprime a las mujeres y busca la aniquilación del Estado de Israel, y la Autoridad Palestina, que apoya el terrorismo”, exclamó.

APOYO DE MÁS DE 40 ARTISTAS

En una misiva escrita por la plataforma Artists for Palestine UK, unas 40 personalidades, entre ellas Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Gael García Bernal, Jim Jarmusch, Maxine Peake y Steve Coogan. “Nos unimos a Emma Watson en el apoyo de la simple declaración de que ‘la solidaridad es un verbo’, incluida la solidaridad significativa con los palestinos que luchas por sus derechos en virtud del derecho internacional”, declararon.

BREAKING: More than 40 figures from the world of film endorse Harry Potter star's message:

“We recognize the underlying power imbalance between Israel, the occupying power, & the Palestinians, the people under a system of military occupation and apartheid”https://t.co/6Eim6aiP6F

— Artists for Palestine UK 🍉 (@Art4PalestineUK) January 13, 2022