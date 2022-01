Marca francesa se disculpa por VIDEO de mujer indígena que indignó a México

La marca francesa ofreció sus disculpas por medio de un mensaje dirigido a la cuenta de Instagram Lienzos Extraordinarios, que denunció con un video la apropiación cultural y falta de respeto de la casa de moda hacia miembros de una comunidad indígena en Oaxaca.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo/RFI).– La marca francesa de moda Sézane ofreció una disculpa por las fotografías y videos que tomó de una mujer indígena en un mercado de Oaxaca, lo cual generó indignación de usuarios en redes sociales y acusaciones de apropiación cultural y la explotación de la imagen de personas indígenas.

“Quiero expresar mis más profundas disculpas por mis errores al no compartir el respeto, admiración y el deseo de compartir y conocer a la comunidad local”, dijo la fundadora de la marca, Morgane Sézalory, en un mensaje compartido por la cuenta de Instagram @lienzos.extraordinarios, que hizo la denuncia inicial.

La francesa compartió que no quería dar excusas, pero no fue su intención hacer las cosas mal. “Las fotografías que hice con las personas de la comunidad eran para uso privado y no para la marca (…) no tenían la intención de utilizarse para publicidad, sino para compartir mi viaje”, expresó.

Finalmente, la empresaria indicó que no supo la cantidad de dinero que se le dio a la mujer que fotografió -que, según se publicó en redes sociales, recibió 200 pesos mexicanos-; y extendió una invitación a Manuela Cortés, dueña de la página de Instagram denunciante, a visitar a Sézalory en París “para demostrar que mi corazón es mi única guía”.

Cortés contestó a la marca francesa lo siguiente: “Morgane, gracias por escribir. Hasta este punto, el contenido de tu mensaje es conocido en mi país como ‘lágrimas blancas’. Primero que nada, me gustaría aclarar que las disculpas no deben ser hacia mí, sino hacia las mujeres y comunidad de Teotitlán Del Valle y hacia la sección mexicana del equipo de producción que los ha apoyado hasta hoy”.

La activista y originaria de Juchitán, Oaxaca, consideró que el mensaje fue casi una “grosería”, puesto que Sézalory irrumpió en una comunidad con un autodenominado “proyecto de caridad” que no fue solicitado por los habitantes.

“Aquí no se necesita un programa de caridad. Se necesita que se pague el uso de las locaciones como la locación se lo merece. Se necesita que se pague a los participantes de la campaña con los mismos sueldos que cualquier modelo. Se necesita que apeguen a las medidas sanitarias del lugar que visitan. Pero sobre todo, se necesita que dejes de extraer el capital cultural como si fuera cualquier cosa. No se trata de caridad, se trata de demostrar el respeto a través de acciones concretas”, remarcó Manuela Cortés.

DENUNCIAN DISCRMINACIÓN POR VIDEO

Hace unos días, la cuenta Lienzos Extraordinarios denunció una falta de respeto y de ética al publicar un vídeo, grabado en el estado de Oaxaca, en el que se ve a una mujer mayor indígena durante lo que parece una sesión fotográfica. Se oyen risas y, a petición de una de los miembros del equipo, la anciana da unos pasos de baile.

Según la cuenta de Instagram, llevaba una prenda de una colección de la marca francesa Sézane, y recibió 200 pesos mexicanos por su trabajo.

La marca parisina fue acusada de “manipular, utilizar y exhibir a personas ancianas de pueblos originarios en el marco de su publicidad”, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Cultura y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) también condenó “la explotación de la imagen de las personas indígenas por parte de la marca Sézane” e hizo “un llamado a las marcas y a las empresas privadas para que dejen de explotar a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas como capital cultural”. En su comunicado, el organismo estatal también anunció una investigación.